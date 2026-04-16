120,000 անօդաչու թռչող սարք և ավելի շատ հրթիռներ. դաշնակիցները կրկնապատկում են Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունը Բեռլինում

Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Միխայիլ Ֆեդորովը շեշտեց, որ Կիևը ձգտում է մեծացնել ներքին անօդաչու թռչող սարքերի արտադրությունը և արագացնել առաջնագիծ մատակարարումները։
Մեծ Բրիտանիայի կողմից խոստացված մոտ 120,000 անօդաչու թռչող սարքի, ինչպես նաև PURL-ի և չեխական զինամթերքի նախաձեռնության համար լրացուցիչ ֆինանսավորման մասին հայտարարվեց չորեքշաբթի օրը Բեռլինում Ուկրաինայի պաշտպանության կոնտակտային խմբի նիստում։
Խմբի 34-րդ հավաքը տեղի է ունեցել Գերմանիայի պաշտպանության նախարարությունում, որը համատեղ կազմակերպել են Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը և նրա բրիտանացի գործընկեր Ջոն Հիլին։
Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Միխայիլ Ֆեդորովը և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն անձամբ մասնակցել են հանդիպմանը, մինչդեռ մյուս անդամները միացել են վիրտուալ եղանակով։
Ըստ տեղեկությունների՝ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը բաց է թողել հանդիպումը՝ իր փոխարեն ուղարկելով Պենտագոնի քաղաքականության ղեկավար Էլբրիջ Քոլբիին։
Ե՛վ Պիստորիուսը, և՛ Հիլին զգուշացրել են, որ «աշխարհի աչքերը Հորմուզի նեղուցի վրա են», սակայն ընդգծել են, որ Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցությունը չպետք է թուլանա՝ չնայած Մերձավոր Արևելքում սրվող ճգնաժամին։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն, Ուկրաինայից Միխայիլ Ֆեդորովը, Գերմանիայից Բորիս Պիստորիուսը և Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Ջոն Հիլին Ուկրաինայի կոնտակտային խմբի լուսանկարում Բեռլինում, 2026 թվականի ապրիլի 15-ին։
Գերմանիան խոստանում է Patriot-ներ Ուկրաինայի համար
Պիստորիուսը վերահաստատել է Բեռլինի վերջին ռազմական պարտավորությունները, որոնք հայտարարվել էին երեքշաբթի օրը գերմանա-ուկրաինական կառավարական խորհրդակցությունների ժամանակ, որտեղ երկու կողմերը ստորագրել են 4 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական փաթեթ, որը ներառում է հարյուրավոր Patriot հրթիռներ և անօդաչու թռչող սարքերի համատեղ արտադրություն, ինչպես նաև թվային մարտադաշտի տվյալների փոխանակման համաձայնագիր։
Պաշտպանության նախարարության տվյալներով՝ Գերմանիան ֆինանսավորում է Ուկրաինայի և Raytheon-ի միջև կնքված պայմանագիրը՝ Կիևի օդային պաշտպանությունը հզորացնելու համար մի քանի հարյուր Patriot հրթիռներ մատակարարելու համար: «Բացի այդ, IRIS-T հակաօդային պաշտպանության համակարգերի համար լրացուցիչ արձակիչներ են համաձայնեցվել Diehl Defence-ի հետ: Այս նախագիծը նույնպես կֆինանսավորվի Գերմանիայի կողմից և զգալիորեն կբարելավի կարևորագույն ենթակառուցվածքների և քաղաքների պաշտպանությունը», – ասել է նախարարությունը։
Պիստորիուսը վերահաստատել է, որ Ուկրաինայի օդային պաշտպանության ամրապնդումը մնում է Գերմանիայի գերակա խնդիրը՝ խոստանալով առաջիկա տարիներին հարյուրավոր Patriot հրթիռներ մատակարարել լրացուցիչ IRIS-T համակարգերի և համատեղ արտադրված հարվածային անօդաչու թռչող սարքերի հետ միասին: Ֆեդորովի խոսքով՝ այս պայմանագրերը անմիջապես չեն մատակարարվի, այլ Ուկրաինա կհասնեն հաջորդ տարի և հաջորդ երկու տարիներին։
Նա կոչ է արել Կիևի դաշնակիցներին «նայել իրենց պաշարներին»՝ հավելելով, որ Կիևին անհրաժեշտ են ավելի շատ PAC-2 և PAC-3 հրթիռներ՝ «մեր կարևորագույն ենթակառուցվածքները պաշտպանելու համար»։
«Անօդաչու թռչող սարքերը սահմանել են այս պատերազմը»
Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Ջոն Հիլին հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի մինչ օրս ամենամեծ անօդաչու թռչող սարքերի փաթեթի մասին, որի շրջանակներում այս տարի նախատեսվում է մատակարարել ավելի քան 120,000 միավոր, ինչպես նաև հրետանային արկեր և հակաօդային պաշտպանության հրթիռներ։
Մեծ Բրիտանիայի կառավարության պաշտոնական տվյալների համաձայն՝ այս նոր անօդաչու թռչող սարքերի փաթեթը ֆինանսավորվում է Մեծ Բրիտանիայի կողմից այս տարի Ուկրաինային տրամադրվող 3 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգի (2.6 միլիարդ եվրո) ռազմական աջակցությամբ, ինչպես նաև ERA ֆինանսավորմամբ։
«Անօդաչու թռչող սարքերը սահմանել են այս պատերազմը», – ասաց Հիլին՝ պնդելով, որ դրանք պատճառ են դարձել ռուսների զոհերի մեծամասնությանը և վճռորոշ կլինեն պատերազմի արդյունքի համար։
Ֆեդորովը հավելեց, որ անօդաչու թռչող սարքերը պատասխանատու են Ուկրաինայի հակագրոհների մեծ մասի համար և կարևոր դեր են խաղում ինչպես մարտադաշտում, այնպես էլ թշնամու գծերի թիկունքում հարվածների ժամանակ՝ հղում անելով Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու երկուշաբթի օրը արված հայտարարությանը, որ ուկրաինական զորքերը վերջերս գրավել են ռուսական դիրք՝ օգտագործելով միայն անօդաչու թռչող սարքեր և ցամաքային ռոբոտացված համակարգեր։
«Այս պատերազմի պատմության մեջ առաջին անգամ թշնամու դիրքը զբաղեցրել են բացառապես անօդաչու հարթակները՝ ցամաքային համակարգերը և անօդաչու թռչող սարքերը», – ասաց Զելենսկին՝ հավելելով, որ գործողությունն իրականացվել է առանց հետևակի և ուկրաինական կողմից կորուստների։
Ֆեդորովը շեշտեց, որ Կիևը ձգտում է մեծացնել ներքին անօդաչու թռչող սարքերի արտադրությունը և արագացնել առաջնագիծ մատակարարումները։
Ուկրաինային աջակցությունն այլևս միակողմանի փողոց չէ, ինչպես ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն բացատրեց հանդիպման ժամանակ՝ ասելով, որ Ուկրաինայի փորձը անօդաչու թռչող սարքերի օգտագործման և դրանց դեմ պայքարի հարցում այժմ հետ է գալիս ՆԱՏՕ-ից, որտեղ դաշնակիցները անմիջապես սովորում են Ուկրաինայի մարտադաշտի փորձից։
«Մենք նույնպես հիմա սովորում ենք ձեզանից։ Մենք սովորում ենք Ուկրաինայից», – ասաց նա։
PURL-ը «շարունակում է հոսել»
Ռուտտեն ընդգծեց ՆԱՏՕ-ի գլխավորած «Ուկրաինայի առաջնահերթ պահանջների ցանկ» (PURL) նախաձեռնության աճող դերը Ուկրաինայի օդային պաշտպանության պահպանման գործում՝ ընդգծելով, որ այն կարևոր է ԱՄՆ-ի կողմից մատակարարվող կարողությունների հոսունությունը պահպանելու համար:
Դաշինքը PURL-ը գործարկեց անցյալ տարվա հուլիսին՝ նպատակ ունենալով արագացնել Ուկրաինա անհապաղ անհրաժեշտ ռազմական սարքավորումների ֆինանսավորումը և մատակարարումը՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով ԱՄՆ-ում արտադրված համակարգերի ձեռքբերմանը:
«ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներից կենսականորեն կարևոր ռազմական սարքավորումները շարունակում են հոսել Ուկրաինա», – վերահաստատեց Ռուտտեն՝ կրկնելով ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի խոսքերը, որը մի քանի շաբաթ առաջ հաստատեց, որ «դեռևս ոչինչ չի շեղվել»:
Ռուբիոն չբացառեց ապագայում որևէ շեղում, այն դեպքում, եթե ԱՄՆ-ն անհրաժեշտություն ունենա համալրել իր սեփական պաշարները: «Եթե մեզ ինչ-որ բան է պետք Ամերիկայի համար, և դա ամերիկյան է, մենք այն նախևառաջ կպահենք Ամերիկայի համար», – ասաց նա:
Բեռլինի հանդիպման ժամանակ Ռուտտեն ողջունեց հայտարարված նոր ներդրումները՝ առանց լրացուցիչ պարզաբանելու, թե ինչ է խոստացվել:
Միևնույն ժամանակ, թե՛ Ռուտեն, թե՛ Ֆեդորովը, թե՛ Պիստորիուսը ընդունեցին բեռի բաշխման հարցում առկա բացթողումները, ընդ որում՝ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը նշեց, որ «ծանր աշխատանքը կատարում են սահմանափակ թվով երկրներ», միաժամանակ լավատեսություն հայտնելով, որ ֆինանսավորման նպատակներին դեռ կարելի է հասնել։
