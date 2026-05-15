«Բրիտանիայի թագուհու դագաղի հետ նկարվող նախագահ ունենալ չենք ուզում»

Նախագահական նստավայրի մոտ քարոզարշավի ընթացքում ԼՀԿ առաջնորդ Էդմոն Մարուքյանը հանդես է եկել հայտարարություններով՝ քննադատելով գործող նախագահին և նախագահի ինստիտուտի ներկայիս դերակատարումը։
Նա նշել է, որ իր պատկերացմամբ՝ Հայաստանը չպետք է ունենա նախագահ, որի գործունեությունը սահմանափակվում է ձևական մասնակցությամբ կամ արտաքին արարողակարգային միջոցառումներով, այլ պետք է լինի պետական համակարգում իրական հակակշիռ ապահովող ինստիտուտ։
Մարուքյանի խոսքով՝ նախագահի պաշտոնը պետք է ունենա ինքնուրույն դիրքորոշում, ազդեցություն և հեղինակություն, որպեսզի կարողանա հավասարակշռել իշխանության մյուս ճյուղերը։
«Մենք չենք ուզում Բրիտանիայի թագուհու դագաղի հետ նկարվող նախագահ ունենալ»,- նշել է նա:
Բաց մի թողեք
«Հայաստան» դաշինքը փաստահավաք գործունեություն է սկսում ընտրական հարկադրանքի դեպքերով
Պարզվել է Երևանում տուն մխրճված բեռնատարի և մնացած մեքենաների վարորդների ինքնությունը. Լուսանկար
Կասկադյորական ավտովթար BMW-ն կոտրել է սյունն ու ծառը, բախվել տան պատուհանին և կողաշրջված ընկել դարպասի մոտ․ Լուսանկար