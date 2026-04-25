Ապրիլի 26-ի աստղագուշակ․ Հնարավոր են նոր ծանոթություններ հետաքրքիր մարդկանց հետ

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Կարևոր հանդիպումներն ու հրապարակային ելույթները լավ կանցնեն, լուրջ բանակցությունները կավարտվեն ձեզ համար ամենաբարենպաստ ձևով։ Կկարողանաք շատերին համոզել, որ ճիշտ եք՝ միաժամանակ խուսափելով կոնֆլիկտներից ու լարված պահերից։ Հատկապես ձեր ինտուիցիան սուր կլինի։ Նրա խորհուրդների շնորհիվ դուք արագ ընդհանուր լեզու կգտնեք շրջապատի հետ։
Այսօրվանից լուրջ փոփոխություններ դժվար թե սպասեք, բայց կբավարարվեք, թե ինչպես կդասավորվի։ Հաջողություն կունենան այն Խոյերը, ովքեր աշխատանքային կամ ընտանեկան հարցերով մեկնում են ճամփորդության։
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Աստղերը զգուշացնում են, որ օրը միանշանակ չի ստացվի։ Շատ բան կախված կլինի նրանից, թե արդյոք կորոշեք ռիսկի դիմել և որոշ համարձակ քայլեր ձեռնարկել: Առաջին հայացքից առավել անսովոր և նույնիսկ անտրամաբանական գաղափարները կարող են չափազանց հաջող լինել, ձեր առջև նոր հեռանկարներ բացել: Բայց դուք չպետք է հույս դնեք հեշտ հաջողությունների վրա: Ամենայն հավանականությամբ, պետք է ջանքեր գործադրեք նպատակին հասնելու համար:
Վաղուց հարաբերությունների մեջ գտնվող Ցուլերի մոտ հնարավոր են տարաձայնություններ սիրելիի հետ։ Կարևոր է չլռել, խնդիրները բարձրաձայնել, անմիջապես սրտանց խոսել և հստակեցնել բոլոր թյուրիմացությունները:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ (Gemini, 22.V–21.VI)
Օրը պետք է սկսել պարզ ու լավ ծանոթ գործերով, որոնք ոչ առանձնապես լուրջ մոտեցում են պահանջում, ոչ էլ գործընկերների հետ փոխգործակցություն։ Մի փոքր դյուրագրգիռ կլինեք: Պետք է ձեզ ժամանակ տաք հանգստանալու և ներդաշնակ աշխատանքային ռիթմի մեջ մտնելու համար: Եթե հաջողվի հաղթահարել էմոցիաները, ապա հետագայում օրը բարեհաջող կանցնի։ Երկվորյակներին, որոնք պլանավորում են անշարժ գույքի գործարքներ, կհաջողվի առավելագույն օգուտ ստանալ։
Անձնական կյանքը անակնկալներ չի մատուցի, բայց կուրախացնի ձեզ։ Հնարավորություն կունենաք ինչ-որ շատ կարևոր բան անել ձեր սիրելիի համար։
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Կարող եք ռիսկի դիմել, բայց կարևոր է պահպանել խոհեմությունը: Ձեզ կհաջողվի լուծել բազմաթիվ բիզնես հարցեր և զբաղվել այն խնդիրներով, որոնք երկար ժամանակ հետաձգվել են։ Հնարավոր է կարիերայի առաջխաղացում կամ բոնուս ստանաք։ Դժվար չի լինի ընդհանուր լեզու գտնել գործընկերների և կոլեգաների հետ։ Բարենպաստ օր է խոշոր և թանկարժեք գնումների համար:
Շատ Խեցգետիններ պետք է տնից դուրս գան։ Հետաքրքիր ծանոթությունների հավանականությունը մեծ է։ Բայց նրանք, ովքեր տան հանգիստը նախընտրում են աղմկոտ իրադարձություններից, նույնպես կկարողանան հաճելի տպավորություններ ստանալ։
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Ամեն գնով բոլորին ձեր ճշմարտացիության մեջ համոզելու ցանկությունը կարող է վատ ծառայություն մատուցել, խանգարել գործընկերների հետ շփմանը: Փորձեք ղեկավարության հետ չվիճել, նույնիսկ եթե իսկապես ցանկանում եք: Եթե կենտրոնանաք այն գործերի վրա, որոնց բարեհաջող ավարտը կախված է միայն ձեզանից, ապա հիանալի արդյունքների կհասնեք։ Խուսափեք ավելորդ ռիսկից: Բիզնեսով զբաղված Առյուծները չպետք է խոշոր գործարքներ կնքեն։
Երեկոն կուրախացնի հաճելի անակնկալներով: Օրվա բոլոր ապրումները կնահանջեն երկրորդ պլան, իսկ մտերիմների հետ անցկացրած ժամանակը կօգնի վերականգնել ուժերը։
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Գործեք վճռական և մի կասկածեք ձեր ջանքերի հաջողության վրա: Այսօր հնարավորություն կունենաք իրագործել ամենահամարձակ գաղափարները, կյանքի կոչել հին ծրագրերը։ Կարող եք նաև նոր բան ձեռնարկել, բայց միայն այն դեպքում, եթե պատրաստ եք ինքնուրույն գործել՝ ոչ մեկից աջակցություն չսպասելով: Որոշ Կույսեր կարող են սովորականից ավելի նյարդայնանալ, բայց արագ կհասկանան, որ դրա համար լուրջ հիմքեր չկան։
Ընտանիքի անդամները կարող են փորձել միջամտել ձեր գործերին, և դա միշտ չէ, որ օգտակար կլինի: Փորձեք նրանց չափազանց կտրուկ չարտահայտել ձեր պահանջները, քանի որ ձեր մտերիմներն առաջնորդվում են բարի մտադրություններով:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Պատրաստ եղեք անակնկալների։ Դրանք հատկապես առավոտյան շատ կլինեն։ Չի բացառվում աշխատանքային պլանների հանկարծակի չեղարկումը։ Հնարավոր է, որ ստիպված լինեք ստանձնել այն առաջադրանքները, որոնք սովորաբար կատարում են այլ աշխատակիցներ: Աշխատեք սառնասրտություն պահպանել, անպտուղ վեճերի մեջ մի ընկեք ու հանգամանքների համընկնման պատճառով մի նեղվեք։
Օրվա երկրորդ կեսը շատ ավելի հաջող կլինի։ Դուք կկարողանաք ձեր շուրջը ստեղծել բարենպաստ մթնոլորտ, որը կօգնի հաղթահարել առաջացած բոլոր դժվարությունները։ Ընտանեկան Կշեռքներին հաճելի երեկո է սպասվում մտերիմների ընկերակցությամբ։
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Շրջապատի հետ լեզու գտնելը սովորականից դժվար կլինի։ Շատ Կարիճներ այսօր հատկապես տպավորիչ, դյուրագրգիռ և հուզիչ կլինեն: Ծրագրերի ցանկացած անսպասելի փոփոխություն կարող է շփոթեցնել և նյարդայնացնել: Ավելի լավ է շատ բարդ կամ մասշտաբային առաջադրանքներ չձեռնարկել։ Զբաղվեք սովորական գործերով, սահմանափակեք շփումը: Խուսափեք սուր թեմաներով խոսակցություններից։ Այդ դեպքում անախորժությունները կշրջանցեն ձեզ։
Որպես աշխատանքային ծանր օրվա անձնական կյանքը կուրախացնի Կարիճների մեծամասնությանը։ Սիրելին կփորձի մխիթարել և աջակցել։
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Գործերի վրա կենտրոնանալը սովորականից շատ ավելի դժվար կլինի։ Չափից շատ հեռախոսազանգեր և հաղորդագրություններ կլինեն: Այդ պատճառով աշխատեք ամենաբարդ աշխատանքը տեղափոխել օրվա երկրորդ կես, այդ ժամանակ մի փոքր ավելի հանգիստ կդառնա։ Այնուամենայնիվ, կարևոր փաստաթղթերի ստորագրումը և նոր պայմանագրերի կնքումը ավելի լավ է հետաձգել մինչև ավելի բարենպաստ պահը:
Այն Աղեղնավորները, ովքեր երկար ու ամուր հարաբերությունների մեջ են, հրատապ կենցաղային հարցերով պետք է զբաղվեն։ Ներգրավեք ընտանիքի բոլոր անդամներին գործընթացում, ապա հնարավոր կլինի ոչ միայն ավելի արագ հաղթահարել, այլև ամրապնդել ձեր միջև կապը:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Այսօր աշխատավայրում հատկապես շատ կլինեն վեճերը, բանավաճերն ու լուրջ քննարկումները։ Բայց անհանգստանալու կարիք չկա։ Եթե դուք հանգստություն պահպանեք, ապա կգտնեք օպտիմալ լուծումը և թիմում կպահպանեք ընկերական մթնոլորտը: Ձեր ջանքերը արդյունք կտան, իսկ ձեր նախաձեռնությունները աջակցություն կստանան։ Այծեղջյուրներից շատերը շատ արդյունավետ շփում կունենան գործընկերների, ղեկավարության կամ բիզնես գործընկերների հետ:
Ռոմանտիկ հարաբերություններն իրենց հերթին կպահանջեն ձեր ուշադրությունը։ Երեկոյան հարմար է սիրելիի հետ ինչ-որ տեղ գնալու կամ պարզապես ձեզ հուզող հարցերով խոսելու համար։
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Շատ բան պլանավորվածի համաձայն չի ընթանա, բայց ի վերջո ամեն ինչ կստացվի նույնիսկ ավելի լավ, քան սպասում էիք։ Օրը բարենպաստ կլինի ամենատարբեր բաների համար։ Ջրհոսները, ովքեր զբաղվում են բիզնեսով, հնարավորություն կունենան կնքել հատկապես շահավետ պայմանագրեր։ Ընթացքում հարմարվելու ունակությունը կօգնի ձեզ ավելի արագ հասնել ձեր նպատակներին:
Հնարավոր են նոր ծանոթություններ հետաքրքիր մարդկանց հետ։ Դրանք կարող են հանգեցնել ռոմանտիկ պատմության, կամ կարող են դառնալ երկար բարեկամության սկիզբ: Հասարակական իրադարձությունները ձեզ շատ դրական հույզեր կպարգևեն։
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Գործերում հաջողության հասնելու և աշխատանքային մի շարք խնդիրներ լուծելու հնարավորություն կստեղծվի։ Այնուամենայնիվ, կարևոր է առավոտյան լուրջ տրամադրություն ունենալ: Եթե հաճախ շեղվում եք, անձնատուր եք լինում դատարկ երազներին կամ կենտրոնանում եք աննշան թերությունների վրա, կարող եք բաց թողնել որոշ հետաքրքիր հնարավորություններ և նյարդայնացնող սխալներ թույլ տալ:
Այսօր դուք հատկապես հմայիչ կլինեք, և դրա վրա շատերը ուշադրություն կդարձնեն։ Որոշ գործնական հարաբերություններ, եթե ցանկանաք, կարող են վերածվել ռոմանտիկ հարաբերությունների: Ընտանեկան Ձկներին մտերիմներից մեկի հետ կապված լավ նորություններ են սպասվում:
