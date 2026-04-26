Վերջերս լավ չէր զգում իրեն Աննան, ուշ-ուշ էր տանից դուրս գալիս. մանրամասներ՝ Աննա Աբաջյանի մահվան մասին. Լուսանկար

Աննա Աբաջյանի հոգեհանգստի արարողության ժամանակ նրա ծանոթներից մեկը պատմել է վերջին շրջանի մասին՝ ներկայացնելով որոշ մանրամասներ։
Նրա խոսքով՝ վերջին շրջանում Աննան իրեն լավ չէր զգում, հազվադեպ էր դուրս գալիս տնից և դարձել էր ավելի փակ։
Մտերիմների փոխանցմամբ՝ նա հաճախ էր մտահոգված և ծանր էր տանում որդու՝ Ռոբերտ Աբաջյանի կորստը։
Թեև տարիներ են անցել, նրա ցավը չի մեղմացել։ Մտերիմների կարծիքով՝ որդու կորուստը խոր հետք էր թողել նրա կյանքում, և հնարավոր է՝ այդ ծանր ապրումներն էլ ազդեցություն են ունեցել նրա առողջական վիճակի վրա։
Բաց մի թողեք
Ապրիլի 27-ի աստղագուշակ․ Խորհուրդ է տրվում «խորհրդակցել» ձեր ներքին ձայնի հետ
Շնորհավո՛ր ծնունդդ, լավագույն ամուսին և հայր. Սուրեն Պապիկյանի կինն ընտանեկան տեսանյութ է հրապարակել
Մոտենում է հերթական ցիկլոնը, որը Հայաստանի տարածքում կպտտվի 5 օր. ջերմաստիճանը կնվազի. Սուրենյան