Փորձում են փրկել աշխարհը․ Թրամփի դեմ պայքար․ Կարո՞ղ են նոր տրանսատլանտյան դաշինք կառուցել Թրամփի դարաշրջանում

Կանադայի և Ֆինլանդիայի առաջնորդները գործընկերներ և ընկերներ են, որոնք պարբերաբար միմյանց հաղորդագրություններ են ուղարկում:
Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին և Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստաբը ծնվել են երեք տարի և 4000 մղոն տարբերությամբ:
Սակայն Դոնալդ Թրամփի կողմից կանոնների վրա հիմնված կարգի պայթյունը 2026 թվականին նրանց միավորել է որպես նոր հակաշարժման մտավոր առաջնորդներ, որը կենտրոնամետ լիբերալներին առաջարկում է փոթորիկից դուրս գալու միջոց:
Նրանք ավելի ու ավելի են համախմբվում համաշխարհային ասպարեզում՝ իրենց ելույթներում մեջբերելով միմյանց և կարծիքներ կիսվելով խախտված համաշխարհային կարգի և այն մասին, թե ինչպես կարող են փոքր երկրները ավելի լավ համագործակցել պաշտպանության և շուկայական հզորության հարցերում: Նրանք պարբերաբար անձնական զրույցներ են ունենում հեռախոսով և հաղորդագրություններով:
Անցյալ ամիս, երբ նրանք նույն ժամանակ Լոնդոնում էին, Քարնին և Ստաբը փոխանակվեցին հաղորդագրություններով և պայմանավորվեցին միասին վազք անել Հայդ Պարկում, ինչը որոշ չափով զարմացրեց իրենց համապատասխան շրջապատին:
«Մենք բավականին հաճախ ենք զանգահարում միմյանց և հաղորդագրություններ փոխանակում», – մի քանի օր անց Հելսինկիում ասել է տրիատլոնիստ Ստաբը։ «Մենք գրում ենք միմյանց, փորձում ենք արտացոլել աշխարհում կատարվողը, այնպես որ սա այդպիսի բարեկամություն է։ Եվ հետո մենք կարող ենք նաև երբեմն-երբեմն վազքի դուրս գալ, ինչը հաճելի է»։
«Ես չեմ պատրաստվում որևէ տրիատլոն մասնակցել նախագահ Ստաբի հետ, դա բավականին ամոթալի կլիներ իմ տեսանկյունից», – երեքշաբթի օրը ասել է Քարնին, երբ նրան հարցրել է բարեկամության մասին, երբ Ստաբը ժամանել էր Օտտավա՝ բանակցությունների։ «Նա ուշագրավ անհատականություն է՝ բազմաթիվ տաղանդներով»։
Քարնին նաև ասել է, որ գնահատում է «խորը հարաբերությունները» և երկուսի միջև «համաձայնությունը» «հարաբերությունների լայն շրջանակի» շուրջ։ Միասին, հավելել է նա, երկու երկրները դիմակայում են «միջազգային համակարգի անկարգությանը՝ վերակառուցելու ավելի լավ համակարգ, որը կաշխատի Կանադայի, Ֆինլանդիայի և աշխարհի ժողովուրդների համար»։
Այսօր կանադացիներն ու ֆինները բախվում են թշնամական և անկանխատեսելի հարևանների հետ, ինչը դիվանագիտության խաղադրույքները բարձրացնում է գոյաբանական մակարդակի։
Քարնիի հարավային գերտերությունը չարագուշակ կատակներ է անում Կանադան որպես իր 51-րդ նահանգ ներառելու ցանկության մասին և Մերձավոր Արևելքում տնտեսապես վնասակար պատերազմ է սկսել՝ առանց որևէ հստակ լուծման։
Ֆինլանդիայի արևելյան հարևանը չորս տարի է, ինչ ագրեսիվ պատերազմ է մղում Ուկրաինայի դեմ, սպառնալով Բալթյան ծովի ջրերին և հիբրիդային հարձակումներով թիրախավորելով Եվրոպայի երկրները։
58-ամյա լիբերալ պահպանողական Ստաբը, ով ունի որդի և դուստր, և 61-ամյա Քարնին, Կանադայի լիբերալ կուսակցության առաջնորդը և չորս աղջիկների հայրը, իշխանության են գալիս աշխարհի համար խորապես վտանգավոր պահին։
Մի մարդ, ով տեսել է Ստաբին և Քարնիին միասին, ասել է, որ նրանց միջև ակնհայտորեն «շատ լավ քիմիա» կա։ «Նրանք, իհարկե, կիսում են մտածելակերպը և արժեքները, բայց երկուսն էլ ունեն օպերատիվ մտածելակերպ, որը միտված է լուծումներ գտնելուն», – ասել է այս անձը, ով անանուն է մնացել՝ ազատ խոսելու համար։
Այս շաբաթ Ստաբը այցելում է Օտտավա, որտեղ զույգը կշարունակի իրենց զրույցները դեմ առ դեմ։ Հանդիպումների և անձնական աշխատանքային ընթրիքի ընթացքում նրանք պետք է խորհրդածեն աշխարհի վիճակի, այդ թվում՝ Ուկրաինայում և Մերձավոր Արևելքում պատերազմների դադարեցման, ինչպես նաև Թրամփի երկրորդ անհանգիստ ժամկետի շարունակական ազդեցության մասին։
Մի շարք հարցերի շուրջ համաշխարհային ասպարեզում համաձայնեցված Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին և Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստաբը ապրիլի 14-ին Կանադայի Օտտավայի TD Place Arena-ում սահում են, որտեղ նրանք հանդիպել են կանանց պրոֆեսիոնալ հոկեյի թիմի անդամների հետ։ | Անդրեյ Իվանով/AFP via Getty Images
Քանի որ տրանսատլանտյան հարաբերությունները խորանում են ճգնաժամի մեջ, այն բանի ապագան, որը նախկինում կոչվում էր լիբերալ աշխարհակարգ, կարող է կախված լինել այն գաղափարներից, որոնք այս երկու կենտրոնամետ հայրիկները քննարկում են միմյանց հետ։
Թրամփի դեմ պայքար
Ստաբը և Քարնին երկուսն էլ սիրում են հոկեյը։ Ստաբը նույնիսկ հեռուստացույցով ֆուտբոլ է դիտել մեկ այլ կենտրոնամետ հայրիկ առաջնորդի՝ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերի հետ՝ Լոնդոն կատարած նույն ուղևորության ժամանակ։
Ինչպես Սթարմերը, Քարնին և Ստաբը գրքասեր և մտածկոտ են և զգալի հաջողություններ են ունեցել քաղաքականությունից դուրս կյանքում՝ Քարնին որպես կենտրոնական բանկիր, իսկ Ստաբը՝ դիվանագիտության և ակադեմիական ոլորտում, ինչպես նաև բարձր մակարդակի սիրողական սպորտում։
«Ես շատ եմ հարգում Մարկին. կարծում եմ, որ նա ամենաինտելեկտուալ առումով խորաթափանց համաշխարհային առաջնորդներից մեկն է, որ մենք ունենք այս պահին», – ասել է Ստաբը։
«Կարծում եմ, որ մենք բավականին նման նախապատմություն ունենք, տարբերությունն այն է, որ նա տնտեսագետ է, իսկ ես՝ միջազգային հարաբերությունների սիրահար։ Մենք երկուսս էլ ունենք մեր դոկտորական աստիճանները համապատասխան առարկաներից, և մենք երկուսս էլ կիսում ենք հոկեյի սերը։ Կանադան և Ֆինլանդիան միշտ նման մտածելակերպ ունեն, ուստի ես բախտ եմ ունեցել լավ հարաբերություններ հաստատել Մարկի հետ»։
Բայց երբ խոսքը վերաբերում է Թրամփին, երկու տղամարդիկ տարբեր փորձառություններ են ունեցել։
Քարնին իշխանության եկավ 2025 թվականին՝ խոստանալով դիմակայել Թրամփին և պայքարել Կանադայի ինքնիշխանության համար՝ նրա տարածքային և տնտեսական սպառնալիքների դեմ։ Ի տարբերություն դրա, Ստաբը հայտնվեց Եվրոպայի «Թրամփի մասին շշնջացողի» պիտակի տակ՝ ամերիկացի նախագահի հետ ծանոթանալով նրա Ֆլորիդայի գոլֆի դաշտում և այդ հարաբերությունները ամրապնդելով զանգերի, հաղորդագրությունների և հանդիպումների միջոցով։
Չնայած իր երկրի համեմատաբար փոքր՝ 5.6 միլիոն բնակչությանը, Ստաբը վայելել է հսկայական ազդեցություն Վաշինգտոնում, չնայած նա ասում է, որ Մերձավոր Արևելքում պատերազմի սկսվելուց ի վեր մի փոքր ավելի քիչ է խոսում Թրամփի հետ։
Մինչ այժմ 2026 թվականը եղել է Թրամփի աշխարհաքաղաքական ցնցումների տարի՝ Վենեսուելայից մինչև Գրենլանդիա, եվրոպական հարաբերություններ և այժմ՝ Իրանում պատերազմ։
Դա նաև այն տարին էր, երբ Քարնին և Ստաբը հայտնվեցին որպես մտավոր առաջնորդներ, որոնք նավարկում էին դաշնակիցների համար գոյատևման պոտենցիալ ուղի՝ մեծ տերությունների քաղաքականության նոր վտանգավոր դարաշրջանում։
Հունվարին Դավոսում կայացած Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում Քարնին ելույթ ունեցավ, որը դուրս հանեց դահուկային կոշիկներով վարչապետներին և գործադիր տնօրեններին իրենց ինքնագոհությունից և ստիպեց նրանց դիմակայել համաշխարհային կարգի խորը Թրամփի խզմանը։
«Դադարեք կանոնների վրա հիմնված միջազգային կարգը կանչել այնպես, կարծես այն դեռևս գործում է գովազդվողի պես», – հայտարարեց Քարնին։ «Անվանեք այն այնպես, ինչպես կա. մեծ տերությունների միջև մրցակցության սրման համակարգ, որտեղ ամենաուժեղները հետապնդում են իրենց շահերը՝ տնտեսական ինտեգրացիան օգտագործելով որպես հարկադրանք»։
Եվ հենց Ստաբին դիմեց Քարնին իր լուծումը գտնելու համար. «Մեր նոր մոտեցումը հիմնված է այն բանի վրա, ինչը Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստաբը անվանել է «արժեքների վրա հիմնված ռեալիզմ»։
Մեկ շաբաթ առաջ Ստաբը հրատարակել էր իր վերջին գիրքը միջազգային հարաբերությունների մասին՝ «Ուժերի եռանկյունին. Նոր համաշխարհային կարգի վերահավասարակշռումը»։
Ահա թե որտեղ նա ներկայացրեց իր «արժեքների վրա հիմնված ռեալիզմի» գաղափարը՝ որպես ներկա ցնցումների մեջ կողմնորոշվելու գործիք: «Մեր ուղին դեպի ավելի կայուն ապագա սկսվում է աշխարհը այնպիսին տեսնելուց, ինչպիսին այն կա», – գրել է Ստաբը: «Եվ սահմանելով մեր լիբերալ արժեքները պահպանելու միջոց՝ միաժամանակ համեստորեն և հարգալից աշխատելով նրանց հետ, ովքեր չեն կիսում դրանք»:
Քարնին Դավոսում իր եզրակացության մեջ կտրուկ էր. «Մենք գիտենք, որ հին կարգը չի վերադառնում: Մենք չպետք է սգանք դրա համար: Նոստալգիան ռազմավարություն չէ»:
