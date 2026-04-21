Ըմբիշ Կարեն Ասլանյանը՝ Եվրոպայի քառակի բրոնզե մեդալակիր. Ծանրորդ Գոռ Սահակյանը՝ Եվրոպայի փոխչեմպիոն. Լուսանկարներ

63 կգ քաշային կարգում հանդես եկող ըմբիշ Կարեն Ասլանյանը դարձել է Եվրոպայի առաջնությունների քառակի բրոնզե մեդալակիր։
Այս մասին հայտնում է Հայաստանի ըմբշամարտի ֆեդերացիան։
Բրոնզե մեդալի համար գոտեմարտում Ասլանյանը 1 րոպեում հաղթել է Մաիրբեկ Սալիմովին և կկանգնի պատվո հարթակի 3-րդ աստիճանին։
Վրաստանի Բաթումի քաղաքում ընթացող ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանի ներկայացուցիչ 71 կգ քաշային Գոռ Սահակյանն արծաթե մեդալ է նվաճել երկամարտի 330 կգ արդյունքով:
Պոկում վարժությունում Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոնը գլխավերևում պահել է 150 կգ կշռող ծանրաձողը և փոքր ոսկե մեդալ նվաճել: Հրում վարժությունում Սահակյանը մեկ հաջող մոտեցում է կատարել՝ բարձրացնելով 180 կգ-ն: Այս վարժությունում նա երրորդն էր:
Հայաստանի հավաքականի կազմում ավելի վաղ երկամարտի արծաթե մեդալ էին նվաճել նաև Գառնիկ Չոլաքյանն ու Ալեքսանդրա Գրիգորյանը:
Ապրիլի 22-ի աստղագուշակ․ Դժվար իրավիճակներում օգնություն խնդրեք վստահելի դաշնակիցներից
Մալխաս Ամոյանը` Եվրոպայի հնգակի չեմպիոն
Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա․ սպասվում են անձրև և ամպրոպ