«Բոլորին դեմ եմ»-ը ներկայացրել է ընտրական ցուցակի առաջին տասնյակը. Լուսանկար

Այսօր Համագումարի ժամանակ ամփոփեցինք մեր ներքին ընտրությունների արդյունքները։

Ուրախ ենք ներկայացնել մեր ցուցակի առաջին տասնյակը, որը ձևավորվել է ներքին ժողովրդավարության և թափանցիկության սկզբունքով։

Գրել էինք, որ «Բոլորին դեմ եմ» նորահայտ շարժումը բանակցում է քաղաքական տարբեր ուժերի եւ անհատների հետ: Սակայն ինչպես երեւում է՝ գրեթե ոչ մեկի հետ լեզու չեն գտնում, Տիգրան Խզմալյանի նախապես հայտարարած համագործակցությունը շարժման հետ գլուխ չի եկել, բանակցություններն ապարդյուն են անցել նաեւ Հովիկ Աղազարյանի գլխավորած ՄԱՍԿ-ի հետ, երկու դեպքում էլ պատճառը կարծես նախընտրական ցուցակն է, շարժման հիմնադիրները դեմ են եղել հավասար համամասնությամբ այն կազմել:

Միասին մասնակցելու պայմանավորվածություններ ձեռք չի բերվել նաեւ Դավիթ Սանասարյանի հետ, սակայն մեզ ասացին, որ վերջինս պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել շարժմանը:

Տիգրան Խզմալյանի ղեկավարած Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության եւ «Բոլորին դեմ եմ» շարժման համագործակցությունը ձախողվել է:

Ավելի վաղ կուսակցությունից հայտարարել էին, որ «Բոլորին դեմ եմ»-ի հետ մեկ ցուցակով մասնակցելու են ընտրություններին, տեղեկացանք, սակայն, որ շարժման անդամները չեն ընդունել Խզմալյանի՝ հավասար համամասնությամբ ընտրացուցակը ձեւավորելու առաջարկը, բացի այդ այլ պահանջներ են ներկայացրել, արդյունքում ապահարզան է տեղի ունեցել:

Այսպիսով՝ «Բոլորին դեմ եմ»-ի ցուցակով կմասնակցի միայն Նինա Կարապետյանցն իր Նժարով։

Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը վերաբերող հիմնական հարցերը կարող են լուծվել առաջիկա ամիսներին. Բայրամով

Ձեր իսկ թիմի ներսում կա հստակ գիտակցում, որ ձեր իսկ օրոք Արցախում տեղի է ունեցել էթնիկ զտում. Արեգա Հովսեփյանը՝ Մարիա Կարապետյանին

«Առինջ Մոլի» մոտ բախվել են Mercedes-ը և Lexus-ը․ Mercedes-ի վարորդին տեղում օգնություն է ցուցաբերվել. Լուսանկար

Հունաստանի գյուղատնտեսության փոխնախարարը հրաժարական է տվել որակավորման վիճաբանության պատճառով

Բրյուսելի քաղաքապետը դատապարտում է «ահաբեկչությունը» Սեն-Ժիլում տեղի ունեցած պայթյունից հետո

Եվրոպան արագացնելու է Հորմուզի անվտանգության ապահովման ջանքերը՝ չնայած Թրամփի՝ հեռու մնալու հրամանին

Եվրոպայի «Հայրենասերները» Միլանում հանրահավաք են անցկացնում ներգաղթի դեմ, մինչդեռ Սալվինին աջակցում է ռուսական նավթին

