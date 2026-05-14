14/05/2026

EU – Armenia

Մաhացել է Գողթում 8-ամյա դստեր հետ վրաերթի ենթարկված 48-ամյա կինը․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 14/05/2026 1 min read

Մայիսի 12-ին «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» բժշկական կենտրոնում մահացել է մարտի 29-ին, Կոտայքի մարզի Գողթ գյուղում 8-ամյա դստեր հետ վրաերթի ենթարկված 48-ամյա Իսկուհի Պ․-ն։

Ինչպես ավելի վաղ դեպքի վայրից հայտնել էր ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, մարտի 29-ին վրաերթ էր տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Ժամը 14։30-ի սահմաններում «Hyundai Kona» մակնիշի ավտոմեքենան Գողթ բնակավայրում՝ գլխավոր փողոցում, վրաերթի է ենթարկել 2 հետիոտնի։

Վարորդը փախուստի չէր դիմել, ահազանգել էր շտապօգնություն և օգնել էր օպերատիվորեն ժամանած Գառնիի ամբուլատոր կենտրոնի շտապօգնության բժիշկներին վիրավորներից մեկին տեղափոխել «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» բժշկական կենտրոն, իսկ մյուսին քաղաքացիների օգնությամբ տեղափոխել էին Ուիգմոր Կանանց և Երեխաների հիվանդանոց ։

Վթարի փաստով Ա․ Շահնազարյանի որոշմամբ նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ։ Վարորդը ենթարկվել էր սթափության փորձաքննության․ եղել է սթափ։ Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով՝ վրաերթի ենթարկվածները մայր ու դուստր էին․ երեխան՝ 8 տարեկան, մայրը՝ 49 տարեկան։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Ո՞ր հիվանդությունների դեպքում քաղաքացին չի ծառայի

14/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չպարզված անձին չպարզված ծառայություններ են մատուցել

14/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ դեպք․ ՀՀ պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում հաշվառված ավտոբուսը բախվել է գնացքին․ Լուսանկար

14/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ալբանիայի Ռաման հրաժարական է տվել, այն բանից հետո, երբ արտաքին գործերի նախարարը Իտալիայում քաղաքական իրարանցում է առաջացրել

14/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ հանձնաժողովը դիտարկում է տարածաշրջանային վարչությունների վերանայում ծախսերի վերակազմավորման հարցում

14/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մակրոնի դաշնակիցները հերքում են, որ Բրիժիտը Ֆրանսիայի նախագահին ապտակել է իրանցի դերասանուհու հետ հաղորդագրությունների համար

14/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ հանձնաժողովի կառուցվածքը Բրյուսելի կանաչ ակտիվիստներին ապշեցրել և շփոթեցրել է

14/05/2026 infomitk@gmail.com