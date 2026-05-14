ԵՄ հանձնաժողովը խումբ կուղարկի Բուդապեշտ, քանի որ քննարկում է հունգարական ներդրումային բանկից ԵՄ կանխիկ գումար ստանալու հարցը

Եվրոպական հանձնաժողովը փնտրում է Հունգարիային օգնելու ուղիներ ԵՄ միլիարդավոր ֆինանսավորումը բացելու հարցում և հաջորդ շաբաթ պատվիրակություն կուղարկի Բուդապեշտ, քանի որ ժամանակը սպառվում է:
Բրյուսելը զգուշացրել է Բուդապեշտին, որ վերականգնման միջոցների 10 միլիարդ եվրոյի ամբողջական ստացումը մինչև օգոստոսյան վերջնաժամկետը դժվար կլինի, ենթադրելով, որ այն կարող է ստանալ ամբողջական դրամաշնորհները, բայց ոչ վարկերը: Այնուամենայնիվ, հանձնաժողովը կուղարկի բարձրաստիճան պաշտոնյաների խումբ՝ ավելի մանրամասն գնահատական կատարելու այժմ պաշտոնավարող կառավարության հետ:
Հանձնաժողովի կողմից ուսումնասիրվող տարբերակներից մեկը երկրի ներդրումային Exim Bank բանկի օգտագործումն է ֆինանսավորումը ուղղորդելու համար, բայց Բրյուսելը նաև մտահոգված է, որ կկորցնի գործընթացի վերահսկողությունը, որը համարվում է անհրաժեշտ, քանի որ ֆինանսավորման արգելափակման հիմնական պատճառը օրենքի գերակայությունն է:
Այս պահին Հունգարիան նախնական վճարումների տեսքով կանխիկ գումար կստանա միայն այն դեպքում, եթե կարողանա բավարարել Հանձնաժողովի կողմից սահմանված չափանիշները, սակայն ժամանակը սուղ է։ Այնուամենայնիվ, հունգարական ներդրումային բանկին որպես ապագա նախագծերի կատալիզատոր օգտագործելը թույլ կտա շարունակել վճարումները, նույնիսկ եթե նախապես բոլոր պայմանները չեն բավարարվում։
Հանձնաժողովի՝ գործին ծանոթ աղբյուրի խոսքով՝ Հունգարիան կարող է ստանալ իր առաջին վերականգնման վճարումները ուշ աշնանը՝ Բրյուսելին վճարման պաշտոնական հայտ ներկայացնելուց հետո։
Նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի օրոք օրենքի գերակայության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի մտահոգությունների պատճառով սառեցված ԵՄ կանխիկ գումարի վերականգնումը Պետեր Մագյարի «Տիսա» կուսակցության կենտրոնական նախընտրական խոստումն էր, որը անցյալ ամիս հաղթանակ տարավ խորհրդարանական ընտրություններում։ Եթե նոր կառավարությունը չկարողանա ապահովել միջոցները մինչև օգոստոս, գումարը կկորցնի իր իրավունքը։
Մագյարը մայիսի 25-ին կժամանի Բրյուսել՝ բարձր մակարդակի բանակցությունների համար։
Վերականգնման միջոցների բացման խիստ ժամանակացույց
Եվրահանձնաժողովի պաշտոնյաները, որոնք անմիջականորեն տեղյակ են բանակցություններից, Euronews-ին ասել են, որ Հունգարիան դեռ կարող է բացել իր սառեցված ԵՄ վերականգնման միջոցները ժամկետից առաջ, չնայած ժամանակացույցը համարվում է չափազանց սուղ։
Բրյուսելը հիմնականում կենտրոնանում է փաթեթի դրամաշնորհային բաղադրիչի վրա՝ վարկային տրանշը զգալիորեն ավելի դժվար ապահովելով։
