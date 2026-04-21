21/04/2026

EU – Armenia

Ըմբիշ Կարեն Ասլանյանը՝ Եվրոպայի քառակի բրոնզե մեդալակիր. Ծանրորդ Գոռ Սահակյանը՝ Եվրոպայի փոխչեմպիոն. Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 21/04/2026 1 min read

63 կգ քաշային կարգում հանդես եկող ըմբիշ Կարեն Ասլանյանը դարձել է Եվրոպայի առաջնությունների քառակի բրոնզե մեդալակիր։

Այս մասին հայտնում է Հայաստանի ըմբշամարտի ֆեդերացիան։

Բրոնզե մեդալի համար գոտեմարտում Ասլանյանը 1 րոպեում հաղթել է Մաիրբեկ Սալիմովին և կկանգնի պատվո հարթակի 3-րդ աստիճանին։

Վրաստանի Բաթումի քաղաքում ընթացող ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանի ներկայացուցիչ 71 կգ քաշային Գոռ Սահակյանն արծաթե մեդալ է նվաճել երկամարտի 330 կգ արդյունքով:

Պոկում վարժությունում Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոնը գլխավերևում պահել է 150 կգ կշռող ծանրաձողը և փոքր ոսկե մեդալ նվաճել: Հրում վարժությունում Սահակյանը մեկ հաջող մոտեցում է կատարել՝ բարձրացնելով 180 կգ-ն: Այս վարժությունում նա երրորդն էր:

Հայաստանի հավաքականի կազմում ավելի վաղ երկամարտի արծաթե մեդալ էին նվաճել նաև Գառնիկ Չոլաքյանն ու Ալեքսանդրա Գրիգորյանը:

