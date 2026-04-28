Բրյուսելը Դելավերում է. Ֆոն դեր Լեյենը հետևողական է ստարտափների հանդեպ, բայց արհմիությունները վտանգ են տեսնում:
ԵՄ-ի համար նախատեսված նոր ընկերության ձևը նախատեսված է նորաստեղծ ընկերությունների Ամերիկա փախչելը կանխելու համար: Արհմիությունները նշում են, որ դա կզոհաբերի եվրոպական սոցիալական մոդելը: Եվ փորձագետները նշում են, որ այն միևնույն է կարող է չաշխատել:
ԲՐՅՈՒՍԵԼ – Քնկոտ, արվարձանային և երկրի ամենացածր հարկային դրույքաչափով Դելավերը վաղուց ի վեր գաղտնի բաղադրիչ է եղել Միացյալ Նահանգների կապիտալիստական հաջողության պատմության մեջ. մի վայր, որտեղ ձեռնարկատերերը կարող են արագորեն գաղափարը վերածել Fortune 500-ի հաջորդ ընկերության:
Այժմ ԵՄ-ն ցանկանում է գրավել այդ կախարդանքի մի մասը, և Եվրոպական հանձնաժողովը մշակել է դաշինքի կորպորատիվ կանոնագրքի՝ 28-րդ ռեժիմ կամ EU Inc. կոչվող շրջանակի վերաշարադրման նախագիծ՝ մայրցամաքի թուլացող տնտեսության մեջ որոշակի դինամիկա ներարկելու նպատակով:
Սակայն Եվրոպայի արհմիությունների և քաղաքացիական հասարակության վերահսկող մարմինները զգուշացնում են, որ ԵՄ կանոնների վերաձևակերպումը, որպեսզի ընկերությունները կարողանան գործել իրենց «արագ վարձել, արագ ազատել» ամերիկացի գործընկերների նման, կպահանջի բարձր գին, որը կարող է Բրյուսելի կողմից ստարտափներին խթանելու փորձը վերածել օրենսդրական տաք կարտոֆիլի։
«Այս կարգավորումը իր ներկայիս տեսքով կվնասի զբաղվածության իրավունքներին», – ասել է Եվրոպական արհմիությունների կոնֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Էսթեր Լինչը, որը ներկայացնում է 93 ազգային արհմիություններ և 45 միլիոն աշխատողների։
Լինչը վախենում է, որ օրենսդրությունը, եթե ընդունվի առանց աշխատանքային պաշտպանության, կհանգեցնի «փոստային արկղերի» ընկերությունների աճի՝ խրախուսելով ընկերություններին հիմնվել և ընդլայնվել ԵՄ անդամ այն երկրում, որն ունի ամենաթույլ կարգավորումները, և խուսափել այնպիսի երկրներից, ինչպիսիք են Գերմանիան կամ Ավստրիան։
«Եթե դուք կարողանաք հիմնել և փակել ընկերություն 48 ժամվա ընթացքում, որոշ ձեռնարկատերեր՝ ոչ բոլոր «հրեշտակները», կանեն դա», – ասել է Բրյուսելի հաշվետվողականության վերահսկող մարմնի՝ «Կորպորատիվ Եվրոպայի դիտորդ»-ի Օլիվիե Հուդեմանը։
Առաջարկի հեղինակ ԵՄ արդարադատության հանձնակատար, իռլանդացի Մայքլ ՄաքԳրաթը վերջերս տված հարցազրույցում ասել է, որ EU Inc.-ը չի խախտի ազգային աշխատանքային կանոնները։
«Դա չի ենթադրում աշխատանքային օրենսդրության փոփոխություններ։ Մենք որևէ կերպ շահագրգռված չենք Եվրամիությունում աշխատողների իրավունքները նսեմացնելու հարցում», – ասել է ՄաքԳրաթը։