«Մենք չենք բացառում, որ Հունգարիան հաջողությամբ կբռնի վերականգնման միջոցների 100%-ը՝ 10 միլիարդ եվրո», – ասել է Հանձնաժողովի պաշտոնյաներից մեկը՝ անանուն մնալու պայմանով։ «Մենք ցանկանում ենք, որ Հունգարիան օգտագործի ֆինանսավորման որքան հնարավոր է մեծ մասը»։
Մեկ այլ պաշտոնյա ավելի զգույշ էր
«Շատ անհավանական է թվում, որ Հունգարիան կկարողանա ապահովել ամբողջ ֆինանսավորումը այդքան կարճ ժամանակահատվածում»։
Բուդապեշտը պետք է մի շարք բարեփոխումներ իրականացնի մինչև օգոստոսի վերջը՝ զուգահեռաբար ցույց տալով նախագծերի, այդ թվում՝ ենթակառուցվածքային աշխատանքների շոշափելի առաջընթաց։
Չնայած բարեփոխումները կարող են արագ ընդունվել՝ հաշվի առնելով կառավարության լայն խորհրդարանական մեծամասնությունը, սակայն նախագծերի ժամկետում իրականացումը կարող է զգալիորեն ավելի դժվար լինել։
Հնարավոր լուծումներից մեկը կարող է լինել Հանձնաժողովին համոզելը ընդունել վերականգնման ծրագրի շրջանակներում առկա նախաձեռնությունները։
Նույն աղբյուրը ենթադրել է, որ չնայած դրամաշնորհային բաղադրիչի կլանումը, որը մարման կարիք չունի, արդեն իսկ մարտահրավեր է ներկայացնում, վարկային տրանշը նաև ապահովելու փորձերը կարող են պայմանավորված լինել ինչպես քաղաքական նկատառումներով, այնպես էլ ֆինանսական անհրաժեշտությամբ։
Բարձր մակարդակի հանձնաժողովի պատվիրակությունը մեկնում է Բուդապեշտ
Բանակցությունները շարունակվում են ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տեխնիկական մակարդակներում, և Հանձնաժողովը հաջորդ շաբաթ պատրաստվում է բարձր մակարդակի պատվիրակություն ուղարկել Բուդապեշտ՝ գործընթացին օժանդակելու համար։
Առաքելությունը, ինչպես սպասվում է, կգլխավորի վերականգնողական միջոցների բաշխման համար պատասխանատու գերատեսչության՝ տնտեսական և ֆինանսական հարցերով գլխավոր տնօրենի տեղակալ Դեկլան Կոստելլոն։ Դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք Վերականգնման և դիմացկունության գործիքի աշխատանքային խումբը ղեկավարող Սելին Գաուերը նույնպես կմասնակցի։
Այցելությունը վկայում է Բրյուսելի պատրաստակամության մասին արագ գործել վերջերս պաշտոնը ստանձնած կառավարության հետ։ Հիմնական անհապաղ մարտահրավերը կլինի Հունգարիայի պարտավորությունը՝ մայիսի վերջին ներկայացնել վերանայված ծախսերի ծրագիր, որը մանրամասն կներկայացնի ԵՄ ֆինանսավորման համար իրավասու նախագծերը։ Ակնկալվում է, որ Հանձնաժողովը կպնդի պարզեցված ընթացակարգերի վրա։
Բուդապեշտը պետք է նաև բավարարի մի շարք պայմաններ, որոնք կապված են կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջոցառումների և օրենքի գերակայության բարեփոխումների հետ։
Հունգարիայի վերականգնման և դիմացկունության ծրագիրը ներառում է 6.5 միլիարդ եվրո դրամաշնորհներ և 3.9 միլիարդ եվրո վարկեր։ Հանձնաժողովի մի աղբյուր ասել է, որ դրամաշնորհի բաղադրիչը, կարծես թե, իրագործելի է, մինչդեռ վարկերի ապահովումը կլինի «շատ ավելի բարդ»։
