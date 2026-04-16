Պետեր Մագյարը հայտարարում է, որ նոր կառավարությունը կարող է իշխանության գալ մայիսի սկզբին

Մագյարը կոչ է արել Օրբանի կառավարությանը վերջին շաբաթներին գործել որպես ժամանակավոր կառավարող մարմին և չկայացնել որևէ որոշում, որը կարող է սպառնալ Հունգարիայի շահերին կամ խոչընդոտել նոր կառավարության աշխատանքը։
Հունգարիայի վարչապետի թեկնածու Պետեր Մագյարը չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ երկրի նախագահը հանդիպման ժամանակ իրեն վստահեցրել է, որ իր նոր կառավարությունը կարող է իշխանության գալ մայիսի առաջին շաբաթում, որը վարչապետ Վիկտոր Օրբանի 16-ամյա կառավարման ավարտի արագացված ժամանակացույց է։
Մագյարի և նրա կենտրոնամետ «Տիսա» կուսակցության կիրակի օրվա ընտրություններում տարած ջախջախիչ հաղթանակից հետո, որտեղ այն ստացավ խորհրդարանական երկու երրորդի մեծամասնություն, ընդդիմության առաջնորդը պնդել է, որ իշխանության փոխանցումը տեղի ունենա հնարավորինս արագ։
Հունգարիայի օրենսդրության համաձայն, նոր խորհրդարանի առաջին նիստը, որը պետք է ընտրի նոր վարչապետ, պետք է տեղի ունենա ոչ ուշ, քան մայիսի 12-ը։
Չորեքշաբթի օրը նախագահ Տամաշ Սուլյոկի հետ անձնական խորհրդակցությունից հետո, Մագյարը Բուդապեշտի նախագահական պալատի դիմաց լրագրողներին ասաց, որ Սուլյոկը վստահեցրել է իրեն, որ Մագյարը կլինի իր թեկնածուն հաջորդ վարչապետի համար, և որ երդմնակալության նիստը, հավանաբար, կնշանակվի մայիսի 6-ին կամ 7-ին։
«(Նախագահը) կարծում է, և կարծում եմ՝ բոլորը կարծում են, որ հունգարական ազգի շահերից է բխում, որ ընտրողների կողմից այդքան ճնշող մանդատից հետո կառավարության և ռեժիմի փոփոխությունը պետք է տեղի ունենա որքան հնարավոր է արագ», – ասաց Մագյարը։
Մագյարը խոստացել է իրականացնել Հունգարիայի կառավարական կառուցվածքի մեծ մասի լայնածավալ վերանայում և ստեղծել առանձին նախարարություններ՝ առողջապահության, շրջակա միջավայրի պաշտպանության և կրթության համար, որոնք Օրբանի օրոք գոյություն չունեին։
Չորեքշաբթի առավոտյան Հունգարիայի հանրային հեռարձակողում գրեթե երկու տարվա ընթացքում իր առաջին ելույթում Մագյարը հայտարարեց, որ իր նոր կառավարությունը կդադարեցնի ծառայության լրատվական ծրագրերը, որոնք տարիներ շարունակ ծառայել են որպես Օրբանի «Ֆիդես» կուսակցության խոսնակ, մինչև «ստեղծվեն անկախ, օբյեկտիվ և անաչառ պայմաններ»։
«Մեր ծրագրի հիմնական տարրերից մեկն այն է, որ այս ստերի գործարանը կավարտվի, երբ ձևավորվի Տիսայի կառավարությունը», – ասաց նա հաղորդավարին։
Մագյարը կոչ է արել Օրբանի կառավարությանը վերջին շաբաթներին գործել որպես ժամանակավոր կառավարիչ և չկայացնել որևէ որոշում, որը կարող է սպառնալ Հունգարիայի շահերին կամ խոչընդոտել նոր կառավարության աշխատանքը։
Նա ասել է, որ խնդրել է նախագահին, որը ընտրվել էր խորհրդարանում Օրբանի մեծամասնությամբ, հրաժարական տալ նոր կառավարության ձևավորումից հետո, ինչը Սուլյոկն ասել է, որ «կքննարկի»։
«Ես նրան կրկնել եմ, որ նա արժանի չէ մարմնավորելու հունգարական ազգի միասնությունը և անպիտան է լինելու օրենքի պահապանը», – ասել է Մագյարը՝ հավելելով, որ եթե Սուլյոկը հրաժարական չտա, նրա նոր կառավարությունը կկատարի սահմանադրական փոփոխություններ՝ նրան «և Օրբանի համակարգի կողմից հաստատված մյուս բոլոր խամաճիկների հետ միասին» հեռացնելու համար։
Քանի որ Տիսզան ապահովեց խորհրդարանում տեղերի երկու երրորդի գերմեծամասնությունը, նոր կառավարությունը կունենա սահմանադրությունը փոխելու և Օրբանի քաղաքականությունից շատերը չեղարկելու լիազորություններ։
