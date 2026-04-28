Մայրաքաղաքները հանգստանում են Բրյուսելի տարիքային ստուգման հավելվածի հարցում

Հարցման համաձայն՝ ԵՄ-ի ինտերնետ օգտատերերի տարիքային ստուգման հավելվածը ազգային կառավարությունների դիմադրությանն է բախվում։
Այս ամիս Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից թողարկված հավելվածը վերջին խոչընդոտն է ինտերնետ օգտատերերի տարիքային ստուգման համար նախատեսված տեխնոլոգիական հավելվածները գործարկելու տարիների ջանքերում։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Ազգային մայրաքաղաքները կասկածամիտ են և նույնիսկ բացարձակապես մերժում են Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ստեղծված նոր հավելվածը, որը նախատեսված է ինտերնետ օգտատերերի, կառավարության նախարարների և պաշտոնյաների տարիքային ստուգման համար։
ԵՄ գործադիր մարմինը չորեքշաբթի օրը կառաջարկի երկրներին օգտագործել հավելված, որը նախատեսված է երեխաներին առցանց վնասներից պաշտպանելու համար, քանի որ կառավարությունները տարիքային ստուգումներ են իրականացնում անօրինական բովանդակության համար, ինչպիսիք են պոռնոգրաֆիան, ալկոհոլը և, հավանաբար, շուտով, սոցիալական ցանցերը։
Սակայն ութ անդամ երկրների պետական պաշտոնյաները ասել են, որ անվստահ են, դժկամ և նույնիսկ պատրաստ չեն ընդունել ԵՄ հավելվածը։ Շատերն ասել են, որ փոխարենը նախընտրում են իրենց սեփական ազգային լուծումները։
ԵՄ հավելվածի ներդրումը դժվարին է եղել, հաքերները ծրագրային ապահովման մեջ բացեր են հայտնաբերել ընդամենը մի քանի ժամ անց այն բանից հետո, երբ հանձնաժողովը այս ամսվա սկզբին այն հայտարարեց «տեխնիկապես պատրաստ»։
Այս արձագանքը ցույց է տալիս, թե որքան զգայուն է դարձել ինտերնետում մարդկանց տարիքը ստուգելու հարցը, քանի որ Բրյուսելը փորձում է մշակել դաշինքային կանոններ՝ անչափահասներին պաշտպանելու համար։
Իռլանդիան, Ֆրանսիան և Լեհաստանը նախընտրում են իրենց սեփական առկա հավելվածները ԵՄ հավելվածին, ասվում է պաշտոնյաների պատասխաններում։ Գերմանիայի թվային տեխնոլոգիաների նախարարությունը տեղական լրատվամիջոցներին հայտնել է, որ չի պլանավորում ներդնել հավելվածը։
Ֆինլանդիայի ֆինանսների նախարարությունը հայտարարության մեջ նշել է, որ Ֆինլանդիան «ակտիվորեն չի ներդնում» ԵՄ հավելվածը, մինչդեռ Նիդեռլանդների թվային տեխնոլոգիաների նախարար Վիլեմեյն Աերդտսը հայտարարության մեջ նշել է, որ իր նախարարությունը «ուշադիր գնահատում է», թե արդյոք ԵՄ հավելվածը «անվտանգ է, գաղտնիության համար անվտանգ և դժվար է շրջանցել»։
Հունաստանի թվային տեխնոլոգիաների նախարար Դիմիտրիս Պապաստերգիուն հարցազրույցում ասել է, որ եթե ԵՄ-ն թողարկի մեկ հավելված և ԵՄ մայրաքաղաքներին ասի օգտագործել միայն այդ մեկը, Աթենքը կհամապատասխանի պահանջին, բայց հավելել է, որ քիչ հավանական է համարում, որ Բրյուսելը պարտադրի մեկ հավելվածի օգտագործումը։
Էստոնիայի արդարադատության և թվային հարցերի նախարար Լիիսա Պակոստան հայտարարության մեջ նշել է, որ ապրիլին բարձրացված կիբերանվտանգության և գաղտնիության վերաբերյալ մտահոգությունները «կարմիր դրոշ են և ավելի են նվազեցնում Էստոնիայի կողմից իր քաղաքացիների համար նմանատիպ լուծում ընդունելու արդեն իսկ անհավանական հեռանկարը»։ (Էստոնիան չի աջակցում տարիքային ստուգմամբ սոցիալական ցանցերում արգելքներ կիրառելուն՝ պնդելով, որ դրանք հեշտ է շրջանցել և, ի վերջո, չեն լուծում առցանց վնասները):
Հանձնաժողովը նախկինում անտեսել էր անվտանգության խոցելիությունները՝ ասելով, որ հավելվածը միայն ցուցադրական տարբերակ է, և որ կոդը կշարունակի թարմացվել նախքան որևէ բան թողարկելը։
Թվային նույնականացման սխալ
Հանձնաժողովի կողմից այս ամիս թողարկված հավելվածը վերջին խոչընդոտն է ինտերնետ օգտատերերի տարիքը ստուգելու համար տեխնոլոգիական հավելվածները գործարկելու տարիների ջանքերում։
Բրյուսելը և ԵՄ անդամ մայրաքաղաքները արդեն երկու տարի աշխատել են «թվային ինքնության դրամապանակների» վրա, որոնք պետք է հասանելի լինեն ամբողջ Եվրոպայում մինչև 2026 թվականի վերջը։
Սակայն ԵՄ գործադիր մարմինը անցյալ տարվա հուլիսին հայտարարեց, որ կներկայացնի «մինի դրամապանակ», որը նախատեսված է տեխնոլոգիական հարթակներին օգնելու ստուգել իրենց օգտատերերի տարիքը, քանի որ մտահոգություններ են առաջացել սոցիալական ցանցերի երեխաների առողջության վրա ազդեցության վերաբերյալ։ Մինի դրամապանակը նախատեսված էր թողարկվել ավելի լայն թվային նույնականացման հավելվածներից առաջ. դա այն է, որը Հանձնաժողովը ներկայացրել է ապրիլի կեսերին և այս շաբաթ պաշտոնապես խորհուրդ է տալիս երկրներին։
Այն երկրները, որոնք արդեն աշխատում էին իրենց սեփական թվային նույնականացման հավելվածների վրա, ինչպիսիք են Դանիան, Ֆրանսիան, Հունաստանը և Իսպանիան, ընտրվել են որպես մինի դրամապանակի փորձարկման առաջատարներ։
Լեհաստանի թվային հարցերով պետական քարտուղար Դարիուշ Ստանդերսկու խոսքով՝ նոր հավելվածը «երկրորդական» է և «լրացնում» է այն լայն թվային նույնականացման դրամապանակը, որի վրա երկիրը աշխատում է։ Այդ դրամապանակը «միշտ կլինի հիմնական միջոցը» մարդկանց տարիքը առցանց ստուգելու համար, ասել է նա հարցազրույցում։
Հավելվածի հիմքում ընկած Հանձնաժողովի տեխնոլոգիական ճարտարապետությունը նախագծված է այնպես, որ ապահովի, որ ազգային հավելվածները համատեղ աշխատեն Եվրոպական Միության սեփական հավելվածի հետ։
Կարևոր չէ՝ «կա երկու, երեք, հինգ, թե տասը հավելված։ Կլինեն շատ դրամապանակներ», – ասաց Հունաստանի Պապաստերգիուն։
