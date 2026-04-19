19/04/2026

Լավրովի ախորժակն էլ ուտելիս է բացվում, ձեռնոց է նետում ԱՄՆ-ին

infomitk@gmail.com 19/04/2026

Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև տնտեսական հարաբերությունների հեռանկարների շուրջ «խոսակցություն է հասունացել»։

Այս մասին ՌԴ արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է Անթալիայի 5-րդ դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում անցկացվող պանելային քննարկման ժամանակ։

«Էներգետիկ գերիշխանության խնդիրը (ԱՄՆ-ի կողմից – խմբ.) դրված է։ Կարծում եմ՝ մեզ մոտ հասունացել է այնպիսի խոսակցություն, թե ինչպես են ամերիկացիները տեսնում մեր տնտեսական հարաբերությունների ապագան», — ասել է նա։

ԱԳՆ ղեկավարն ընդգծել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի օրոք երկրների միջև դեռևս պահպանվում են «շատ մեծ թվով տարաձայնություններ»։

