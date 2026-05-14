Շան տղա լինեմ, թող սաղին խփեմ. Քաղաքացին՝ Փաշինյանին․ Լուսանկար

Աջափնյակում քաղաքացիներից մեկը մոտեցել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և հայտարարել, որ պատրաստ է կոշտ միջոցներով պաշտպանել նրան ու արձագանքել իշխանություններին քննադատողներին։
Քաղաքացին նշել է, որ մասնակցել է ազատամարտին և դիմելով Փաշինյանին՝ դժգոհել է, թե ինչու են որոշ մարդիկ վիրավորական արտահայտություններ անում ժողովրդի հասցեին։ Նա նաև ասել է, որ պատրաստ է ուժ կիրառել նման անձանց նկատմամբ։
«Սաղ Լենինականով, Կիրովականով ժարիտ եմ արել։ Մենակ մի հատ խնդրանք՝ մենք ուժեղ ենք, խի՞ ես թույլ տալիս ժողովուրդը մի հատ ավել-պակաս խոսա։ Դու ինձ թույլ տուր՝ սաղին խփեմ, շան տղա լինեմ»,- ասել է նա:
