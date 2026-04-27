27/04/2026

EU – Armenia

Արցախում ոչնչացվում է հայկականությունը․ դա արվում է կառավարության շենքից «կանաչ լույսի» պայմաններում

infomitk@gmail.com 27/04/2026 1 min read

Իշխող ռեժիմի պարագլուխների՝ Արցախում ոչնչացվող հոգևոր, պատմամշակութային արժեքների վերաբերյալ կրավորական բնույթի մեկնաբանությունները արտաքին աշխարհին փոխանցում են երկու վտանգավոր ուղերձ։

Այս մասին ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է «Պատիվ ունեմ» խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։

«Առաջին՝ Ադրբեջանին արտոնում են շարունակել ցեղասպան քաղաքականությունը։

Երկրորդ՝ միջազգային հանրությանը իրազեկում են, որ Հայաստանը առանձնապես խնդիրներ չի տեսնում ադրբեջանական վանդալիզմում, և լուրջ քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտություն չկա։

Արցախում ոչնչացվում է հայկականությունը՝ մեր հազարամյակների հետքն այս տարածաշրջանում, և դա արվում է կառավարության շենքից տրվող «կանաչ լույսի» մշտական առկայծման պայմաններում»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Տարեկան 1,5 միլիարդ դրամից ավելի փող․․․ նախագահը ուղերձ չի հղել

27/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայկական էլիտայի խնդիրը

27/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեզ առաջարկում են ոչ թե երկիր, այլ՝ «աղանդ», որտեղ քննադատությունը դավաճանություն է. Լուսանկար

26/04/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջերը ցանկանում են ավելի շատ պաշտպանական ծախսեր, պարզապես ոչ եվրոպական տեսակի

27/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշխարհի ամենականաչ երկրները հորատման ծրագրեր են դիտարկում որպես Իրանի ճգնաժամի լուծում

27/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպե՞ս կարող է Եվրոպան խուսափել նոր էներգետիկ ճգնաժամից

27/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիան Ռուսաստանին կասկածում է քաղաքական գործիչներին թիրախավորող Signal ֆիշինգային հարձակումների մեջ

27/04/2026 infomitk@gmail.com