Զելենսկին դժգոհ է ԱՄՆ-ից

Ամերիկացիները անընդհատ կապի մեջ են Իրանի հետ և ժամանակ չունեն Ուկրաինայի համար, ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին։
– Ամերիկացի բանակցողներ Սթիվ Վիտկոֆը և Ջարեդ Քուշները անընդհատ կապի մեջ են Իրանի հետ, և ժամանակ չունեն Ուկրաինայի համար։
– Ուկրաինայում Patriot հրթիռների պակասի հետ կապված իրավիճակը չի կարող էլ ավելի վատանալ։
– Թրամփի ազդանշաններն ավելի դրական են Ռուսաստանի, քան Ուկրաինայի նկատմամբ։ Սկզբից միջին դիրք է գրավել, ինչը վկայում է Կիեւի նկատմամբ հստակ աջակցության բացակայության մասին։
