Մերցի ռազմավարությունը Թրամփի զայրույթի հետ գործ ունենալու համար. Ասեք նրան, որ նա ճիշտ է

Վաշինգտոնի հետ վտանգավոր բախումից հետո կանցլերը վերադառնում է իր ծանոթ մարտավարությանը՝ ասել այն, ինչ ԱՄՆ նախագահը սիրում է լսել։
ԲԵՌԼԻՆ — ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Գերմանիայի թանկարժեք ավտոարդյունաբերության վրա նոր մաքսատուրքերի բախվելով՝ ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու սպառնալիքից անմիջապես հետո, կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը առաջարկել է զինաթափող հաշտեցնող պատասխան. Թրամփը, ըստ էության, ճիշտ է։
Այն բանից հետո, երբ Մերցը խախտեց իր սովորական չափավոր սցենարը՝ կտրուկ քննադատելով Թրամփի վարչակազմի կողմից Իրանի պատերազմի վարումը անցյալ շաբաթ, զայրացած ԱՄՆ նախագահը հակադարձել է՝ թիրախավորելով Գերմանիայի թույլ կողմերը՝ նրա կախվածությունը ԱՄՆ-ից անվտանգության համար, ինչպես նաև արտահանման վրա կենտրոնացած տնտեսությունը՝ տնտեսական վատթարացման պահին։
Սակայն, չնայած ամերիկյան սպառնալիքների լրջությանը, Մերցը և նրա նախարարները նվազեցնում են ռիսկերը և վերադարձել են իրենց ավանդական խաղային պլանին՝ Թրամփին ասել այն, ինչ նա ուզում է լսել՝ թե՛ առևտրի, թե՛ Իրանի պատերազմի վերաբերյալ։
Գերմանիայի կառավարության խոսնակ Ստեֆան Կոռնելիուսը հերքեց այն ենթադրությունները, որ Մերցը կարող է ստիպված լինել մեկնել Վաշինգտոն՝ Թրամփի հետ վերջին լարվածությունը մեղմելու համար, ասելով, որ նրանք հաջորդ անգամ պետք է հանդիպեն Ֆրանսիայում կայանալիք G7 առաջատար տնտեսությունների գագաթնաժողովում, որը տեղի կունենա միայն հունիսի 15-17-ը։
Մինչ այդ, փոխկանցլեր Լարս Քլինգբեյլը հավաստիացրեց, որ Մերցը «մշտական կապի» մեջ է Թրամփի հետ՝ հետագա սրացումից խուսափելու համար։ Սակայն Կոռնելիուսը չկարողացավ կոնկրետ տեղեկություններ տրամադրել նախատեսված հեռախոսազրույցների վերաբերյալ։
Չնայած Մերցի կոալիցիոն գործընկերոջ՝ ձախակենտրոն Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության (SPD) քաղաքական գործիչները հիմա հիասթափված պնդում են, որ ժամանակն է Թրամփի սպառնալիքների պատճառով ԱՄՆ-ի դեմ օգտագործել ԵՄ առևտրային զինանոցի ողջ հզորությունը, Մերցը ձգտում է փրկել հարաբերությունները մեղմ մոտեցմամբ։
Կանցլերի համար մարտավարական տրամաբանությունն անխուսափելի է. ինչպես ցույց տվեցին վերջին օրերը, ուղղակի բախումը կարող է հակառակ արդյունքի հանգեցնել: Այսպիսով, նա կտրուկ շրջադարձ է կատարում և ակտիվացնում է հանդարտեցնող դիվանագիտությունը՝ նախագահին հնարավորինս համոզելու համար:
«Չի հանձնվում»
Այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահը խոստացավ այս շաբաթ բարձրացնել եվրոպական մեքենաների և բեռնատարների վրա մաքսատուրքերը մինչև 25 տոկոս՝ ի պատասխան այն բանի, ինչը նա անվանեց Եվրոպայի կողմից անցյալ ամռանը ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև կնքված Turnberry առևտրային համաձայնագրի իրականացման դանդաղեցում, Մերցը, կարծես, մեծապես հասկանում էր Թրամփի դիրքորոշումը:
