Եվրոպան Պեկինի գագաթնաժողովին հետևում է կողքից և վախենում է վատագույնից

ԱՄՆ նախագահ Թրամփի և նրա չինացի հյուրընկալող Սի Ցզինպինի միջև երկար սպասված գագաթնաժողովը սկսվել է, և Եվրոպան հետևում է հեռվից: Այնուամենայնիվ, անկախ արդյունքից, Բրյուսելը քիչ բանի մասին կարող է լավատես լինել:
Եվրոպայի համար Թրամփ-Սի գագաթնաժողովը միայն ԱՄՆ-Չինաստան հարաբերությունների մասին չէ:
Խոսքը գնում է այն մասին, թե արդյոք Եվրամիությունը կհայտնվի երկու գերտերությունների միջև՝ առևտրի, տեխնոլոգիաների, էներգետիկայի և անվտանգության վերաբերյալ մարտավարական համաձայնագրեր կնքելով, մինչդեռ եվրոպական շահերը երկրորդական են համարվում (եթե ընդհանրապես դիտարկվում են):
Փաստորեն, Եվրոպան կարող է գագաթնաժողովին հետևել պարտվողի դիրքից:
Բրյուսելի և Բեռլինի ամենաանմիջական մտահոգությունը, հավանաբար, արդյունաբերական գոյատևումն է, և դա հազվագյուտ մետաղների տեսքով է:
Չինաստանը դեռևս գերիշխում է այս կարևորագույն հանքանյութերի մատակարարման շղթայում, որոնք օգտագործվում են էլեկտրական մեքենաներից մինչև կիսահաղորդիչներ, կանաչ տեխնոլոգիական արտադրանքից մինչև պաշտպանական համակարգեր ապրանքների լայն տեսականիում:
Եվրոպացի պաշտոնյաները վախենում են, որ ԱՄՆ-Չինաստան համաձայնագիրը կարող է առաջնահերթություն տալ չինական հազվագյուտ մետաղների ամերիկյան հասանելիությանը, մինչդեռ Եվրոպան մնում է խոցելի պակասի և արտահանման սահմանափակումների նկատմամբ՝ գործնականում դարձնելով այն կողմնակի վնաս:
Գերմանական և ճապոնական արդյունաբերությունները, ըստ որոշ տեղեկությունների, արդեն իսկ մեծապես տուժել են ծանր հազվագյուտ մետաղների վրա չինական վերահսկողությունից։
«Չինաստանը, կարծես, ընտրողաբար լիցենզավորում է արտահանումը՝ պահպանելով ռազմավարական առումով զգայուն համարվող մատակարարման շղթաների վրա լծակները, մասնավորապես, երբ խոսքը վերաբերում է պաշտպանությանը կամ առաջադեմ տեխնոլոգիական կիրառություններին», – ասել է Իլյա Էպիկինը Arthur Little խորհրդատվական ընկերությունից։
Գերմանիան և Ճապոնիան արդեն ներդրումներ են կատարում այլընտրանքային մատակարարման շղթաներում և նախագծերում՝ Չինաստանից հեռանալու համար։
Այնուամենայնիվ, Չինաստանի լիակատար փոխարինումը դեռ տարիներ հեռու է, ըստ մեկ այլ խորհրդատվական ընկերության՝ Project Blue-ի հետազոտական տնօրեն Դեյվիդ Մերիմանի։
«Իրավիճակը, կարծես, կվատանա, նախքան որևէ կերպ լավանալը», – հավելել է նա։
Չինական հազվագյուտ մետաղներից նույնիսկ մի փոքր տնտեսական անկախություն ձեռք բերելու եվրոպական ջանքերը դանդաղ են թվում։
Բրյուսելի պաշտոնական վերլուծական կենտրոնի՝ ԵՄ անվտանգության ուսումնասիրությունների ինստիտուտի (EUISS) զեկույցը անկեղծ է։
«Եվրոպան հետ է մնում։ Այն, հնարավոր է, 2023 թվականի «Կարևոր հումքի մասին» օրենքի համաձայն սահմանել է տեղական արտադրության հավակնոտ նպատակներ և նշանակել 60 ռազմավարական նախագիծ դրանք իրականացնելու համար։ Սակայն այն չի ընդունել այն քաղաքականությունը, որն անհրաժեշտ է դրանք ֆինանսապես կենսունակ դարձնելու համար Չինաստանի պետականորեն հովանավորվող մրցակցության պայմաններում», – ասվում է ուսումնասիրության մեջ։
