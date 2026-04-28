28/04/2026

EU – Armenia

Հրազդան կամրջի տակ հայտնաբերվել է երիտասարդի դի

Ապրիլի 28-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։

Ժամը 19։00-ի սահմաններում ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Մալաթիայի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Հրազդան կամրջի տակ դի կա։

ժամանել են իրավապահները, փրկարարները, 103 շտապօգնության բժիշկների թիվ 03 խումբը. բժիշկներն ու պարեկները դժվարանցանելի ճանապարհով իջել են հայտնաբերված մարմնի մոտ, որտեղ բժիշկները արձանագրել են քաղաքացու մահը։

Փրկարարները հատուկ ճոպաններ են անցկացրել, դին պետք է դուրս բերվի և մոտեցվի դիատարին։

Դեպքի փաստով Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանների քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում է մահացածի ինքնությունը։

Մահացածը 20-22 տարեկան տղա է։

Տեղի ունեցածը ինքնասպանություն է, սպանություն, թե դժբախտ պատահար՝ պարզվում է։

Բաց մի թողեք

Բաց մի թողեք

