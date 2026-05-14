ԵՄ բանակցողները համաձայնության են եկել ԵՄ-ԱՄՆ համաձայնագրի հիմնական կետերի շուրջ

ԵՄ օրենսդիրները և ԵՄ մայրաքաղաքները համաձայնության են եկել ԵՄ-ԱՄՆ համաձայնագիրը դադարեցնելու դրույթների շուրջ, եթե ամերիկյան ներմուծումը անարդարացիորեն աճի:
Սակայն դեռևս ընթանում են վճռորոշ բանակցությունները համաձայնագրի իրականացման ժամկետի վերաբերյալ, քանի որ բանակցողները ճնշման են ենթարկվում Թրամփի կողմից ավելի շատ մաքսատուրքեր սահմանելու սպառնալիքներից:
ԵՄ օրենսդիրները նախնական համաձայնության են եկել, որպեսզի ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագիրը կասեցվի ԱՄՆ ներմուծման աճի պատճառով շուկայի խաթարման դեպքում, Euronews-ը տեղեկացել է բանակցություններին մոտ կանգնած երկու աղբյուրներից:
Թրամփի վարչակազմի ճնշման ներքո ԵՄ կառավարությունների և Եվրախորհրդարանի միջև ինտենսիվ բանակցություններ են ընթանում համաձայնագրի իրականացման շուրջ, որը կնվազեցնի ԱՄՆ ապրանքների վրա ԵՄ մաքսատուրքերը մինչև զրո:
ԱՄՆ-ն առաջարկել է կրկնապատկել եվրոպական ավտոմեքենաների վրա մաքսատուրքերը, եթե համաձայնագիրը արագորեն իրականացնելու մասին համաձայնագիրը չհաստատվի Եվրախորհրդարանի կողմից մինչև հուլիսի 4-ը:
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները պնդում են ավելի խիստ պայմանների վրա այն բանից հետո, երբ անցյալ ամռանը Թրամփի և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի միջև կնքվեց համաձայնագիր՝ պնդելով, որ այն չպետք է դառնա ԵՄ-ին շորթելու միջոց:
Համաձայնագրով նախատեսվում է, որ Ամերիկա մտնող ԵՄ ապրանքների վրա մաքսատուրքերը եռապատկվեն, չնայած մաքսատուրքերը կուտակելի չեն, մինչդեռ ԱՄՆ արդյունաբերական ապրանքները կնվազեն մինչև զրո։ Եվրախորհրդարանի անդամները հետաձգում են համաձայնագրի իրականացման վերաբերյալ քվեարկությունը՝ պնդելով, որ այն պետք է վերահավասարակշռվի և ներառի ԵՄ շահերը պաշտպանելու կետեր։
Վերջին օրերին նախնական փոխզիջում է գտնվել պաշտպանության մեխանիզմի վերաբերյալ, որը թույլ կտա ԵՄ-ին վերականգնել մաքսատուրքերը ԱՄՆ արդյունաբերական ապրանքների վրա, եթե ներմուծման աճը խաթարի եվրոպական շուկան։ Կետի ձևակերպման մանրամասները դեռևս քննարկվում են։
Բանակցողները նաև սկզբունքորեն համաձայնության են եկել ներառել «մինչև վերջնաժամկետ» կետ, որը ավտոմատ կերպով կդադարեցնի համաձայնագիրը, եթե այն չերկարաձգվի։ Խորհրդարանը սկզբում ցանկանում էր ժամկետի ավարտը համարել 2028 թվականի մարտը, չնայած վերջնական ժամանակացույցը դեռևս բանակցությունների փուլում է, հայտնել են աղբյուրները։
«Արևածագի» կետը լարվածություն է առաջացնում
Այնուամենայնիվ, բանակցությունները դեռևս փակուղի են մտել առաջարկվող «արևածագի կետի» շուրջ, որը սահմանում է, թե երբ կսկսի կիրառվել համաձայնագիրը։ ԵՄ խորհրդարանը ցանկանում է, որ իրականացման ամսաթիվը սկսվի միայն այն ժամանակ, երբ Վաշինգտոնը կատարի 15% սակագնային սահմանաչափը, մինչդեռ հանձնաժողովը դեմ է այդ պայմանին և ցանկանում է, որ այն անմիջապես կատարվի, ասել է աղբյուրը։
«Արևածագի կետը» Եվրախորհրդարանի պատգամավորների կողմից ներկայացվել է այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ Գերագույն դատարանը փետրվարին որոշեց, որ 2025 թվականի ԱՄՆ սակագները անօրինական են ճանաչվել, ինչը Վաշինգտոնին դրդել է ԵՄ ապրանքների վրա նոր մաքսատուրքեր սահմանել, որոնք այժմ միջինում գերազանցում են համաձայնեցված առաստաղը, հետևաբար խախտում են համաձայնագիրը։
Եվրահանձնաժողովը նաև պնդում է հեռացնել ԵՄ-ի հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքի հղումները, որը համարվում է ԵՄ առևտրային բազուկա, որը կարող է աննախադեպ ձևերով սահմանափակել ԱՄՆ-ի մուտքը եվրոպական միասնական շուկա։
Հանձնաժողովը նաև դեմ է այն դրույթներին, որոնք թույլ են տալիս կասեցնել համաձայնագիրը, եթե Թրամփը կրկին սպառնա դաշինքի տարածքային ամբողջականությանը, ասել է աղբյուրը։
Այս տարվա սկզբին Թրամփի կողմից Գրենլանդիայի ԱՄՆ-ի կողմից ձեռքբերմանը չաջակցելու ԵՄ երկրներին թիրախավորելու սպառնալիքներից հետո, Եվրախորհրդարանի պատգամավորները նաև ավելացրել են դրույթներ, որոնք թույլ են տալիս կասեցնել համաձայնագիրը ԵՄ տարածքային ամբողջականությանը սպառնացող վտանգների դեպքում։
Հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքը ԵՄ-ի ամենաուժեղ շուկայական պաշտպանության գործիքներից մեկն է, որը նախատեսված է երրորդ երկրների տնտեսական ճնշմանը հակազդելու համար՝ լիցենզիաների և մտավոր սեփականության իրավունքների սահմանափակումների միջոցով։ Դրա կիրառումը բազմիցս քննարկվել է անցյալ տարի տրանսատլանտյան առևտրային լարվածության գագաթնակետին, բայց երբեք չի հաստատվել։
ԵՄ բանակցողները նպատակ ունեն համաձայնագիրը վերջնականապես կնքել մինչև հունիս՝ նույն ամսվա Եվրախորհրդարանում լիագումար քվեարկությունից առաջ, Թրամփի կողմից սահմանված հուլիսի 4-ի վերջնաժամկետին համապատասխան։
Բաց մի թողեք
Ջորդան Բարդելայի հաջորդ երազանքը. Ֆրանս – իտալա – գերմանական վերագործարկում. Լուսանկարներ
Մերցը ձախողում է իր վերադարձի շրջագայությունը
«Մենք պետք է որոշում կայացնենք». ԵՄ-ն դեռևս բաժանված է Ռուսաստանի հետ ուղիղ բանակցությունների հարցում