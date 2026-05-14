Հայացք ԵՄ-ից․ Թրամփը և Սին Պեկինում մեկնարկել են բարձր խաղադրույքներով երկկողմ բանակցություններ

Նախագահ Դոնալդ Թրամփը մասնակցել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինի հետ Ժողովրդական մեծ դահլիճում կայացած ողջույնի արարողությանը։
Երկու առաջնորդները ձգտում են կայունացնել իրենց հարաբերությունները Պեկինում մայիսի 13-ից 15-ը կայանալիք հանդիպման ժամանակ։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հինգշաբթի օրը Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցզինպինին ասել է, որ երկու երկրները կունենան «միասին հիանալի ապագա»։
«Մեծ պատիվ է ձեզ հետ լինելը։ Մեծ պատիվ է ձեր ընկերը լինելը, և Չինաստանի և ԱՄՆ-ի միջև հարաբերությունները լինելու են ավելի լավ, քան երբևէ», – ասել է Թրամփը Սիին Պեկինում բանակցությունների ժամանակ։
Սին, իր հերթին, Թրամփին ասել է, որ երկու գերտերությունները պետք է լինեն «գործընկերներ, այլ ոչ թե մրցակիցներ»։
«Չինաստան-ԱՄՆ կայուն հարաբերությունները բարիք են աշխարհի համար։ Համագործակցությունը օգուտ է բերում երկու կողմերին, մինչդեռ առճակատումը վնասում է երկուսին էլ։ Մենք պետք է լինենք գործընկերներ, այլ ոչ թե մրցակիցներ», – ասել է Սին։
Թրամփին Սի Ցզինպինը դիմավորեց Ժողովրդական մեծ դահլիճի կարմիր գորգի վրա, որտեղ երկուսն էլ ձեռքսեղմեցին, և տեղի ունեցավ մեծ ընդունելություն։
Չինական ռազմական նվագախումբը նվագեց երկու ազգային օրհներգերը, երբ թնդանոթները կրակեցին, նախքան երկու առաջնորդները անցան զինվորական պատվո պահակախմբի շարքի և երեխաների կողքով, որոնք թափահարում էին ծաղիկներ և փոքր ամերիկյան ու չինական դրոշներ՝ վանկարկելով «բարի գալուստ, բարի գալուստ»։
Սի Ցզինպինը նաև ձեռքսեղմեց մի քանի այլ ամերիկացի պաշտոնյաների, այդ թվում՝ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթի և պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ։
Արարողակարգային ընդունելությունից հետո երկու առաջնորդները մտան Ժողովրդական մեծ դահլիճ՝ երկկողմ բանակցություններ սկսելու համար։
Թրամփը ժամանեց Պեկին երկօրյա գագաթնաժողովի, որտեղ երկու երկրները, ինչպես սպասվում է, կքննարկեն իրենց փխրուն առևտրային հարաբերությունները, Իրանի պատերազմը և Թայվանը։
Օրակարգի գլխավոր թեմաներն են առևտուրը, Իրանի պատերազմը և Թայվանը։
Նախագահը ձգտում է Չինաստանի հետ համաձայնագրեր կնքել՝ ավելի շատ գյուղատնտեսական արտադրանք և ինքնաթիռներ գնելու համար, ասելով, որ Սիի հետ առևտրի մասին կխոսի «ավելի շատ, քան որևէ այլ բանի»։
Պեկինի հետ Թրամփի առևտրային պատերազմը ԱՄՆ-Չինաստան առևտուրը անկման է հասցրել և Խաղաղ օվկիանոսի երկու կողմերի ընկերություններին ստիպել է վերախմբավորվել։
ԱՄՆ առաջնորդը նաև ասել է, որ «երկար զրույց» կունենա Սիի հետ Իրանի մասին, որը Չինաստանին է վաճառում իր ԱՄՆ-ի կողմից պատժամիջոցների տակ գտնվող նավթի մեծ մասը։ Ակնկալվում է, որ Թրամփը կխրախուսի Չինաստանին ճնշում գործադրել Թեհրանի վրա՝ Վաշինգտոնի հետ գործարք կնքելու համար, չնայած ԱՄՆ առաջնորդը պնդել է, որ չի կարծում, որ ԱՄՆ-ն «Իրանի հետ կապված որևէ օգնության կարիք ունի» Պեկինից։
Միևնույն ժամանակ, Ակնկալվում է, որ Սին կբարձրացնի Վաշինգտոնի որոշումը՝ զենք վաճառել Թայվանին, որը ինքնակառավարվող կղզի է, որը Չինաստանը համարում է իրենը և ասում է, որ պետք է անցնի իր վերահսկողության տակ։
Դեկտեմբերին ԱՄՆ-ն հայտարարեց Թայվանին լայնածավալ զենքի վաճառքի մասին, որի արժեքը կազմում է ավելի քան 10 միլիարդ դոլար (8.6 միլիարդ եվրո), բայց դեռևս չի առաջ շարժվել մատակարարման հարցում։
Թրամփն ու Սին փորձում են կայունացնել իրենց հարաբերությունները Պեկինում մայիսի 13-ից 15-ը կայանալիք հանդիպման ժամանակ։
Պեկին կատարվող այցը ԱՄՆ նախագահի առաջինն է 2017 թվականից ի վեր, երբ Թրամփը վերջին անգամ այցելել էր իր կնոջ՝ Մելանյա Թրամփի հետ, ով այս անգամ Թրամփին չէր ուղեկցում։
ԱՄՆ առաջնորդին իր պետական այցի ժամանակ ուղեկցում էին նաև մի շարք բարձրաստիճան գործադիր տնօրեններ, այդ թվում՝ Nvidia-ի Ջենսեն Հուանգը, Tesla-ի Էլոն Մասկը, Apple-ի Թիմ Քուքը, ինչպես նաև Meta, Visa, JPMorgan Chase, Boeing, Cargill և այլ ընկերությունների այլ ղեկավարներ։
Օրակարգում է նաև պատմական Երկնքի տաճարի այցելությունը, որը Համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկված վայր է, որտեղ Չինաստանի կայսրերը մի ժամանակ աղոթում էին լավ բերքի համար, և երեկոյան դահլիճում պետական ճաշկերույթ։
Բաց մի թողեք
Ալբանիայի Ռաման հրաժարական է տվել, այն բանից հետո, երբ արտաքին գործերի նախարարը Իտալիայում քաղաքական իրարանցում է առաջացրել
Վրաստանում մեկնարկել են «Տրոյական հետքեր – 2026» բազմազգ զորավարժությունները
Թեհրանը Վաշինգտոնին 5 նախապայման է առաջարկել