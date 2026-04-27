Հ1-ի տնօրենը հույս ունի, որ Լուսինե Թովմասյանը մի օր կվերադառնա Հանրային

Հեռուստահաղորդավարուհի Լուսինե Թովմասյանը դադարեցնում է համագործակցությունը Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերության հետ և լուծում գործող պայմանագիրը։
Նա հայտարարել է, որ չի պատրաստվում գործիք դառնալ որևէ մեկի ձեռքում։
Հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Հովհաննես Մովսիսյանն արձագանքել է Թովմասյանի գրառմանը։
«Լուսինե ջան, շարունակում եմ քեզ շատ սիրել և միայն հաջողություններ եմ մաղթում։ Հուսով եմ՝ մի օր կվերադառնաս Հանրային, ինչպես եղավ իմ կառավարման սկզբում»,- մեկնաբանություներում գրել է նա։
