13/04/2026

EU – Armenia

Մայր Աթոռը հայտարարություն է տարածել

infomitk@gmail.com 13/04/2026 1 min read

ՀՀ վարչապետի 2026 թ. մարտի 27-ի որոշմամբ Արման Սարոյանը (նախկին Գևորգ եպիսկոպոսը) նշանակվել է «Ներման հարցերի քննարկման խորհրդակցական հանձնաժողովի» անդամ՝ որպես Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ներկայացուցիչ։

Սույն նշանակումը, որը կատարված է առանց Հայ Առաքելական Եկեղեցու համաձայնության, անընդունելի է ու անօրինական, ինչպես նաև խախտում է ՀՀ օրենսդրությունը։

Պետական կամ որևէ այլ կառույցում Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ներկայացուցիչ կարող է նշանակվել միայն Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհնությամբ ու արտոնությամբ։ Իսկ կարգալույծ հռչակված Գևորգ եպիսկոպոսը լիազորված չէ և չի կարող ներկայացնել Հայոց Եկեղեցին ո՛չ կանոնական, ո՛չ իրավական և ո՛չ էլ բարոյական տեսանկյունից։

Այս քայլը հերթական ոտնձգություն է Հայոց Եկեղեցու ինքնավարության և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի կանոնական իրավասությունների նկատմամբ։

Հարկ է, որ պաշտոնական փաստաթղթից՝ ՀՀ վարչապետի որոշումից վերացվի նշյալ կեղծ տեղեկությունը։

Մայր Աթոռ

Բաց մի թողեք

1 min read

Ապրիլի 14-ի աստղագուշակ․ Հավանական են փոքր ուշացումներ գործերում

13/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սենսացիոն լուր. Իտալիան գուցե խաղա Աշխարհի առաջնությունում

13/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ապրիլի 13-ին ողջ հանրապետությունում սպասվում են տեղումներ․ լեռնային և բոլոր նախալեռնային շրջաններում ձյան տեսքով

13/04/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ապրիլի 14-ի աստղագուշակ․ Հավանական են փոքր ուշացումներ գործերում

13/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Queen-ի Գարնան քամին և իշխանության փոփոխությունը Հունգարիայում․ Տեսանյութ

13/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մայր Աթոռը հայտարարություն է տարածել

13/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհին բшխվել են «Toyota Camry»-ն, «Volkswagen»-ը և «Mercedes Vito»-ն․ կա 5 վիրшվոր․ Լուսանկար

13/04/2026 infomitk@gmail.com