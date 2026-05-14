Չորեքշաբթի օրը Թուրքիան վերացրեց Հայաստանի հետ ուղիղ առևտրի սահմանափակումը՝ որպես վաղեմի մրցակիցների միջև կապերի բարելավման խորհրդանշական ժեստ։
Նոր պայմանավորվածության համաձայն, Թուրքիայից կամ Հայաստանից երրորդ երկրի միջոցով ապրանքների տեղափոխման դեպքում իրենց վերջնական նպատակակետը կամ ծագման վայրը կարող են ուղղակիորեն նշվել որպես Թուրքիա կամ Հայաստան, վերացնելով նման անվանումների վրա նախկինում գործող սահմանափակումը, ասել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Օնջու Քեչելին։
«Հարավային Կովկասում երկարատև խաղաղությունն ու բարգավաճումը ամրապնդելու պատմական հնարավորության լույսի ներքո՝ Թուրքիան կշարունակի նպաստել տարածաշրջանում տնտեսական հարաբերությունների զարգացմանը և տարածաշրջանի բոլոր երկրների և ժողովուրդների օգտին համագործակցության հետագա առաջխաղացմանը», – գրել է Քեչելին՝ օգտագործելով Թուրքիայի համար կառավարության նախընտրած ուղղագրությունը։
Հայաստանը ողջունել է այս քայլը
«Մենք կցանկանայինք ընդգծել, որ սա կարևոր քայլ է երկու երկրների միջև լիարժեք և նորմալ հարաբերությունների հաստատման ուղղությամբ, որը տրամաբանորեն կարող է շարունակվել հայ-թուրքական սահմանի բացման և դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման միջոցով», – X-ի եթերում ասել է ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը։
Թուրքիան և Հայաստանը պաշտոնական հարաբերություններ չունեն, և նրանց համատեղ սահմանը փակ է 1990-ական թվականներից ի վեր։
Հարևանների միջև հարաբերությունները լարված են պատմական դժգոհությունների և Թուրքիայի՝ Ադրբեջանի հետ սերտ դաշինքի պատճառով։
Սակայն Անկարան և Երևանը 2021 թվականի վերջին համաձայնեցին աշխատել հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ և նշանակեցին հատուկ դեսպանորդներ՝ սահմանի հաշտեցման և բացման ուղիները քննարկելու համար։
Աշխատանքների արդյունքում վերսկսվել են երկու երկրների միջև ուղիղ չվերթները և մեղմացվել են որոշ վիզային սահմանափակումներ։
Քեչելին նաև ասել է, որ համատեղ սահմանի բացմանն ուղղված տեխնիկական և բյուրոկրատական աշխատանքները շարունակվում են։
Ադրբեջանի մտերիմ դաշնակից Թուրքիան 1993 թվականին փակեց իր սահմանը Հայաստանի հետ՝ Բաքվի հետ համերաշխության նշանով, որը հակամարտության մեջ էր Հայաստանի հետ՝ Լեռնային Ղարաբաղ, որը միջազգային ճանաչում ունի որպես տարածաշրջան։
2020 թվականին Թուրքիան վճռականորեն աջակցեց Ադրբեջանին վեցշաբաթյա հակամարտության մեջ, որին աջակցում էր Հայաստանը, և որի արդյունքում Ադրբեջանը վերադարձրեց վերահսկողությունը տարածաշրջանի զգալի մասի նկատմամբ, և հայ բնակչության մեծ մասը լքեց այն։
Ադրբեջանը հակամարտության մեջ օգտագործել է թուրքական ռազմական տեխնիկա, այդ թվում՝ մարտական անօդաչու թռչող սարքեր։
Թուրքիան և Հայաստանը նաև երկարատև և դառը հարաբերություններ ունեն մոտ 1.5 միլիոն հայերի մահվան պատճառով, որոնք զոհվել են 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում սկսված կոտորածների, տեղահանությունների և հարկադիր երթերի ժամանակ։
Պատմաբանները լայնորեն այս իրադարձությունը համարում են ցեղասպանություն։ Թուրքիան կտրականապես հերքում է այդ մեղադրանքը և վիճարկում է թվերը՝ ասելով, որ հայերը հարյուր հազարավոր մարդկանց թվում էին, որոնք զոհվել են Առաջին համաշխարհային պատերազմի խառնաշփոթի ժամանակ, երբ Օսմանյան կայսրությունը փլուզվեց։