ՄաքԳրաթը նաև պնդել է, որ կարգավորումը չի խորանա այնպիսի բարդ ազգային հարցերի մեջ, ինչպիսիք են հարկումը կամ անվճարունակությունը, և որ եվրոպական ընկերությունների կողմից սահմաններից դուրս բիզնես վարելիս բախվող բյուրոկրատական խոչընդոտների առնվազն մեկ ասպեկտի ներդաշնակեցումը կօգնի առաջ մղել միասնական շուկայի ինտեգրման անհրաժեշտ խնդիրը։
Հավակնությունների բացակայություն
Այդ հավակնությունների բացակայությունը նյարդայնացրել է շահագրգիռ կողմերի մեկ այլ խմբի՝ ստարտափ հիմնադիրների և ռիսկային կապիտալի ընկերությունների, որոնք ակտիվորեն լոբբինգ են արել կարգավորման համար։
«Մենք փորձում ենք կենտրոնանալ դրական կողմերի վրա», – ասել է ավստրիացի ներդրող Անդրեաս Քլինգերը, որը կես տասնյակ այլ հիմնադիրների հետ միասին պաշտպանել է միասնական կորպորատիվ իրավական ձևը։ Նրանց քարոզարշավը նույնիսկ համոզել է հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին ընդունել առաջարկի ամերիկյան ոճով «EU Inc.» վերանվանումը։
Քլինգերը նշում է, որ մարտի 18-ին ՄաքԳրաթի կողմից հայտարարված առաջարկի մեջ բացթողումներից մեկը Դելավերի ոճով վեճերի դատարանի բացակայությունն է։
Ընկերությունների իրավունքի նոր ինտերֆեյս ստեղծելու նախագիծը, չնայած լրջորեն չի ներդաշնակեցնում աշխատանքային, հարկման կամ անվճարունակության չափանիշները, կարող է սխալվել, եթե նպատակը եվրոպացի հիմնադիրներին Դելավեր չհոսելն է։
«Դա շատ, շատ փոքր բարելավում է՝ գրեթե զրոյական մակրոտնտեսական ազդեցությամբ։ Բայց այն սկսվում է ճիշտ միջակայքից», – ասաց Մաթիաս Բաուերը, Բրյուսելում գործող ECIPE լիբերալ տնտեսական քաղաքականության վերլուծական կենտրոնի հետազոտողը։
Այն փաստը, որ EU Inc.-ը թույլ կտա ընկերություններին շրջանցել որոշակի աշխատանքային չափանիշներ՝ միաժամանակ չկարողանալով ներդաշնակեցնել ապրանքների, ծառայությունների կամ հարկերի վերաբերյալ կանոնները, կխանգարի դրան իսկապես արդյունավետ լինելուց։ «Դուք դեռ պետք է վարձեք խորհրդատուների բանակ», – ավելացրեց Բաուերը։
«Մեր տեսածներից շատերը քաղաքական թատրոն են, այլ ոչ թե լուրջ ձգտում՝ փոխելու էական նշանակություն ունեցող բաները», – եզրափակեց նա։
Դելավերը ճիշտ է վարվում ոչ թե հիմնադրի համար բարենպաստ բիզնես օրենսգրքով, այլ նահանգի ինստիտուտներով, մասնավորապես՝ դատական համակարգով, որը ներդրողներին վստահություն է տալիս, որ նրանք կարող են վեճի դեպքում ստանալ իրենց գումարը։
«Հարցը նրանում չէ, թե ինչպես է ընկերությունը ծնվում», – ասաց Ջոն Ֆրիսը՝ Լոնդոնի Sullivan & Cromwell ընկերության ամերիկյան կորպորատիվ փաստաբանը։ «Հարցը նրանում է, թե ինչպես է այն կառավարվում, ֆինանսավորվում և վաճառվում»։
Սոցիալական մոդելի կրճատում
