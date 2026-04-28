Օդի ջերմաստիճանը կնվազի, այնուհետև կբարձրանա 5-9 աստիճանով․ անձրև կտեղա, լեռնային շրջաններում թաց ձյուն կլինի

Հանրապետության տարածքում ապրիլի 29-30-ը, մայիսի 1-3-ն առանձին շրջաններում սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ: Ապրիլի 29-ի գիշերը լեռնային շրջաններում տեղումները կլինեն թաց ձյան տեսքով։
Քամին՝ հարավարևմտյան՝ 2-5 մ/վ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամու ուժգնացում՝ 16-20 մ/վ արագությամբ։
Օդի ջերմաստիճանն ապրիլի 29-ի ցերեկն աստիճանաբար կնվազի ևս 2-3 աստիճանով, ապրիլի 30-ին և մայիսի 1-3-ն աստիճանաբար կբարձրանա 5-9 աստիճանով։
Երևանում ապրիլի 29-30-ի գիշերը և կեսօրից հետո, մայիսի 1-3-ի երեկոյան ժամերին սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամու ուժգնացում՝ 16-19 մ/վ արագությամբ։
«Մա՛մ, իրենց մնա իրենց հրադադարը, այնքան ընկերներ ու հրամանատարներ ենք կորցրել». կրտսեր սերժանտ Արամ Սիմոնյանն անմահացել է հոկտեմբերի 28-ին Մատաղիսում. Լուսանկարներ
Ապրիլի 28-ի աստղագուշակ․ Մի՛ խնայեք գովասանքի և շրջապատի մարդկանց համար բարի խոսքերի վրա
Մինչ ՀՀ իշխանությունը մոռացության է փորձում տալ, Սփյուռքում պայքարում են․ Լուսանկարներ