Նույն պաշտոնյան հերքեց Բուդապեշտի և Բրյուսելի միջև լարվածության աճի մասին հաղորդագրությունները՝ ասելով, որ հանձնաժողովը ակտիվորեն աջակցում է Հունգարիայի ջանքերին, և որ հունգարացի պաշտոնյաները կառուցողականորեն աշխատում են այդ փաստաթղթերի վրա։
Հանձնաժողովի Հունգարիայի գրասենյակում լրացուցիչ աշխատակիցներ են նշանակվել՝ նախապատրաստական աշխատանքներին օգնելու համար։
3.9 միլիարդ եվրոյի վարկային տրանշի չապահովումը քաղաքական հետընթաց կհամարվի Մադյարի համար, որը խոստացել էր վերականգնել ամբողջ փաթեթը։
Exim Bank-ը որպես միջոցների տրամադրման միջոց
Հունգարիայի սկզբնական վերականգնման ծրագիրը ներառում էր երկաթուղային և էներգետիկ ենթակառուցվածքների նախագծեր, չնայած դեռևս պարզ չէ, թե ինչ փոփոխություններ է մտադիր կատարել նոր կառավարությունը։ Հանձնաժողովը կոչ է արել Բուդապեշտին առաջնահերթություն տալ այն նախագծերին, որոնք և՛ իրագործելի են, և՛ արագորեն միջոցներ կլանելու ունակ։
Քննարկվող տարբերակներից մեկը կլինի ֆինանսավորման ուղղորդումը ազգային ֆինանսական հաստատության միջոցով՝ հետևելով Լեհաստանի և Իսպանիայի կողմից նախկինում օգտագործված մոդելներին։ Հունգարիայի դեպքում պետական Exim Bank-ը հայտնվել է որպես հնարավոր թեկնածու։
Նման համակարգի շրջանակներում ԵՄ-ն կարող է միջոցներ փոխանցել բանկին, նախքան բոլոր պայմանների պաշտոնական կատարումը, որից հետո հաստատությունը կազատի ֆինանսավորումը բարեփոխումների իրականացումից հետո։ Մեկ այլ տարբերակ կլինի հատուկ նշանակության կազմակերպության (SPV) ստեղծումը՝ կոնկրետ նախագծերը կառավարելու համար։
Այնուամենայնիվ, պաշտոնյաները նշել են, որ այս մոտեցումը զգալիորեն կնվազեցնի ծախսերի նկատմամբ Հանձնաժողովի վերահսկողությունը և կարող է մի քանի տարով հետաձգել նախագծերի իրականացումը։
Մագյարի տնտեսական թիմը, որը գլխավորում է ֆինանսների նախարար Անդրաշ Կարմանը, ակնկալվում է, որ արագ կգործի՝ ԵՄ պահանջները բավարարելու համար անհրաժեշտ օրենսդրությունն ընդունելու ուղղությամբ։ Ակնկալվում է նաև, որ Հունգարիան կձգտի անդամակցել Եվրոպական դատախազությանը, քայլ, որը լայնորեն դիտվում է որպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի կարևոր միջոց։
Ակնկալվում է նաև, որ Մագյարը մի քանի շաբաթվա ընթացքում կստորագրի միջոցների տրամադրման վերաբերյալ քաղաքական համաձայնագիր, իսկ Բրյուսել հնարավոր այցը նախատեսված է մայիսի 25-ի շուրջ։
Կանխիկի երկարաձգումը համարվում է անհավանական
Հունգարիան տեսականորեն կարող է խնդրել երկարաձգում օգոստոսից հետո, սակայն պաշտոնյաները դա անհավանական են համարում ինչպես իրավական, այնպես էլ քաղաքական խոչընդոտների պատճառով։
Մի քանի անդամ պետություններ, այդ թվում՝ Պորտուգալիան և Հունաստանը, նախկինում մտահոգություններ են հայտնել վճարման ժամկետների պահպանման վերաբերյալ, չնայած Հանձնաժողովը զգուշացրել է, որ երկարաձգումները կբարձրացնեն ծրագրի շուրջ անորոշությունը։
Վերականգնման ֆոնդի կարգավորման ցանկացած փոփոխություն կպահանջի ԵՄ անդամ պետությունների հաստատումը, որոնցից շատերը դեմ են օրենսդրության վերաբացմանը։ Այնուամենայնիվ, Հանձնաժողովը նշել է, որ կարող է քննարկել Հունգարիայի դեպքում փաստացի վճարումները 2026 թվականի վերջից հետո հետաձգելու հնարավորությունը։
Պաշտպանության միջոցները վերանայվում են
Մագյարի նոր կառավարությունը նաև վերանայում է Հունգարիայի 16 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական ծրագիրը, որը ներկայացվել է ԵՄ-ի «Եվրոպայի անվտանգության գործողություն» (SAFE) գործիքի շրջանակներում, որը համատեղ վարկային ծրագիր է, որը անդամ պետություններին առաջարկում է 150 միլիարդ եվրոյի ցածր տոկոսադրույքով վարկեր։
Պաշտոնյաները ուսումնասիրում են ծրագիրը՝ հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերի առկայության համար և կարող են հեռացնել նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի դաշնակիցների հետ կապված որոշակի արդյունաբերական խաղացողների։
SAFE ֆինանսավորումը ներկայումս չի համարվում նոր կառավարության համար անհապաղ առաջնահերթություն, որը բախվում է ավելի հրատապ ֆինանսական ճնշումների։ Այնուամենայնիվ, ծրագիրը դեռ կարող է լինել առաջիններից մեկը, որը կստանա Հանձնաժողովի հաստատումը։
Այնուամենայնիվ, կանխատեսվում է, որ Հունգարիան կբաց թողնի մայիսի վերջին պաշտպանության առանձին գնումների հետ կապված վերջնաժամկետը, ինչը նշանակում է, որ Բուդապեշտը փոխարենը պետք է մասնակցի մեկ այլ անդամ պետության հետ համատեղ գնումների։
Համախմբման ֆոնդեր. քաղաքական խոչընդոտները մնում են
Կառավարությունը նաև փորձում է ապամոնտաժել համախմբման ֆինանսավորման 6.3 միլիարդ եվրո։ Ի տարբերություն վերականգնման փաթեթի, գումարը կորցնելու անմիջական ռիսկ չկա, քանի որ դրա մեծ մասը կարելի է ստանալ վերականգնման ծրագրին կից նույն կարևորագույն կետերը բավարարելով։
Այնուամենայնիվ, ավելի քան 1 միլիարդ եվրո մնում է արգելափակված ապաստանի քաղաքականության և ԼԳԲՏՔ+ իրավունքների հետ կապված վեճերի պատճառով։
Այդ միջոցների բացումը կպահանջի, որ Հունգարիան չեղյալ հայտարարի այսպես կոչված «երեխաների պաշտպանության օրենքը», որը Օրբանի օրոք ընդունված օրենսդրություն է, որը, ըստ քննադատների, շփոթում է համասեռամոլությունը պեդոֆիլիայի հետ։
Բուդապեշտը նաև պետք է բարեփոխի իր ապաստանի համակարգը, այն բանից հետո, երբ Եվրոպական դատարանը որոշեց, որ դրա որոշ մասեր խախտում են ԵՄ օրենսդրությունը։
Մագյարը հրապարակայնորեն չի անդրադարձել այս երկու հարցերին։ Երկու ոլորտներում էլ բարեփոխումների իրականացումը կարող է օտարացնել նրա աջակցության բազայի ավելի պահպանողական ընտրողներին։
Եվրոպական հանձնաժողովը չի պատասխանել Euronews-ի մեկնաբանության հարցմանը։
