Գերմանիայի և Ֆրանսիայի միջև FCAS-ի վերջին միջնորդությունը ձախողվեց

Երկու մրցակցող զեկույցների գոյությունը ցույց է տալիս, թե որքան հեռու են մնում երկու կողմերը:
Գերմանիայի և Ֆրանսիայի միջև «Ապագայի մարտական օդային համակարգի» (FCAS) շուրջ փոխզիջման հասնելու վերջին փորձը ձախողվել է, ըստ գերմանական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների։
Նոր սերնդի կործանիչ ինքնաթիռի և դրան ուղեկցող մարտական համակարգի մշակման 100 միլիարդ եվրո արժողությամբ նախագիծը փակուղու մեջ է ավելի քան մեկ տարի, քանի որ Բեռլինի և Փարիզի շահերը գնալով ավելի են տարբերվում։
Փակուղուց դուրս գալու հանձնարարություն ունեցող միջնորդ զույգը չի կարողացել ընդհանուր դիրքորոշման գալ։ Փոխարենը, ասում են, որ նրանք առանձին զեկույցներ են ներկայացնում, որոնցում ուրվագծվում են իրենց համապատասխան եզրակացությունները, շաբաթ օրը հաղորդել է գերմանական Handelsblatt լրատվամիջոցը՝ հղում անելով հարցին ծանոթ աղբյուրներին։
Նախարարական մակարդակով քաղաքական ջանքերը ապարդյուն անցան, երկու կառավարություններն էլ դիմեցին արդյունաբերության ծանրքաշայիններին՝ նախագծի գերմանական գլխավոր կապալառու Airbus Defence-ի և ֆրանսիական համարժեք Dassault Aviation-ի միջև վեճը լուծելու համար։
Բեռլինն ընտրեց պաշտպանական արդյունաբերության ղեկավար Ֆրանկ Հաունին, մինչդեռ Փարիզն ուղարկեց Լորան Կոլե-Բիյոնին՝ ֆրանսիական գնումների գործակալության DGA նախկին ղեկավարին։
Երկուսն էլ իրենց հետ բերեցին երկազգային փորձագիտություն, Haun-ը հիմնական դերակատար էր ֆրանս-գերմանական տանկերի արտադրող KNDS-ի ձևավորման գործում, իսկ Collet-Billion-ը՝ մի ժամանակ դժվարություններ ունեցող 400M ռազմական տրանսպորտային ինքնաթիռի ստեղծման գործում։
Սակայն նույնիսկ այդ ֆրանս-գերմանական լիազորությունները բավարար չէին։
Ուրբաթ օրը միջնորդության գործընթացի ընթացքի վերաբերյալ հարցին Airbus Defence-ը և Dassault-ը պատասխանեցին գրեթե նույնական՝ «առանց մեկնաբանության»։
Ասում են, որ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը մինչև երեքշաբթի կորոշի, թե արդյոք ապագա կործանիչ ինքնաթիռի՝ ինքնավար անօդաչու թռչող սարքերի և մարտական ամպի ուղեկցությամբ ծրագիրը կշարունակվի։
Նա պետք է հանդիպի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ հինգշաբթի օրը Կիպրոսում կայանալիք ԵՄ առաջնորդների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովում։
Մինչ երկու ազգային արդյունաբերություններն էլ բողոքում են անհաղթահարելի ղեկավարության անհամաձայնություններից, Բեռլինն ու Փարիզը ավելի ու ավելի են տարբերվում ապագա կործանիչ ինքնաթիռի իդեալական հնարավորությունների վերաբերյալ։
Գերմանիայի Մերցը վերջերս ասել է, որ իր երկիրն այդ հարցում այլ կարիքներ ունի, քան Ֆրանսիան, որին անհրաժեշտ է ինքնաթիռը՝ իր միջուկային զենքը տեղափոխելու և ավիակիրի վրա վայրէջք կատարելու համար։ Մյուս կողմից, Գերմանիայի ռազմաօդային ուժերը կցանկանային, որ կործանիչը ավելի շատ կենտրոնանա հեռահարության վրա։
Հնարավոր լուծում կարող է լինել երկու առանձին ինքնաթիռների մշակումը և նախագծի մյուս տարրերի մշակումը շարունակել երրորդ գործընկերոջ՝ Իսպանիայի հետ միասին։
