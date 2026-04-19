Լավրովի ախորժակն էլ ուտելիս է բացվում, ձեռնոց է նետում ԱՄՆ-ին

Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև տնտեսական հարաբերությունների հեռանկարների շուրջ «խոսակցություն է հասունացել»։
Այս մասին ՌԴ արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է Անթալիայի 5-րդ դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում անցկացվող պանելային քննարկման ժամանակ։
«Էներգետիկ գերիշխանության խնդիրը (ԱՄՆ-ի կողմից – խմբ.) դրված է։ Կարծում եմ՝ մեզ մոտ հասունացել է այնպիսի խոսակցություն, թե ինչպես են ամերիկացիները տեսնում մեր տնտեսական հարաբերությունների ապագան», — ասել է նա։
ԱԳՆ ղեկավարն ընդգծել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի օրոք երկրների միջև դեռևս պահպանվում են «շատ մեծ թվով տարաձայնություններ»։
Նեթանյահուին շոկի են ենթարկել Լիբանանին հարվածելու արգելքի մասին Թրամփի խոսքերը. Axios
Ռուսաստանն ու Թուրքիան սահմանել են առաջիկա երկու տարվա առաջնահերթությունները
Քիշնևը Մոսկվային ներկայացրել է, ինչ են ծրագրում Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները