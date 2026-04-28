28/04/2026

EU – Armenia

Բրյուսելը Դելավերում է. Ֆոն դեր Լեյենը հետևողական է ստարտափների հանդեպ

infomitk@gmail.com 28/04/2026

Բրյուսելը Դելավերում է. Ֆոն դեր Լեյենը հետևողական է ստարտափների հանդեպ, բայց արհմիությունները վտանգ են տեսնում:

ԵՄ-ի համար նախատեսված նոր ընկերության ձևը նախատեսված է նորաստեղծ ընկերությունների Ամերիկա փախչելը կանխելու համար: Արհմիությունները նշում են, որ դա կզոհաբերի եվրոպական սոցիալական մոդելը: Եվ փորձագետները նշում են, որ այն միևնույն է կարող է չաշխատել:

ԲՐՅՈՒՍԵԼ – Քնկոտ, արվարձանային և երկրի ամենացածր հարկային դրույքաչափով Դելավերը վաղուց ի վեր գաղտնի բաղադրիչ է եղել Միացյալ Նահանգների կապիտալիստական ​​հաջողության պատմության մեջ. մի վայր, որտեղ ձեռնարկատերերը կարող են արագորեն գաղափարը վերածել Fortune 500-ի հաջորդ ընկերության:

Այժմ ԵՄ-ն ցանկանում է գրավել այդ կախարդանքի մի մասը, և Եվրոպական հանձնաժողովը մշակել է դաշինքի կորպորատիվ կանոնագրքի՝ 28-րդ ռեժիմ կամ EU Inc. կոչվող շրջանակի վերաշարադրման նախագիծ՝ մայրցամաքի թուլացող տնտեսության մեջ որոշակի դինամիկա ներարկելու նպատակով:

Սակայն Եվրոպայի արհմիությունների և քաղաքացիական հասարակության վերահսկող մարմինները զգուշացնում են, որ ԵՄ կանոնների վերաձևակերպումը, որպեսզի ընկերությունները կարողանան գործել իրենց «արագ վարձել, արագ ազատել» ամերիկացի գործընկերների նման, կպահանջի բարձր գին, որը կարող է Բրյուսելի կողմից ստարտափներին խթանելու փորձը վերածել օրենսդրական տաք կարտոֆիլի։

«Այս կարգավորումը իր ներկայիս տեսքով կվնասի զբաղվածության իրավունքներին», – ասել է Եվրոպական արհմիությունների կոնֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Էսթեր Լինչը, որը ներկայացնում է 93 ազգային արհմիություններ և 45 միլիոն աշխատողների։

Լինչը վախենում է, որ օրենսդրությունը, եթե ընդունվի առանց աշխատանքային պաշտպանության, կհանգեցնի «փոստային արկղերի» ընկերությունների աճի՝ խրախուսելով ընկերություններին հիմնվել և ընդլայնվել ԵՄ անդամ այն ​​երկրում, որն ունի ամենաթույլ կարգավորումները, և խուսափել այնպիսի երկրներից, ինչպիսիք են Գերմանիան կամ Ավստրիան։

«Եթե դուք կարողանաք հիմնել և փակել ընկերություն 48 ժամվա ընթացքում, որոշ ձեռնարկատերեր՝ ոչ բոլոր «հրեշտակները», կանեն դա», – ասել է Բրյուսելի հաշվետվողականության վերահսկող մարմնի՝ «Կորպորատիվ Եվրոպայի դիտորդ»-ի Օլիվիե Հուդեմանը։

Առաջարկի հեղինակ ԵՄ արդարադատության հանձնակատար, իռլանդացի Մայքլ ՄաքԳրաթը վերջերս տված հարցազրույցում ասել է, որ EU Inc.-ը չի խախտի ազգային աշխատանքային կանոնները։

«Դա չի ենթադրում աշխատանքային օրենսդրության փոփոխություններ։ Մենք որևէ կերպ շահագրգռված չենք Եվրամիությունում աշխատողների իրավունքները նսեմացնելու հարցում», – ասել է ՄաքԳրաթը։

ՄաքԳրաթը նաև պնդել է, որ կարգավորումը չի խորանա այնպիսի բարդ ազգային հարցերի մեջ, ինչպիսիք են հարկումը կամ անվճարունակությունը, և որ եվրոպական ընկերությունների կողմից սահմաններից դուրս բիզնես վարելիս բախվող բյուրոկրատական ​​խոչընդոտների առնվազն մեկ ասպեկտի ներդաշնակեցումը կօգնի առաջ մղել միասնական շուկայի ինտեգրման անհրաժեշտ խնդիրը։

Հավակնությունների բացակայություն

Այդ հավակնությունների բացակայությունը նյարդայնացրել է շահագրգիռ կողմերի մեկ այլ խմբի՝ ստարտափ հիմնադիրների և ռիսկային կապիտալի ընկերությունների, որոնք ակտիվորեն լոբբինգ են արել կարգավորման համար։

«Մենք փորձում ենք կենտրոնանալ դրական կողմերի վրա», – ասել է ավստրիացի ներդրող Անդրեաս Քլինգերը, որը կես տասնյակ այլ հիմնադիրների հետ միասին պաշտպանել է միասնական կորպորատիվ իրավական ձևը։ Նրանց քարոզարշավը նույնիսկ համոզել է հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին ընդունել առաջարկի ամերիկյան ոճով «EU Inc.» վերանվանումը։

Քլինգերը նշում է, որ մարտի 18-ին ՄաքԳրաթի կողմից հայտարարված առաջարկի մեջ բացթողումներից մեկը Դելավերի ոճով վեճերի դատարանի բացակայությունն է։