Փաստորեն, նա մեղքը բարդեց ԵՄ-ի վրա:
Թրամփը «մի փոքր հիասթափված է, որ մենք՝ ԵՄ-ում, դեռ չենք ավարտել Թըրնբերիի գործարքը՝ անկեղծ ասած, ճիշտ է», – ասել է Մերցը գերմանական հանրային հեռուստատեսությանը տված կիրակի երեկոյան հեռարձակված հարցազրույցում: «Նա անհամբեր է դառնում, քանի որ մենք անցյալ օգոստոսին համաձայնության եկանք ԱՄՆ-ի հետ՝ առևտրային համաձայնագիր կնքելու համար, սակայն եվրոպական կողմից նոր պայմաններ են ձևավորվում, և մենք այն չենք ստորագրել», – ասել է Մերցը։
«Ահա թե ինչու եմ հուսով, որ մենք կկարողանանք համաձայնության հասնել որքան հնարավոր է շուտ», – հավելել է նա։
Նմանապես, Մերցը կտրուկ շրջադարձ կատարեց Իրանի պատերազմի հարցում: Մի կողմ թողնելով անցյալ շաբաթ իր այն խոսքերը, որ Թրամփը նվաստացվում է Թեհրանի ռեժիմի կողմից, Մերցը թվիթերում գրել է, որ ԱՄՆ-ն Գերմանիայի ամենակարևոր ՆԱՏՕ-ի գործընկերն է և ընդգծել է, որ Բեռլինը կիսում է իր «ընդհանուր նպատակը»՝ կանխել Իրանի միջուկային զենքի մշակումը։
«Ես չեմ հրաժարվում տրանսատլանտյան հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ աշխատանքից, ոչ էլ հրաժարվում եմ Դոնալդ Թրամփի հետ համագործակցությունից», – հեռուստատեսային հարցազրույցում ասել է Մերցը։
Թրամփի կողմից
Սակայն մինչ Մերցի մոտեցումը Թրամփին հանգստացնելուն վերադառնալն է, մյուս եվրոպական առաջնորդների համբերությունը սպառվում է։ Դրանց թվում են նաև կանցլերի սեփական կոալիցիայի անդամները՝ Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունում։
«Գերմանիայի կառավարությունը չի կարող հանդուրժել սա», – ասել է տնտեսական հարցերով մասնագիտացած Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության օրենսդիր Սեբաստիան Ռոլոֆը։ «Անցյալը ցույց է տվել, որ մենք չպետք է զիջենք Թրամփին։ Մեզ անհրաժեշտ են հակազդեցություններ, որոնք ԱՄՆ-ին կհստակեցնեն, որ նրանք նույնպես կախված են հարթ համաշխարհային առևտրից»։
Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ավագ օրենսդիր Մարկուս Տյոնսը նույնպես ասել է, որ ինքը «միանշանակ կողմ է» ԵՄ-ի այսպես կոչված առևտրային բազուկայի՝ կամ հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքի անջատմանը։
Թրամփի սպառնալիքներից հետո Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակը ուրբաթ օրը հայտարարել է, որ ԵՄ-ն «կպահպանի իր տարբերակները՝ ԵՄ շահերը պաշտպանելու համար»։
Հետևաբար, Թրամփի առևտրային սպառնալիքը Մերցին անսպասելի հնարավորություն է տալիս վերադառնալ նախագահի բարեհաճությանը, վերականգնելով իր դերը որպես Եվրոպայի վիճահարույց Թուրնբերիի գործարքի գլխավոր պաշտպան, այդ թվում՝ ֆրանսիական դիմադրության պայմաններում։
