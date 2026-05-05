ԱՄՆ վարչակազմը Պենտագոնին հանձնարարել է վերանայել ներդրվող ԱԻ մոդելների անվտանգությունը․ Axios

ԱՄՆ վարչակազմը Պատերազմի նախարարությանը հանձնարարել է վերանայել կառավարական գործակալություններում ներդրվող արհեստական ինտելեկտի մոդելների անվտանգությունը, հաղորդել է Axios-ը՝ հղում անելով աղբյուրներին։
Կայքի տվյալներով՝ նման շրջանակի մշակումը «բավականին առաջադեմ փուլում է»։
Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Պենտագոնը համաձայնության է եկել ԱՄՆ առաջատար արհեստական ինտելեկտի մշակողների հետ՝ իրենց համակարգերի մարտական օգտագործման վերաբերյալ։
SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA և այլ ընկերությունների մշակումները կօգտագործվեն մարտական գործողություններում ու հետախուզական նպատակներով։
Բաց մի թողեք
Ռուսաստանը միակողմանիորեն հայտարարեց Հաղթանակի օրվա հրադադարի մասին, մինչդեռ Զելենսկին առաջարկում է սեփական հրադադարը
«Ազատություն» նախագիծը «Փակուղի» նախագիծ է»․ Իրանի ԱԳ նախարարը՝ Թրամփի ծրագրի մասին
Բեռլինը կարմիր գիծ է գծում Թուրքիայի զենքի օգտագործման հարցում Աթենքի լարված բանակցություններում