Ցտեսություն, Ելիսե. Մակրոնները խորհում են քաղաքականությունից հետո կյանքի մասին

Մինչ Ֆրանսիայում գահաժառանգության մրցավազքը մոտենում է, նախագահական զույգը սկսում է հրաժեշտի արարողությունը
Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը կնոջ՝ Բրիջիթ Մակրոնի հետ ժամանում է Սուրբ Դամասկոսի բակ՝ Առաքյալների պալատում Հռոմի պապ Լևոն XIV-ի հետ հանդիպման առջև:
Ֆրանսիայի հաջորդ նախագահական մրցավազքից մեկ տարի առաջ Մակրոնները արդեն սկսում են հնչել որպես զույգ, որը գնահատում է իշխանությունից հետո կյանքը:
Անցած շաբաթվա ընթացքում անսովոր անձնական մեկնաբանություններում նախագահ Էմանուել Մակրոնը (48 տարեկան) և առաջին տիկին Բրիջիթ Մակրոնը (73) հրապարակայնորեն խորհել են Ելիսեյան պալատում իրենց անցկացրած ժամանակի մասին՝ քաղաքական ուղերձները խառնելով ավելի անձնական մտորումների հետ այն մասին, թե ինչ է իրենց արժեցել ֆրանսիական պետության ղեկին տասնամյակը:
Ֆրանսիայի սահմանադրության համաձայն՝ Մակրոնը չի կարող առաջադրվել երրորդ անընդմեջ ժամկետով և պետք է լքի պաշտոնը 2027 թվականին։ Մարին Լե Պենի ճամբարի վերախմբավորման, կենտրոնի նոր առաջնորդի որոնման և մրցակիցների արդեն իսկ նրա ժառանգությունը քանդելու համար մանևրելու պայմաններում, ժառանգորդի համար պայքարը սկսվում է նախքան գործող նախագահը հեռանա ասպարեզից։
Բողոքի ցույցերով և աշխարհաքաղաքական ճգնաժամերով նշանավորված տարիներից հետո, նրանք այժմ, կարծես, պատրաստվում են այն դարաշրջանի ավարտին, որի ժառանգությունը մնում է անորոշ։
Մթություն, հիմարություն և դաժանություն
Բրիջիթ Մակրոնը, որը խստորեն վերահսկում էր իր լրատվամիջոցներում ելույթները ամուսնու՝ ազգային քաղաքականություն մտնելուց ի վեր, շաբաթավերջին տված հարցազրույցում ասել է, որ պալատում կյանքը բերել է խորը տխրության պահեր, որոնք գրանցվել են գաղտնի օրագրում։
Նա La Tribune Dimanche-ին ասել է, որ այդ ժամանակահատվածը իրեն բացահայտել է «աշխարհի խավարը, հիմարությունը, դաժանությունը», հավելելով. «Ես երբեմն տխուր եմ այնպես, ինչպես երբեք չէի եղել»։
Նրա մեկնաբանությունները հետևում են դավադրության տեսությունների և հետապնդումների տարիների, այդ թվում՝ իր սեռի վերաբերյալ կեղծ պնդումների և զույգի տարիքային տարբերության վերաբերյալ քննադատության։ Հունվարին Ֆրանսիայում դատապարտվեցին մի քանի անձինք, որոնք մեղադրվում էին նրա մասին վիրավորանքներ և լուրեր տարածելու մեջ՝ մինչև վեց ամիս ազատազրկման դատապարտվելով, չնայած նրանց մեծ մասը կասեցվել էր՝ բողոքարկման գործընթացի ընթացքում։ Ամերիկացի ազդեցիկ անձնավորություն Քենդիս Օուենսի հետ կապված առանձին դատական գործը դեռևս ընթացքի մեջ է։
Չնայած Բրիջիտ Մակրոնը հայտարարել է, որ ցանկանում է հեռու մնալ քաղաքականությունից, նա պարբերաբար հանդես է եկել առցանց բռնության դեմ։ Ուսուցչի իր նախկին կարիերայից ելնելով՝ նա իր հասարակական աշխատանքի մեծ մասը կենտրոնացրել է նաև կրթության և երիտասարդության հարցերի վրա։
Քաղաքականությունից հեռանալը
Մինչդեռ նախագահը նմանատիպ մտորումներ է ունեցել անցյալ շաբաթ Կիպրոս կատարած այցի ժամանակ, որտեղ նա Նիկոսիայում ֆրանսիացի ուսանողներին ասել է, որ պաշտոնը թողնելուց հետո չի վերադառնա քաղաքականություն։
«Ես նախկինում քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել և չեմ զբաղվելու նաև դրանից հետո», – ասել է Մակրոնը՝ հիշատակելով իր քաղաքական խորհրդականի անցյալը։
Ֆրանսիայի առաջնորդը, որը իշխանության եկավ 2017 թվականին՝ խոստանալով շրջել հին կուսակցական համակարգը, ընդունել է իր հեղինակությունը պաշտպանելու դժվարությունը՝ միաժամանակ փորձելով ուղղել գրեթե տասը տարվա պաշտոնավարման ընթացքում թույլ տրված սխալները։
«Ինը տարի անց ամենադժվարը լավ արածը պահպանելն ու առաջ գնալն է, մինչդեռ երբեմն ստիպված ես լինում վերանորոգել այն, ինչ վատ ես արել», – ասաց նա։
Չնայած Մակրոնը դեռևս վայելում է ուժեղ միջազգային հեղինակություն, մասնավորապես ԵՄ կողմնակիցների շրջանում, ովքեր նրան են վերագրում եվրոպական ինքնիշխանության և ռազմավարական ինքնավարության վերաբերյալ բանավեճերի վերակենդանացումը, նա հայրենիքում բախվում է շատ ավելի խառը գնահատականի, որտեղ հեռացող նախագահները ավանդաբար խիստ են դատվում։
Նրա նախագահությունը ձևավորվել է ներքին ճգնաժամերի, մասնավորապես՝ «Դեղին բաճկոնավորների» բողոքի շարժման ազդեցության տակ, որը նրա պաշտոնավարման ամենածանր մարտահրավերներից մեկն էր։ Մակրոնը, որը խոստացել էր խորը տնտեսական բարեփոխումներ, նույնպես հեռանում է պաշտոնից՝ պետական պարտքի բարձր մակարդակով։
Նրա անսպասելիորեն անցկացված արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները էլ ավելի են բարդացրել նրա նախագահության վերջին գլուխը՝ բյուջետային քաղաքականության շուրջ քաղաքական փակուղի մտցնելով և բացահայտելով Հինգերորդ Հանրապետության ինստիտուտների ներսում լարվածությունը։
Մակրոնն ասել է, որ ինքը քաղաքականություն է մտել՝ գաղափարները գործողությունների վերածելու և Ֆրանսիան ու Եվրոպան «ավելի արագ և ուժեղ» առաջ մղելու համար. մի նպատակ, որը, նրա կարծիքով, դեռևս շարունակվում է, նույնիսկ եթե Ելիսեյան պալատից հետո նրա համար ինչ է սպասվում, մնում է անհասկանալի։
Բրյուսելը Դելավերում է. Ֆոն դեր Լեյենը հետևողական է ստարտափների հանդեպ
Եվրոպայի սոցիալիստները Ռումինիայի հետ կնքված համաձայնագրից հետո բախվում են ծայրահեղ աջակողմյան հաշվեհարդարի
Գերմանացի պահպանողականները ճնշում են գործադրում ֆոն դեր Լեյենի վրա՝ Բրյուսելի «մեքենան» քանդելու համար