Երևանը և Եվրոպայի հարմարավետ քաղաքականությունը. Եվրոպան հուսալի ռազմավարական դերակատար է

Եվրոպական քաղաքական համայնքը (ԵՔՀ) չի դատվի ներկայությամբ կամ հայտարարություններով։ Այն կդատվի նրանով, թե արդյոք այն կարող է քաղաքական մոտիկությունը վերածել համակարգված գործողությունների։
Ստեղծվելով 2022 թվականին՝ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումից հետո, Եվրոպական քաղաքական համայնքը (ԵՔՀ) նախատեսված էր կառուցվածքային խնդիր լուծելու համար. Եվրոպան ուներ աշխարհաքաղաքական պատասխանատվություն՝ առանց աշխարհաքաղաքական ճարտարապետության։ Չափազանց շատ ճգնաժամեր, չափազանց քիչ գործիքներ։
Դրա ձևաչափը միտումնավոր անորոշ էր՝ ո՛չ հիմնված ընդլայնման գործընթացի, ո՛չ էլ պայմանագրային համակարգի վրա։ Այն ո՛չ դաշինք է, ո՛չ էլ հաստատություն։ Ավելի շուտ, այն քաղաքական տարածք է, որը թույլ է տալիս համակարգում առանց կառուցվածքային պարտավորության։
Այն այժմ հանդիպում է յոթերորդ անգամ, իսկ հաջորդ գագաթնաժողովը նախատեսված է Իռլանդիայում՝ 2026 թվականի նոյեմբերին (Եվրոպական խորհրդի ԵՔՀ շրջանակ և գագաթնաժողովի օրացույց)։ Սակայն Երևանում իրական հարցն այն է, թե արդյոք ԵՔՀ-ն կարող է ստեղծել որևէ բան ավելին, քան քաղաքական հայտարարություններ։
Երևանի պետական համալսարանի բակից, որտեղ ես դասավանդում եմ, Եվրոպան ավելի քիչ է թվում որպես համակարգված գործող անձ և ավելի շատ նման է համընկնող մտադրությունների ամբողջության, որոնք երբեմն համընկնում են, բայց հազվադեպ են կուտակվում շարունակականության մեջ։ Սա ԵՀԽ-ի իրական պատմությունն է. այն բացահայտում է Եվրոպայի կառավարման նախընտրելի եղանակը՝ դրվագային կոնվերգենցիան։
Եվրոպան միավորվում է ճնշման տակ և ցրվում, երբ ճնշումը թուլանում է։ Ուկրաինան ապացուցեց առաջին մասը. դրանից հետո ամեն ինչ հաստատեց երկրորդը։
ԵՀԽ-ն կարելի է հասկանալ որպես քաղաքական նախատիպ, որը շրջանառության մեջ է դրվել նախքան Եվրոպան որոշելը, թե իրականում ինչ է ուզում, որ այն դառնա։ Դրա ուժը լայնությունն է. այն գրեթե ամբողջ եվրոպական քաղաքական տարածքը հավաքում է մեկ սենյակում։ Բայց լայնությունը կարողությունը չէ։
Բացակայում է ներքին միացումը, որը ներկայությունը վերածում է գործողության. համատեղ մեխանիզմներ, պարտավորեցնող պարտավորություն և հանդիպումների միջև շարունակականություն։
Արդյունքում այն ավելի շատ նման է փորձի, քան գործիքի։ Այն չի ձախողվում, բայց նաև չի դառնում կայուն համակարգ։ Եվրոպան դեռևս փորձարկում է, թե արդյոք միայն քաղաքական մոտիկությունը կարող է ստեղծել ռազմավարական արդյունք. ԵՀԽ-ն միավորում է Եվրոպային, բայց դեռևս չի ստիպում Եվրոպային գործել միասին։
ԵՀԽ-ն Հայաստանում հյուրընկալելը պարզապես իրազեկում չէ. այն արտացոլում է Եվրոպայի աշխարհաքաղաքական պարագծի տեղաշարժը։ Հայաստանը գտնվում է կառուցվածքային անկայուն միջավայրում, որը ձևավորվում է երեք ուժերի կողմից՝ Ռուսաստանի՝ որպես անվտանգության երաշխավորի դերի նվազող դերը, Թուրքիայի տարածաշրջանային ազդեցության ընդլայնումը, ԵՄ-ի ոչ լիարժեք աշխարհաքաղաքական ներկայությունը:
Այս համատեքստում Եվրոպան ոչ թե ֆիքսված հենակետ է, այլ համաձայնեցման վիճելի տարածք: Երևանը կարևոր է, քանի որ այնտեղ է, որտեղ Եվրոպայի արտաքին պարտավորությունները հանդիպում են տեղական անվտանգության իրականությանը:
ԵՀԽ-ն այժմ կանգնած է հստակ փորձության առաջ՝ բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը վերածել իրական արդյունքների: Հայաստանում ուշադրությունը պետք է տեղափոխվի լայն հայտարարություններից դեպի Հարավային Կովկասում կոնկրետ համագործակցություն: Ի հայտ են գալիս չորս բարձր առաջնահերթ թեմաներ:
Նախ, Եվրոպայի, Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի միջև կապի միջանցքները պետք է դիվերսիֆիկացվեն, ինչը նշանակում է երկաթուղային, ճանապարհային, էներգետիկ և թվային կապերի զարգացում Տրանսկասպյան միջանցքի միջոցով (օրինակ՝ Տրանսկասպյան միջազգային տրանսպորտային երթուղին)՝ առանց խոչընդոտների:
ԵՄ «Գլոբալ դարպաս» նախաձեռնությունը կառաջարկի դրա համար համապատասխան ֆինանսավորման մեխանիզմ, սակայն անհրաժեշտ է ավելի մեծ համաժամեցում ԵՀԽ անդամների, արտահանման վարկային գործակալությունների և տարածաշրջանային գործիչների միջև:
Ապա կա նաև Հայաստանի անվտանգության միջավայրը, որը բախվում է ապատեղեկատվության, կիբերանվտանգության ռիսկերի և քաղաքական մանիպուլյացիաների սպառնալիքների: ԵՀԽ անդամները պետք է քննարկեն ավելի կառուցվածքային աջակցությունը՝ հատկապես ընտրություններից առաջ, ներառյալ կիբերպաշտպանության, տեղեկատվական ամբողջականության և ինստիտուցիոնալ պաշտպանության ոլորտներում համագործակցությունը։
Երրորդ, տարածաշրջանի էներգետիկ ոլորտը մնում է խոցելի։ Հայաստանը հիմնական տարանցիկ պետություն չէ, բայց դեռ կարող է օգտակար լինել Սև ծովի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանների միջև ընդհանուր ինտեգրման համար։ Հիմնական ոլորտներն են էլեկտրաէներգիայի փոխանցման ցանցերը և ջրածինը։
ԵՀԽ-ի կառուցվածքային թուլությունը նաև հանդիպումների միջև եղած բացերն են։ Շարունակականությունը կարելի է բարելավել առանց ծանր ինստիտուտներ ստեղծելու։ Օրինակ՝ ապագա հյուրընկալողների, ժամանակային սահմանափակումներով թեմատիկ աշխատանքային խմբերի և հիմնական գործերի համար նշանակված առաջատար երկրների վաղ ընտրությունը կպահպանի ճկունությունը՝ միաժամանակ բարելավելով գործառնական շարունակականությունը։
ԵՀԽ-ն երբեք չի նախագծվել ԵՄ ընդլայնման կամ անդամակցության գործընթացները փոխարինելու համար։ Դրա արժեքը կայանում է իր ճկունության մեջ՝ զուգահեռ քաղաքական տարածք, որը արագացնում է բարեփոխումները, ամրապնդում մերձեցումը և ամրապնդում համաձայնեցվածությունը այնպիսի գործընկերների համար, ինչպիսիք են Հայաստանը, Վրաստանը, Մոլդովան և Ուկրաինան։
Սակայն գագաթնաժողովները չեն դառնում համակարգեր, եթե դրանք չեն խարսխվում իրենց միջև գոյատևող մեխանիզմներով։ Առանց դրա քաղաքական մոտիկությունը դառնում է արարողակարգային՝ տեսանելի, բայց ռազմավարական առումով թույլ։ Երևանը ցույց է տալիս, որ Եվրոպան դեռևս իրեն պահում է այնպես, կարծես ինստիտուցիոնալ ներկայությունը հավասար է աշխարհաքաղաքական կարողություններին։ Բայց ներկայությունը կարողություններ չեն։ ԵՀԽ-ն երաշխավորում է տեսանելիություն. այն չի երաշխավորում ազդեցություն։
Հայաստանի և նմանատիպ գործընկերների համար ԵՀԽ-ն չի գնահատվում խորհրդանիշով, այլ կանխատեսելիությամբ։ Արդյո՞ք Եվրոպան հուսալի ռազմավարական դերակատար է այն միջավայրերում, որտեղ անվտանգության պայմանները անկայուն են, իսկ արտաքին երաշխիքները՝ փխրուն։ Հավաստիությունը չի կառուցվում հաղորդագրությունների միջոցով, այլ ժամանակի ընթացքում հետևողականության միջոցով։
ԵՀԽ-ն այժմ այդ փորձության մի մասն է կազմում, և երևանյան հանդիպումը ընդգծում է եվրոպական աշխարհաքաղաքականության ավելի լայն տեղաշարժը։ Եվրոպան այլևս չի սահմանվում միայն իր ինստիտուցիոնալ կենտրոնում։ Այն ավելի ու ավելի է ձևավորվում իր պարագծով՝ որտեղ անվտանգության, ենթակառուցվածքների և քաղաքական համաձայնեցվածության հատման կետերը ճնշման տակ հատվում են։
ԵՀԽ-ն չի դատվի մասնակցությամբ կամ հայտարարություններով։ Այն կդատվի նրանով, թե արդյոք այն կարող է քաղաքական մոտիկությունը վերածել համակարգված գործողությունների։
Դոկտոր Քրիստինա Վանբերգենը Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի պրոֆեսոր է։ Նա գրում է անձնական կարգավիճակով։