Նույն կերպ, Մերցը և նրա նախարարները տարօրինակ կերպով հրաժարական են տվել և ընդունել են Թրամփի վարչակազմի՝ Գերմանիայից 5000 ամերիկացի զինվորականներ դուրս բերելու ծրագրերը, և հնարավոր է՝ շատ ավելի շատերը, դա ներկայացնելով որպես ԱՄՆ երկարաժամկետ պլանավորման մաս, չնայած այն հանգամանքին, որ որոշումը նույնիսկ ցնցել է ԱՄՆ Պենտագոնի պաշտոնյաներին։ Հավանականորեն հեռանալու ենթակա ստորաբաժանումներից մեկը մասնագիտացված ուժ է, որը պետք է Գերմանիա բերեր «Տոմահավկ» թևավոր հրթիռներ՝ Ռուսաստանից հարձակումը կանխելու համար։
Ե՛վ պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը, և՛ արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վադեֆուլը ԱՄՆ դուրսբերումը համարել են Եվրոպայի համար ազդանշան՝ առաջ շարժվելու և իր սեփական ՆԱՏՕ-ի պարտականություններից ավելին կատարելու համար տանը, ինչը Թրամփը վաղուց էր ցանկանում լսել եվրոպացիներից։
Թրամփին քննադատելուց բացի, նրանք նրան ասում են, որ նա Եվրոպային ճիշտ ուղու վրա է մղում։
«Մենք պետք է սա դիտարկենք որպես նորացված կոչ՝ մեր սեփական հնարավորությունները ավելի արագ զարգացնելու և հասանելի դարձնելու համար», – ասաց Վադեֆուլը: «Պարզապես այս իրավիճակից խուսափելու ճանապարհ չկա»:
Ժամանակն է «արագ բանակցությունների»
Մերցի վերադարձը Թրամփին հանդարտեցնելու համար մասամբ պայմանավորված է նաև Գերմանիայի արդյունաբերական արտահանման հսկաների ճնշման հետ, որոնք կոչ են անում արագ դեէսկալացիայի:
«Այս լրացուցիչ մաքսատուրքերի արժեքը հսկայական կլինի գերմանական և եվրոպական ավտոմոբիլային արդյունաբերությունների համար արդեն իսկ շատ դժվարին ժամանակներում, բայց, հավանաբար, կազդի նաև ԱՄՆ սպառողների վրա», – ասաց Գերմանիայի ավտոմոբիլային արդյունաբերության ասոցիացիայի նախագահ Հիլդեգարդ Մյուլլերը: «Ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը շտապ կոչ է անում երկու կողմերին էլ թուլացնել լարվածությունը և մասնակցել արագ բանակցությունների»:
Մերցի խաղադրույքն այն է, որ Թրամփի զայրույթը կմեղմանա՝ մեծ մասամբ այն պատճառով, որ Թրամփի Հանրապետական կուսակցության ներսում շատերը դրական կարծիք ունեն Գերմանիայի կողմից ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի աջակցության մասին և ձգտում են շատ ավելի մեծ դեր ստանձնել Եվրոպայի պաշտպանության գործում, ասում են Մերցի պահպանողական դաշինքի օրենսդիրները:
«Ես կարծում եմ, որ Դոնալդ Թրամփի ներկայիս դժգոհությունը կվերանա այն պահին, երբ նա հասկանա, որ այս մոտեցումը նրան մեծ աջակցություն չի բերում ԱՄՆ-ում», – ասաց Յուրգեն Հարդտը, ավագ պահպանողական քաղաքական գործիչ և Մերցի դաշնակից, որը մասնագիտանում է արտաքին հարաբերություններում: «Ես չեմ կարծում, որ Ամերիկայում կա Գերմանիայի նկատմամբ հիմնարար թշնամանք, որի վրա կարելի է իրականում կառուցել, եթե ցանկանանք շարունակել այն»:
