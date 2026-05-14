Ֆրանսիան զբոսանավի վրա 1700 ուղևոր է մեկուսացրել գաստրոէնտերիտի կասկածելի բռնկման պատճառով

Բորդոյի ափերի մոտ գտնվող զբոսանավի ավելի քան 1000 ուղևորներ պահվում են նավի վրա, այն բանից հետո, երբ գաստրոէնտերիտի բռնկումից վարակվել է մոտ 50 ուղևոր։
Ֆրանսիական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ չորեքշաբթի օրը ավելի քան 1700 մարդ մեկուսացվել է Ֆրանսիայի հարավ-արևմուտքում գտնվող Բորդոյում գտնվող զբոսանավի վրա, այն բանից հետո, երբ ուղևորներից մեկը մահացել է, իսկ տասնյակ ուրիշների մոտ հայտնաբերվել են գաստրոէնտերիտի կասկածելի բռնկման հետ կապված ախտանիշներ։
«Նավի կապիտանի կողմից երեկ երեկոյան տրամադրված տեղեկատվության համաձայն՝ մինչև 50 ուղևորի մոտ նկատվել են սուր մարսողական վարակի ախտանիշներ», – գրել են տեղական առողջապահական մարմինները մամուլի հաղորդագրության մեջ։
Այս ուղևորներին անմիջապես խնամել է նավի բժիշկը և մեկուսացրել իրենց խցիկներում։
«Ambition» զբոսանավը, որը «Ambassador Cruise Line» ընկերության մաս է կազմում, մայիսի 6-ին լքել է Շետլանդիայի հյուսիսում գտնվող Շետլանդյան կղզիները, կանգ է առել Հյուսիսային Իռլանդիայի Բելֆաստում և Անգլիայի Լիվերպուլում, նախքան Բորդո հասնելը, որտեղից այն պետք է մեկներ Իսպանիա։
Նուվել-Ակվիտենի տարածաշրջանային առողջապահական գործակալությունը հայտարարել է, որ բժշկական խումբ է ուղարկվել նավ՝ առողջական իրավիճակի գնահատման համար, և Բորդոյի համալսարանական հիվանդանոցի վարակիչ հիվանդությունների բաժանմունքը ներկայումս նմուշներ է հավաքում։
«Ոչ մի պատճառ չկա որևէ կապ հաստատելու Բելֆաստից և Լիվերպուլից ժամանող զբոսանավի վրա այս բռնկման և MV Hondius-ում հայտնաբերված հանտավիրուսային դեպքերի միջև», – հայտարարել են Ֆրանսիայի առողջապահական մարմինները։
Որպես նախազգուշական միջոց, «հաշվի առնելով գաստրոէնտերիտի տիպի հիվանդությունների վարակիչ բնույթը և նմուշների արդյունքների սպասման պայմաններում», տեղական իշխանությունները որոշել են կասեցնել ուղևորների և անձնակազմի ափհանումը և սահմանափակել նավահանգստի հետ շփումը։
Նախնական թեստերը բացառել են նորովիրուսի բռնկումը, որը գաստրոէնտերիտի խիստ վարակիչ ձև է, որն առաջացնում է փսխում և լուծ, սակայն երկրորդային թեստերը դեռևս ընթացքի մեջ են, հավելել են նրանք։
Սննդային թունավորումը չի բացառվել։
Պաշտոնյաները հայտնել են, որ Ambition-ի ուղևորների մոտ ախտանիշների գագաթնակետը գրանցվել է երկուշաբթի օրը, երբ նավը կանգ է առել Բրեստում։
Գաստրոէնտերիտը տարածված է զբոսանավերի վրա։
Նավերի վրա բռնկումները հազվադեպ են ճանապարհորդությունների ընդհանուր թվի համեմատ, բայց երբ դրանք տեղի են ունենում, հաճախ կապված են ստամոքս-աղիքային վիրուսների հետ։
ԱՄՆ-ի Նավերի սանիտարական ծրագիրը 2026 թվականին գրանցել է չորս բռնկում, որոնցից երկուսը կապված են նորովիրուսի, իսկ երկուսը՝ E.coli-ի հետ։
«Սննդի սպասարկումը մեծ դեր է խաղում այս ռիսկի մեջ։ Բուֆետի ոճով ճաշելը, համատեղ սպասքը և նույն մակերեսներին շատ մարդկանց դիպչելը կարող են հեշտացնել ստամոքսային մանրէների տարածումը», – The Conversation-ում գրել է Իռլանդիայի Լիմերիկի համալսարանի հանրային առողջապահության դոցենտ Վիկրամ Նիրանջանը։
Բաց մի թողեք
Իսպանիայի կողմից հետքովիդյան ֆոնդերի ենթադրյալ չարաշահումը զայրույթ է առաջացնում ԵՄ-ի խնայող հյուսիսային հատվածում
Լիահույս ենք, որ մոտ ապագայում կրկին բեմում կտեսնենք. Լուսանկար
Հանտավիրուսից բացի ևս նոր վիրուս ու էլի մահվան դեպք․ ի՞նչ է կատարվում