Ընկերությունների իրավունքի նոր ինտերֆեյս ստեղծելու նախագիծը, չնայած լրջորեն չի ներդաշնակեցնում աշխատանքային, հարկման կամ անվճարունակության չափանիշները, կարող է սխալվել, եթե նպատակը եվրոպացի հիմնադիրներին Դելավեր չհոսելն է։

«Դա շատ, շատ փոքր բարելավում է՝ գրեթե զրոյական մակրոտնտեսական ազդեցությամբ։ Բայց այն սկսվում է ճիշտ միջակայքից», – ասաց Մաթիաս Բաուերը, Բրյուսելում գործող ECIPE լիբերալ տնտեսական քաղաքականության վերլուծական կենտրոնի հետազոտողը։

Այն փաստը, որ EU Inc.-ը թույլ կտա ընկերություններին շրջանցել որոշակի աշխատանքային չափանիշներ՝ միաժամանակ չկարողանալով ներդաշնակեցնել ապրանքների, ծառայությունների կամ հարկերի վերաբերյալ կանոնները, կխանգարի դրան իսկապես արդյունավետ լինելուց։ «Դուք դեռ պետք է վարձեք խորհրդատուների բանակ», – ավելացրեց Բաուերը։

«Մեր տեսածներից շատերը քաղաքական թատրոն են, այլ ոչ թե լուրջ ձգտում՝ փոխելու էական նշանակություն ունեցող բաները», – եզրափակեց նա։

Դելավերը ճիշտ է վարվում ոչ թե հիմնադրի համար բարենպաստ բիզնես օրենսգրքով, այլ նահանգի ինստիտուտներով, մասնավորապես՝ դատական ​​համակարգով, որը ներդրողներին վստահություն է տալիս, որ նրանք կարող են վեճի դեպքում ստանալ իրենց գումարը։

«Հարցը նրանում չէ, թե ինչպես է ընկերությունը ծնվում», – ասաց Ջոն Ֆրիսը՝ Լոնդոնի Sullivan & Cromwell ընկերության ամերիկյան կորպորատիվ փաստաբանը։ «Հարցը նրանում է, թե ինչպես է այն կառավարվում, ֆինանսավորվում և վաճառվում»։

Սոցիալական մոդելի կրճատում

Եվրոպական կազմակերպված աշխատանքի համար, երբ մակրոտնտեսական աճի այդ սահմանային օգուտները կշռադատվում են աշխատանքային չափանիշներին հասցվող հնարավոր վնասի հետ, փոխզիջումը արժանի չէ։

«EU Inc.-ը թուլացնում է եվրոպական սոցիալական մոդելը», – ասել է Ֆլորենցիայի Եվրոպական համալսարանական ինստիտուտի իրավաբանական հետազոտող Նիալ Օ’Շոնեսին: «Մենք ունենք ԱՄՆ-ից տարբեր քաղաքական տնտեսություն սոցիալական կապիտալիզմի հարցում»:

Երբ Բրյուսելը 1970-ականներին առաջին անգամ քննարկեց ԵՄ-ի մասշտաբով կորպորատիվ ձևը, նա նշեց, որ այն պետք է ներառեր աշխատողներին: «Հանձնաժողովը դա ներկայացնում է որպես աշխատանքային օրենսդրությանը չազդող: Դա այն շրջանցելու միջոց է», – ասաց նա:

Դեռ պարզ չէ, թե արդյոք այդ անհանգստությունը կվերածվի քաղաքական էներգիայի, սակայն գերազատականացնող առաջարկը կարող է կոշտ դիմադրության հանդիպել գերմանախոս երկրներում, զգուշացրել է Եվրախորհրդարանի սոցիալ-դեմոկրատ զեկուցող Ռենե Ռեպասին:

Գերմանիայում և Ավստրիայում Volkswagen-ի և Bosch-ի նման խոշոր ընկերությունները գործում են երկակի կառուցվածքի ներքո, որը երաշխավորում է աշխատողների հավասար մասնակցությունը իրենց վերահսկիչ խորհուրդներում: Այս կարգավորումները կարևոր են արդյունաբերության կազմակերպման և այդ երկրների մարդկանց կողմից կորպորացիաների կառավարման վերաբերյալ կարծիքի համար:

Ռեպասին ասաց, որ վախենում է, որ եթե EU Inc.-ը հաստատվի առանց պաշտպանության միջոցների, ինչպես նախկինում առաջարկել էր խորհրդարանը, կարող է ընկերություններին հնարավորություն տալ շրջանցել այդ պարտավորությունները՝ վերակազմավորվելով նոր համաեվրոպական ձևաչափով։

Նա մատնանշում է Societas Europaea-ի ուրվականը՝ կորպորատիվ ձև, որը ներկայացվել է 2004 թվականին երեք տասնամյակ տևած բանակցություններից հետո և որը բախվել է հեղինակության հետ կապված խնդիրների, մինչդեռ քիչ առավելություններ է առաջարկել այն ընդունած ընկերություններին։

Կլինգերը, ով ակտիվիստ է և ստարտափի հիմնադիր, ասաց, որ EU Inc.-ը կանցնի օրենսդրական գործընթացով օգտագործելի ձևով, դա կլինի դրա արժեքի իրական փորձությունը։

«Երբ ինձ հարցնում են, թե արդյոք ընկերությունը պետք է ստեղծվի Մեծ Բրիտանիայում, թե ԵՄ-ում, ես մեծ մասամբ դեռ ասում եմ, որ Դելավերը ոսկե ստանդարտն է», – ասաց նա։ «Բայց դա նշանակում է, որ արժեքը մնում է Եվրոպայից դուրս»։

Բրյուսելը Դելավերում է. Ֆոն դեր Լեյենը հետևողական է ստարտափների հանդեպ