Եվրոպական կազմակերպված աշխատանքի համար, երբ մակրոտնտեսական աճի այդ սահմանային օգուտները կշռադատվում են աշխատանքային չափանիշներին հասցվող հնարավոր վնասի հետ, փոխզիջումը արժանի չէ։
«EU Inc.-ը թուլացնում է եվրոպական սոցիալական մոդելը», – ասել է Ֆլորենցիայի Եվրոպական համալսարանական ինստիտուտի իրավաբանական հետազոտող Նիալ Օ’Շոնեսին: «Մենք ունենք ԱՄՆ-ից տարբեր քաղաքական տնտեսություն սոցիալական կապիտալիզմի հարցում»:
Երբ Բրյուսելը 1970-ականներին առաջին անգամ քննարկեց ԵՄ-ի մասշտաբով կորպորատիվ ձևը, նա նշեց, որ այն պետք է ներառեր աշխատողներին: «Հանձնաժողովը դա ներկայացնում է որպես աշխատանքային օրենսդրությանը չազդող: Դա այն շրջանցելու միջոց է», – ասաց նա:
Դեռ պարզ չէ, թե արդյոք այդ անհանգստությունը կվերածվի քաղաքական էներգիայի, սակայն գերազատականացնող առաջարկը կարող է կոշտ դիմադրության հանդիպել գերմանախոս երկրներում, զգուշացրել է Եվրախորհրդարանի սոցիալ-դեմոկրատ զեկուցող Ռենե Ռեպասին:
Գերմանիայում և Ավստրիայում Volkswagen-ի և Bosch-ի նման խոշոր ընկերությունները գործում են երկակի կառուցվածքի ներքո, որը երաշխավորում է աշխատողների հավասար մասնակցությունը իրենց վերահսկիչ խորհուրդներում: Այս կարգավորումները կարևոր են արդյունաբերության կազմակերպման և այդ երկրների մարդկանց կողմից կորպորացիաների կառավարման վերաբերյալ կարծիքի համար:
Ռեպասին ասաց, որ վախենում է, որ եթե EU Inc.-ը հաստատվի առանց պաշտպանության միջոցների, ինչպես նախկինում առաջարկել էր խորհրդարանը, կարող է ընկերություններին հնարավորություն տալ շրջանցել այդ պարտավորությունները՝ վերակազմավորվելով նոր համաեվրոպական ձևաչափով։
Նա մատնանշում է Societas Europaea-ի ուրվականը՝ կորպորատիվ ձև, որը ներկայացվել է 2004 թվականին երեք տասնամյակ տևած բանակցություններից հետո և որը բախվել է հեղինակության հետ կապված խնդիրների, մինչդեռ քիչ առավելություններ է առաջարկել այն ընդունած ընկերություններին։
Կլինգերը, ով ակտիվիստ է և ստարտափի հիմնադիր, ասաց, որ EU Inc.-ը կանցնի օրենսդրական գործընթացով օգտագործելի ձևով, դա կլինի դրա արժեքի իրական փորձությունը։
«Երբ ինձ հարցնում են, թե արդյոք ընկերությունը պետք է ստեղծվի Մեծ Բրիտանիայում, թե ԵՄ-ում, ես մեծ մասամբ դեռ ասում եմ, որ Դելավերը ոսկե ստանդարտն է», – ասաց նա։ «Բայց դա նշանակում է, որ արժեքը մնում է Եվրոպայից դուրս»։
Բաց մի թողեք
Ցտեսություն, Ելիսե. Մակրոնները խորհում են քաղաքականությունից հետո կյանքի մասին
Եվրոպայի սոցիալիստները Ռումինիայի հետ կնքված համաձայնագրից հետո բախվում են ծայրահեղ աջակողմյան հաշվեհարդարի
Գերմանացի պահպանողականները ճնշում են գործադրում ֆոն դեր Լեյենի վրա՝ Բրյուսելի «մեքենան» քանդելու համար