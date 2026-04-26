Ապրիլի 27-ի աստղագուշակ․ Խորհուրդ է տրվում «խորհրդակցել» ձեր ներքին ձայնի հետ

Խոյեր

Այսօր հաջողությամբ կպսակվի ցնկացած գործ։ Վստահորեն գործի անցեք, որովհետև ձեր կատարած աշխատանքը բերելու է ոչ միայն բարոյական բավարարվածություն, այլև շահույթ:

Ցուլեր
Հաջողությունների ընդհանուր ֆոնի վրա, ֆինանսական գործարքները կդառնան ավելի շահավետ, այնպես որ դուք կարող եք վստահ կնքել կարևոր պայմանագրեր և լուրջ գործարքներ:

Երկվորյակներ

Օրվա առաջին կեսը անհրաժեշտ է նվիրվել աշխատանքին, բայց ճաշից հետո խորհուրդ է տրվում ուշադրություն դարձնել ձեր սիրելիներին, բարեբախտաբար, դրա համար անհրաժեշտ չէ հեռու գնալ` կարանտինի պատճառով նրանք գտնվում են հենց ձեր կողքին:

Խեցգետիններ

Կարևոր մասնագիտական ​​խնդիրները կօգնեն լուծել այն մարդկիկ, ում հետ վաղուց չեք շփվել: Ինչպես գիտեք, ոչ միայն հին սերը, այլև հին բիզնես կապերը չեն վերանում:

Առյուծներ

Այսօրվա էներգիան բաժանվելու է երկու մասի՝ առաջին կեսը պետք է ծախսվի աշխատանքի վրա, իսկ երկրորդը հանգստի համար։ Կարող եք օրվա երկրորդ կեսը հանգստանալ և ինչ-որ հաճելի բան անել:

Կույսեր

Երկար ժամանակ մի կողմ թողած գործերն այսօր լավ կընթանան։ Ոչ միայն հնարավոր կլինի հետաքրքրությամբ ծախսել ժամանակը, այլև ծանրակշիռ մասնագիտական որոշումներ կայացնել ու ​​հիմքեր ստեղծել ապագայի համար:

Կշեռքներ

Այսօր դուք պետք է հնարավորինս զգույշ լինեք ճակատագրի կողմից ձեզ ուղարկվող նշանների նկատմամբ։ Ապագա իրադարձությունների կանխատեսումը կարող է հայտնվել ամենաանսպասելի աղբյուրից:

Կարիճներ

Անհրաժեշտ է օգտագործել բոլոր հնարավորությունները՝ ձեր հարազատներին և ընկերներին ցույց տալու համար, թե որքան եք սիրում նրանց: Վերջերս, դուք հազվադեպ եք նրանց ասել ձեր զգացմունքների մասին՝ մտածելով, որ դա զգացվում է առանց ասելու:

Աղեղնավորներ

Հազվագյուտ օր է, երբ դուք կարող եք և պետք է լսեք ուրիշների կարծիքը։ Դա վերաբերում է ոչ միայն ընկերներին ու հարազատներին, այլև ձեզ համար անծանոթ մարդկանց:

Այծեղջյուրներ

Լավ կատարած մասնագիտական ​​առաջադրանքը կստիպի վերադասին ուշադրության արժանացնել ձեզ։ Նրանք մինչ այս չեն զգացել, թե որքան արժեքավոր մասնագտ ու աշխատակից եք:

Ջրհոսներ

Կյանքի համար կարևոր որոշում կայացնելուց առաջ խորհուրդ է տրվում «խորհրդակցել» ձեր ներքին ձայնի հետ։ Այդ ժամանակ այն կլինի միակ խորհրդատուն, ով կտա անհրաժեշտ ուղղությունը:

Ձկներ

Նամակը կամ զանգը մի մարդու կողմից, որի հետ ժամանակին ծանոթ եք եղել, ոչ միայն հաճելի կլինի, այլև օգտակար: Այն կարող է օգնել ձեզ լուծել որոշակի մասնագիտական ​​կամ կյանքի խնդիր:

1 min read

Վերջերս լավ չէր զգում իրեն Աննան, ուշ-ուշ էր տանից դուրս գալիս. մանրամասներ՝ Աննա Աբաջյանի մահվան մասին. Լուսանկար

26/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Շնորհավո՛ր ծնունդդ, լավագույն ամուսին և հայր. Սուրեն Պապիկյանի կինն ընտանեկան տեսանյութ է հրապարակել

26/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոտենում է հերթական ցիկլոնը, որը Հայաստանի տարածքում կպտտվի 5 օր. ջերմաստիճանը կնվազի. Սուրենյան

26/04/2026 infomitk@gmail.com

1 min read

1 min read

1 min read

Կալասը հայտարարություն է արել Թրամփի մասնակցությամբ ընթրիքի ժամանակ հնչած կրակոցներից հետո

26/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

