Հունգարիայի Մագյարը պատրաստվում է ֆոն դեր Լեյենին ուղղված նամակում ուրվագծել ԵՄ ֆինանսավորման բանակցությունների վերաբերյալ իր կարմիր գծերը

Հունգարիայի նոր վարչապետ Պետեր Մադյարը ներկայացրել է, թե ինչպես է իր կառավարությունը նախատեսում ծախսել ԵՄ միջոցները, սակայն ասել է, որ չի վերացնի վիճահարույց անսպասելի հարկերը, որոնք Բրյուսելը պայման է դրել դրանց ազատման համար։
Հունգարիայի նոր վարչապետ Պետեր Մադյարը հինգշաբթի օրը նամակ կուղարկի Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին՝ ներկայացնելով իր կառավարության դիրքորոշումը ԵՄ ֆինանսավորման հետ կապված քաղաքականապես դժվար պայմանների վերաբերյալ։
Մադյարը հայտարարությունն արել է իր կառավարության առաջին կաբինետի նիստից հետո կայացած մամուլի ասուլիսում, որը տեղի է ունեցել Օպուշտաշերում։
Մադյարը խոստացել է վերադարձնել իր նախորդ Վիկտոր Օրբանի օրոք արգելափակված ԵՄ ֆինանսավորման 17 միլիարդ եվրոն՝ կոռուպցիայի և օրենքի գերակայության վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով։ Այդ ընդհանուր գումարից ԵՄ Վերականգնման և Դիմադրողականության Ֆոնդի շրջանակներում 10 միլիարդ եվրոն կարող է սպառվել օգոստոսի վերջին, եթե նոր կառավարությունը չկարողանա ներծծել այն։
Լրագրողների հետ զրույցում Մադյարը ներկայացրել է միջոցների շուրջ որոշ կոնկրետ վեճեր։
«Ամենակարևորը նախագծային խնդիրներն են, ինչպիսիք են Հունգարիայի զարգացման բանկի վերակապիտալիզացիան, հատուկ նախագծային ընկերության ստեղծումը և այն, թե ինչպես կարող ենք տրանսպորտային, երկաթուղային և արվարձանային երկաթուղային ներդրումները կառուցել այնպես, որ դրանք ընդունելի լինեն», – ասաց Մագյարը՝ հավելելով, որ իր թիմը նաև աշխատում է վարձակալության բնակարանների և էներգաարդյունավետության ծրագրերի վրա։
Հունգարիան ներկայումս վերանայում է նախորդ կառավարության կողմից մշակված ազգային զարգացման ծրագիրը և այն կներկայացնի Եվրոպական հանձնաժողովին մինչև մայիսի վերջ։
Մագյարը ընդունեց, որ միջոցները տրամադրելու համար ԵՄ-ի մի քանի պայմաններ քաղաքականապես զգայուն են իր կառավարության համար և նշեց, որ չի մտադիրվում դրանք բոլորը իրականացնել։
«Օրինակ, Եվրոպական հանձնաժողովի ակնկալիքն այն է, որ կառավարությունը պետք է աստիճանաբար վերացնի որոշ հատուկ հարկեր։ Սա ակնհայտորեն նաև հունգարական տնտեսության շահերից է բխում, բայց ներկայիս բյուջետային իրավիճակում Հունգարիայի կառավարությունը, անշուշտ, չի կարող դա ձեռնարկել», – ասաց Մագյարը։
Հունգարիան մի շարք ոլորտային տուրքեր է մտցրել բանկային և էներգետիկ ընկերությունների վրա։ Եվրոպական հանձնաժողովը քննադատել է այս միջոցառումները իր երկրին հատուկ առաջարկություններում։
«Վաղը ես մանրամասն նամակ կուղարկեմ Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին, որում կնկարագրեմ, թե որտեղ կարող ենք որոշակի ճկունություն ցուցաբերել, որտեղ դա մնում է ընդունելի Հունգարիայի տնտեսության և հունգար ժողովրդի տեսանկյունից, և որտեղ՝ ոչ։ Ես սա հիմա գիտեմ, բայց մենք համաձայնության կհասնենք», – ասաց Մագյարը։
Վարչապետը նաև հաստատեց, որ հաջորդ շաբաթ Եվրոպական հանձնաժողովի բարձր մակարդակի պատվիրակությունը կմեկնի Բուդապեշտ՝ սառեցված միջոցների վերաբերյալ հնգօրյա բանակցությունների փուլ անցկացնելու համար։
Բաց մի թողեք
Միասնական համաեվրոպական բանակ են ստեղծում
ՆԱՏՕ-ի առաջնագծի երկրները պայքարում են ԱՄՆ զորքերի համար Թրամփի կողմից Գերմանիայից զորքերի դուրսբերումից հետո
Թուլացած Թրամփը կփորձարկի Չինաստանի ախորժակը գործարքներ կնքելու հարցում