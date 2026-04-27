Թրամփի վրա կրակողի սենսացիոն հայտարարությունը. Լուսանկար

Ապրիլի 26-ին Վաշինգտոնի «Հիլթոն» հյուրանոցում Սպիտակ տան թղթակիցների ասոցիացիայի հանդիսավոր միջոցառման ժամանակ կրակոցներ արձակած Քոուլ Թոմաշ Ալենը պլանավորել էր սպանել Թրամփի վարչակազմի «բոլոր անդամներին», բացի ՀԴԲ տնօրեն Քեշ Փաթելից։
Սա բացահայտվել է հարձակումից կարճ ժամանակ առաջ իր մերձավորներին ուղարկված «մանիֆեստում»։ Փաստաթղթի ամբողջական տեքստը հրապարակվել է «The New York Post»-ի կողմից։
Ալենը խորը զարմանք է հայտնել նախագահի մասնակցությամբ միջոցառման ժամանակ անվտանգության ցածր մակարդակի վերաբերյալ։
Իր ուղերձում կրակողը պարզաբանել է, որ ինքը չի թիրախավորել նախագահի և այլ բարձրաստիճան անձանց անվտանգությունն ապահովող Գաղտնի ծառայության աշխատակիցներին, ինչպես նաև Վաշինգտոնի ոստիկանությանը կամ հյուրանոցի անվտանգության աշխատակիցներին։
«Վարչակազմի պաշտոնյաներ (բացառությամբ պարոն Փաթելի). Նրանք թիրախներ են, առաջնահերթություն՝ ամենաբարձր մակարդակից ներքև։ Գաղտնի ծառայություն. Նրանք պետք է թիրախավորվեն միայն ծայրահեղ արտակարգ իրավիճակներում և, եթե հնարավոր է, պետք է չեզոքացվեն ոչ մահացու միջոցներով»։ «Հուսով եմ, որ նրանք զրահաբաճկոններ են կրում, քանի որ զանգվածի կենտրոնին ուղղված հրացանի պայթյունը կարևոր է անպաշտպանների համար», – գրում է Ալենը։
Ավարտելով 1051 բառից բաղկացած հիմնական մանիֆեստը, Ալենը գրառում է կատարել՝ արտահայտելով իր խորը զարմանքը նախագահական միջոցառման անվտանգության բացակայության վերաբերյալ.
«Լավ, հիմա, երբ բոլոր սենտիմենտալությունները վերացել են. ի՞նչ դժոխք է անում Գաղտնի ծառայությունը: Ներողություն, մինչ ես դժգոհում եմ և մեղմացնում ձևականությունը: Ես սպասում էի տեսնել անվտանգության տեսախցիկներ ամենուր, միջատներ սենյակներում, զինված գործակալներ յուրաքանչյուր տասը ոտնաչափի վրա և անթիվ մետաղական դետեկտորներ»:
Կրակողը զարմացած է, որ անվտանգությունը միայն ստուգել է ժամանող հյուրերին և չի հաշվի առել, որ կրակողը կարող է գրանցվել նախորդ օրը:
Նա պնդում է՝ առաջին բանը, որ նկատեցի հյուրանոց մտնելիս, ամբարտավանության մթնոլորտն էր: Ես ժամանեցի մի քանի զենքով, և ներկաներից ոչ մեկը նույնիսկ չի մտածում այն հնարավորության մասին, որ ես կարող եմ սպառնալիք ներկայացնել: Անվտանգությունը կենտրոնացած է դրսում, վերահսկում է ցուցարարներին և ժամանող հյուրերին: Ըստ երևույթին, ոչ ոք չի մտածել, թե ինչ կարող է պատահել, եթե ինչ-որ մեկը… վարձում է սենյակ և գրանցվում է նախորդ օրը։
Միջոցառման սկսվելուց կարճ ժամանակ անց մի զինված անձ փորձեց ճեղքել անվտանգության գոտին և մտնել դահլիճ, բայց անվտանգության աշխատակիցներին հաջողվեց նրան զսպել, նախքան նա կհասցներ ներս մտնել։
Անգործունակության այս մակարդակը պարզապես անհավանական է։ Ես անկեղծորեն հույս ունեմ, որ մինչև երկիրը վերականգնի իսկապես պրոֆեսիոնալ ղեկավարություն, իրավիճակը կբարելավվի։ Եթե ես լինեի իրանցի գործակալ, այլ ոչ թե ամերիկացի քաղաքացի, կարող էի այստեղ բերել Ma Deuce (.50 տրամաչափի Browning M2 գնդացիր, ոչ ոք աչք չէր թարթի։ Սա պարզապես խելագարություն է։
Եվ եթե որևէ մեկը ցանկանում է իմանալ, թե ինչ է նշանակում նման բան անել. դա սարսափելի է։ Դա ինձ սրտխառնոց է պատճառում. ես ուզում եմ լաց լինել այն բոլոր բաների համար, որոնք ես ցանկացել եմ անել, բայց երբեք չեմ անելու, բոլոր այն մարդկանց համար, որոնց վստահությունը ես դավաճանում եմ։ Բայց միևնույն ժամանակ, ես զայրույթ եմ զգում՝ մտածելով այն մասին, թե ինչ է արել:
Իրանը չի ունենալու միջուկային զենք և չի կործանելու աշխարհը, հետևաբար, նրանք երջանիկ չեն. Թրամփ
ԵՄ-ն Բոսնիային կոչ է անում «ուշադիր» հետևել ԱՄՆ խողովակաշարի համաձայնագրի հետ կապված պարտավորություններին
Էժան, մահացու և դժվար մաքրվող. Ծովային ականները վերադառնում են