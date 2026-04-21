21/04/2026

EU – Armenia

Երևանի բնակարաններից մեկում օտարերկրացու դի է հայտնաբերվել

infomitk@gmail.com 21/04/2026 1 min read

Ապրիլի 21-ին՝ ժամը 17:00-ի սահմաններում ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Երևանի քրեական վարչությունում հերթական օպերատիվ տեղեկություններն են ստացվել, որ Նոր Արեշ թաղամասի 12-րդ փողոցի տներից մեկում դի կա։

Նշված տանը ոստիկանները հայտնաբերել են տղամարդու դի։

Դեպքի փաստով քննչական բաժնում «սպանություն» (հանկարծամահություն) հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Մահացածը օտարերկրացի է, ում ինքնությունը այս պահին ճշտվում է։ Նախաքննության շահերից ելնելով որոշ հանգամանքներ չեն հրապարակվում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բաց մի թողեք

1 min read

