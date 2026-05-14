Վրիպակ է, 2 զրո ավելի է գրվել. Լիլիթ Մակունցը՝ 1 միլիարդ աշխատավարձ ստանալու մասին

«Տեխնիկական վրիպակ է եղել, ստորակետի պակասի պատճառով վերջում 2 զրո է ավելացել»:
Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է ՀՀ վարչապետի գլխավոր խորհրդական Լիլիթ Մակունցը՝՝ պարզաբանելով իր հայտարարագրում առկա թիվը, ըստ որի, ԱԳՆ-ից որպես աշխատավարձ ստացել է 1 միլիարդից ավել գումար:
Դեսպանը հայտնել է, որ ստացել է իր պաշտոնին համապատասխանող ստանդարտ աշխատավարձ, որը, բնականաբար, չի կազմում 1 միլիարդ։
«Դրա վերաբերյալ ես դիմում արդեն ներկայացրել եմ, կարծում եմ՝ արդեն շտկվել է»,-նշել է Մակունցը:
