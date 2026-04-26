Ապրիլի 27-ի աստղագուշակ․ Խորհուրդ է տրվում «խորհրդակցել» ձեր ներքին ձայնի հետ

Խոյեր
Այսօր հաջողությամբ կպսակվի ցնկացած գործ։ Վստահորեն գործի անցեք, որովհետև ձեր կատարած աշխատանքը բերելու է ոչ միայն բարոյական բավարարվածություն, այլև շահույթ:
Ցուլեր
Հաջողությունների ընդհանուր ֆոնի վրա, ֆինանսական գործարքները կդառնան ավելի շահավետ, այնպես որ դուք կարող եք վստահ կնքել կարևոր պայմանագրեր և լուրջ գործարքներ:
Երկվորյակներ
Օրվա առաջին կեսը անհրաժեշտ է նվիրվել աշխատանքին, բայց ճաշից հետո խորհուրդ է տրվում ուշադրություն դարձնել ձեր սիրելիներին, բարեբախտաբար, դրա համար անհրաժեշտ չէ հեռու գնալ` կարանտինի պատճառով նրանք գտնվում են հենց ձեր կողքին:
Խեցգետիններ
Կարևոր մասնագիտական խնդիրները կօգնեն լուծել այն մարդկիկ, ում հետ վաղուց չեք շփվել: Ինչպես գիտեք, ոչ միայն հին սերը, այլև հին բիզնես կապերը չեն վերանում:
Առյուծներ
Այսօրվա էներգիան բաժանվելու է երկու մասի՝ առաջին կեսը պետք է ծախսվի աշխատանքի վրա, իսկ երկրորդը հանգստի համար։ Կարող եք օրվա երկրորդ կեսը հանգստանալ և ինչ-որ հաճելի բան անել:
Կույսեր
Երկար ժամանակ մի կողմ թողած գործերն այսօր լավ կընթանան։ Ոչ միայն հնարավոր կլինի հետաքրքրությամբ ծախսել ժամանակը, այլև ծանրակշիռ մասնագիտական որոշումներ կայացնել ու հիմքեր ստեղծել ապագայի համար:
Կշեռքներ
Այսօր դուք պետք է հնարավորինս զգույշ լինեք ճակատագրի կողմից ձեզ ուղարկվող նշանների նկատմամբ։ Ապագա իրադարձությունների կանխատեսումը կարող է հայտնվել ամենաանսպասելի աղբյուրից:
Կարիճներ
Անհրաժեշտ է օգտագործել բոլոր հնարավորությունները՝ ձեր հարազատներին և ընկերներին ցույց տալու համար, թե որքան եք սիրում նրանց: Վերջերս, դուք հազվադեպ եք նրանց ասել ձեր զգացմունքների մասին՝ մտածելով, որ դա զգացվում է առանց ասելու:
Աղեղնավորներ
Հազվագյուտ օր է, երբ դուք կարող եք և պետք է լսեք ուրիշների կարծիքը։ Դա վերաբերում է ոչ միայն ընկերներին ու հարազատներին, այլև ձեզ համար անծանոթ մարդկանց:
Այծեղջյուրներ
Լավ կատարած մասնագիտական առաջադրանքը կստիպի վերադասին ուշադրության արժանացնել ձեզ։ Նրանք մինչ այս չեն զգացել, թե որքան արժեքավոր մասնագտ ու աշխատակից եք:
Ջրհոսներ
Կյանքի համար կարևոր որոշում կայացնելուց առաջ խորհուրդ է տրվում «խորհրդակցել» ձեր ներքին ձայնի հետ։ Այդ ժամանակ այն կլինի միակ խորհրդատուն, ով կտա անհրաժեշտ ուղղությունը:
Ձկներ
Նամակը կամ զանգը մի մարդու կողմից, որի հետ ժամանակին ծանոթ եք եղել, ոչ միայն հաճելի կլինի, այլև օգտակար: Այն կարող է օգնել ձեզ լուծել որոշակի մասնագիտական կամ կյանքի խնդիր:
