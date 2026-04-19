Իրանը բացառել է հարստացված ուրանը ԱՄՆ արտահանելու հնարավորությունը

Իրանը բացառել է հարստացված ուրանը ԱՄՆ տարածք տեղափոխելու հնարավորությունը՝ ամերիկյան առաջնորդ Դոնալդ Թրամփի համապատասխան հայտարարություններից հետո։

Ինչպես հաղորդում է Tasnim գործակալությունը, այս մասին հայտնել է Իրանի ԱԳՆ ներկայացուցիչ Իսմայիլ Բաղային:

Դիվանագետի խոսքով՝ ԱՄՆ նյութեր մատակարարելու հարցը երբևէ չի դիտարկվել։ Նա նշել է, որ Իրանի հողը սուրբ է, ինչպես և իսլամական հանրապետության տարածքում գտնվող հարստացված ուրանը։

Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, թե ԱՄՆ-ը և Իրանը միասին իրականացնելու են հարստացված ուրանի դուրսբերումը իրանական տարածքից։