Եվրոպայի համար գագաթնաժողովի մղձավանջային սցենարն այն է, որ Թրամփը, որը Պեկին էր մեկնել իր քաղաքական կարիերայի ամենամութ տնտեսական ամպերի տակ, Պեկինի հետ կնքի որոշակի «կառավարվող առևտրային» համաձայնագիր, որը կշրջանցի ԵՄ-ն՝ թողնելով այն հետևանքները որպես կողմնակի վնաս։
Հետևանքով, էլեկտրական մեքենաների (ԷՄ), մարտկոցների և արդյունաբերական ապրանքների չինական գերարտադրությունը կարող է ողողել եվրոպական շուկաները և ուժեղացնել ճնշումը ԵՄ արդյունաբերության վրա։
Չինական ԷՄ-ները արդեն 25%-ից 50%-ով ավելի էժան են արտադրելու համար, քան եվրոպական մոդելները։
Համեմատության համար, չինական կոմպակտ SUV MG4-ի գինը սկսվում է մոտ 30,000 եվրոյից, մինչդեռ Volkswagen ID.3-ի նման համեմատելի եվրոպական մոդելների գինը սկսվում է մոտ 40,000 եվրոյից։
Մասնագետները չեն ցանկանում բացառել Թրամփի և Սիի միջև գործարքային գործարքը, որը բացասական արդյունք կունենա Եվրոպայի համար։
«Իրատեսորեն, Թրամփ-Սի բանակցությունները դառնում են շատ երկկողմանի», – ասաց Գերմանական Մարշալի հիմնադրամի (GMF) Հնդկա-խաղաղօվկիանոսյան ծրագրի հրավիրված գիտաշխատող Ջոնաս Պարելլո-Պլեսները։ «Եվ մեկ բան հաստատ է. Թրամփը կխոսի միայն իր անունից»։
Եվ ԱՄՆ նախագահն արդեն սպառնում է նոր մաքսատուրքեր մտցնել, այդ թվում՝ չինական ապրանքների վրա,՝ փոխարինելու ԱՄՆ Գերագույն դատարանի կողմից այս տարվա սկզբին չեղարկված մաքսատուրքերը։
Առաջին ժամկետի ընթացքում անկանխատեսելի Թրամփի կերպարը վերծանելու դժվարություններից հետո, չինացի պաշտոնյաները սովորել են օգտագործել իրենց տնտեսական լծակները՝ վերջերս, ըստ որոշ տեղեկությունների, զգուշացնելով ԱՄՆ բիզնես առաջնորդներին, որ նրանք կպատասխանեն «յուրաքանչյուր անգամ», երբ Վաշինգտոնը գործի առևտրի կամ ներդրումների վերաբերյալ։
Վաշինգտոնի և Պեկինի միջև տնտեսական հարաբերությունների վատթարացման հեռանկարը նույնպես Բրյուսելին դուր չի գալիս։
«Եթե չինացիները կոշտ խաղան Թրամփի հետ, Եվրոպան ոչինչ չի շահի», – ասաց Պարելլո-Պլեսները։
ԱՄՆ-Չինաստան առևտրային պատերազմի վերսկսումը կամ պատժամիջոցների սրացումը կարող են հարվածել եվրոպական արդյունաբերություններին համաշխարհային պահանջարկի թուլացման, մատակարարման շղթաների խափանման և ֆինանսական անկայունության միջոցով։
Բրյուսելն արդեն պատրաստվում է վատագույնին
Առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը անցյալ ամիս Euronews-ին ասել է, որ ԵՄ-ն պատրաստ կլինի ամրապնդել դաշինքի արդյունաբերական քաղաքականությունը։
Նա նաև զգուշացրել է, որ ԵՄ-ն չի տատանվի պաշտպանել իր արդյունաբերությունները և «կպայքարի ատամներով ու եղունգներով յուրաքանչյուր եվրոպական աշխատատեղի, յուրաքանչյուր եվրոպական ընկերության, յուրաքանչյուր բաց ոլորտի համար, եթե տեսնենք, որ նրանց հետ անարդար են վարվում»։
Սակայն այդ հռետորաբանությանը չնայած՝ Պեկինում կայացած գագաթնաժողովը հիշեցում է, որ Եվրոպայի ապագայի շատ ասպեկտներ գտնվում են աշխարհի երկու գերիշխող տերությունների ձեռքում, որոնցից ոչ մեկը, կարծես, հակված չէ որևէ զիջում անել հին մայրցամաքին։