Ստաբի նման, Քարնին նույնպես առաջարկեց ավելի հույս ներշնչող ուղի՝ «ավելի արդար» բան կառուցելու այնտեղ, որտեղ նախկինում կանոնների վրա հիմնված կարգի հին պատրանքն էր: «Սա միջին տերությունների խնդիրն է, այն երկրների, որոնք ամենաշատն ունեն կորցնելու ամրոցների աշխարհից և ամենաշատը շահելու իրական համագործակցությունից», – ասաց նա: «Հզորներն ունեն իրենց իշխանությունը: Բայց մենք էլ ունենք ինչ-որ բան՝ ձևացնելու դադարեցման, իրականությունը անվանելու, մեր ուժը տանը կառուցելու և միասին գործելու կարողություն»:
Երկու տղամարդիկ համաձայն են իրենց վերլուծության մեջ, բայց ունեն ոճի տարբերություններ: Մինչդեռ Քարնիի հռետորաբանությունը բարձրանում է կրքոտ բարձունքների, Ստաբը հպարտանում է, որ սառնասրտորեն, հանգիստ և զուսպ ֆին է։ Սակայն նրանք երկուսն էլ համոզված են, որ իրենց նման երկրների համար առաջ շարժվելու ճանապարհը համագործակցությունն է։
Ինչպիսի՞ն կարող է լինել միջին տերությունների միջև այս համագործակցությունը։ Եվ կարո՞ղ է այն երբևէ բավարար լինել ՆԱՏՕ-ում և այլ կարևոր դաշինքներում ամերիկյան առաջնորդությանը փոխարինելու համար։
Հակիրճ՝ շատ հարմար ամուսնություններ։ Կենտրոնամետ հայրիկների ակումբ
Երբ խոսքը վերաբերում է ՆԱՏՕ-ին, որի անդամներ են և՛ Ֆինլանդիան, և՛ Կանադան, Ստաբը հստակ է, որ եվրոպական երկրները պետք է և կհամախմբվեն՝ դաշինքի շրջանակներում Եվրոպայի անվտանգությունն ապահովելու համար, անկախ նրանից, թե Ամերիկան հեռանում է, թե ոչ։
Ֆինլանդիայի առաջնորդները չեն ցանկանում խաթարել ՆԱՏՕ-ի հեղինակությունը, որին նրանք վերջերս են միացել, մասամբ այն պատճառով, որ նրանք առաջնագծի պետություն են, որը բախվում է Մոսկվայի՝ Եվրոպայի նկատմամբ եռացող թշնամանքին, Ռուսաստանի հետ կիսելով 800 մղոնանոց սահման։
Անցյալ ամիս Հելսինկիում Ստաբը հյուրընկալեց Սթարմերին և հյուսիսային Եվրոպայի երկրների մի խումբ այլ առաջնորդների՝ պաշտպանության վերաբերյալ մեկօրյա քննարկումների համար։ Նրանց թվում էր Նիդեռլանդների նոր լիբերալ վարչապետ Ռոբ Ջեթենը, որին Ստաբը նվիրեց ծննդյան տորթ։ Եվ, իհարկե, Ատլանտյան օվկիանոսից միացավ Քարնին, որը, ըստ բանակցություններին ներկա պաշտոնյաներից մեկի, «լիովին մասնակցել է զրույցին»։
Այդ խմբավորումը, որը հայտնի է որպես Համատեղ արշավախմբային ուժեր, նպատակ ունի հանդես գալ որպես ՆԱՏՕ-ին աջակցելու եվրոպական արագ արձագանքման ռազմական տարբերակ, չնայած կան ենթադրություններ, որ դրա դերը կարող է ընդլայնվել։
Չնայած Կանադան, հավանաբար, չի դառնա JEF-ի լիիրավ անդամ, այն դեռ կարող է պաշտոնականացնել իր կապը խմբի հետ։
Այնուհետև կա Եվրամիությունը։ Լոնդոնի այգում իրենց վազքի ժամանակ Ստաբը Քարնիին առաջարկեց մտածել Կանադայի ԵՄ-ին միանալու մասին, մի գաղափար, որը պարբերաբար ճառագում է և, ըստ երևույթին, վայելում է կանադացիների գրեթե կեսի աջակցությունը։
Քարնին ասել է, որ ԵՄ-ում լիիրավ անդամակցությունը հավանական չէ, չնայած նա ցանկանում է ավելի խորը առևտրային և անվտանգության կապեր դաշինքի հետ: Եվ Ստաբը կհամաձայնվի դրա հետ, ինչպես նա ցանկանում է, որ Մեծ Բրիտանիան հրաժարվի Brexit-ից և վերադառնա այն տեղը, որը, նրա խոսքով, իր օրինական տեղն է ԵՄ-ում:
ԱՄՆ-ի հետ սակագնային պատերազմի պայմաններում Կանադան ցույց է տալիս, թե իրականում ինչ է նշանակում դաշինքների դիվերսիֆիկացիան: Այն արդեն ունի առևտրային համաձայնագիր ԵՄ-ի հետ, չնայած որ բոլոր 27 կառավարությունները դեռ չեն վավերացրել այն: Բայց միայն այս տարի Քարնին խոշոր առևտրային համաձայնագիր է կնքել Չինաստանի հետ և մի շարք նոր համընդհանուր համաձայնագրեր Հնդկաստանի հետ, այդ թվում՝ միջուկային էներգիայի վերաբերյալ 10-ամյա համաձայնագիր:
Ֆինլանդիայի նախագահը այս շաբաթ ավելի քան 30 բիզնեսներից բաղկացած պատվիրակություն է բերում Կանադա. պաշտպանական, ծովային և հանքարդյունաբերական արդյունաբերության ընկերությունները կապեր կհաստատեն Օտտավայում, քանի որ երկու առաջնորդները վերսկսում են իրենց քննարկումները:
Դիմացկունության թեստեր
Իհարկե, կան հստակ սահմանափակումներ: Կանադան և Ֆինլանդիան միջին և փոքր երկրներ են, ոչ թե գերտերություններ՝ ո՛չ տնտեսապես, ո՛չ էլ ռազմական առումով: Նրանց ընդհանուր արժեքները հստակ են, բայց նրանց չափերի «իրատեսությունը» նույնքան ակնհայտ է:
Նրանց, ովքեր դժվարանում են մեծ հույս տեսնել համաշխարհային ցնցումների մեջ, Ստաբը խորհուրդ է տալիս հանգիստ մնալ և վարվել ինչպես ֆիննը. «Սառցե լոգանք ընդունեք, այցելեք սաունա և մտորեք», ինչպես նա նշել է իր գրքի նախաբանում: Նա դիմացկունության մարզիկ է և հաճախ առաջ է քաշում Ֆինլանդիայի դիմադրողականության կամ համառության հայեցակարգը՝ օգտագործելով մի բառ, որը ուղղակի անգլերեն թարգմանություն չունի՝ «Սիսու»:
Թրամփի սպառնալիքների դեմ առ դեմ Քարնին այս ամիս նկարագրեց, թե ինչպես են միլիոնավոր փոքր անհատական համերաշխության գործողությունները՝ ինչպիսիք են կանադական գինի գնելը Կալիֆոռնիայից ներմուծված շշերի փոխարեն կամ Կանադայում արձակուրդ անցկացնելը, այլ ոչ թե Ֆլորիդայում, վերականգնում իր երկրի ուժը: «Միասին նրանք հայտարարություն են անում», – ասաց Քարնին: «Մենք մեր ճակատագրի տերերն ենք»:
Եթե ճակատագիրը նաև աշխարհագրություն է, Քարնիի և Ստաբի միջև խորացող բարեկամությունը կարող է ինչ-որ բանով պայմանավորված լինել տեղանքի զգացողությամբ: Նրանց ծննդավայր քաղաքները՝ Ֆորտ Սմիթը և Հելսինկին, գտնվում են ճիշտ նույն լայնության վրա՝ 60 աստիճան հյուսիս:
Երկուսի բնակիչներն էլ ամիսներ շարունակ ստիպված են դիմանալ անտանելի ցրտին, երբ ձմեռային ջերմաստիճանը իջնում է -20 աստիճան Ցելսիուսից ցածր։ Եվ անկասկած, Հյուսիսային Ամերիկայում ավելի ֆիննական զգացմունք չկա, քան Քարնիի հայրենի քաղաքի մեկ բառից բաղկացած կարգախոսը՝ «Համառություն»։
Բաց մի թողեք
Պետեր Մագյարի կացինը շուտով կարող է հարվածել Բրյուսելում Օրբանի ցանցին
Ինչպես է Օրբանը պարտվել Հունգարիայի ընտրություններում
ԵՄ, Ուկրաինա, Ռուսաստան և միգրացիա. Հինգ եզրակացություն Պետեր Մագյարի մամուլի ասուլիսից