15/05/2026

EU – Armenia

«Բրիտանիայի թագուհու դագաղի հետ նկարվող նախագահ ունենալ չենք ուզում»

infomitk@gmail.com 15/05/2026 1 min read

Նախագահական նստավայրի մոտ քարոզարշավի ընթացքում ԼՀԿ առաջնորդ Էդմոն Մարուքյանը հանդես է եկել հայտարարություններով՝ քննադատելով գործող նախագահին և նախագահի ինստիտուտի ներկայիս դերակատարումը։

Նա նշել է, որ իր պատկերացմամբ՝ Հայաստանը չպետք է ունենա նախագահ, որի գործունեությունը սահմանափակվում է ձևական մասնակցությամբ կամ արտաքին արարողակարգային միջոցառումներով, այլ պետք է լինի պետական համակարգում իրական հակակշիռ ապահովող ինստիտուտ։

Մարուքյանի խոսքով՝ նախագահի պաշտոնը պետք է ունենա ինքնուրույն դիրքորոշում, ազդեցություն և հեղինակություն, որպեսզի կարողանա հավասարակշռել իշխանության մյուս ճյուղերը։

«Մենք չենք ուզում Բրիտանիայի թագուհու դագաղի հետ նկարվող նախագահ ունենալ»,- նշել է նա:

Բաց մի թողեք

1 min read

«Հայաստան» դաշինքը փաստահավաք գործունեություն է սկսում ընտրական հարկադրանքի դեպքերով

15/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պարզվել է Երևանում տուն մխրճված բեռնատարի և մնացած մեքենաների վարորդների ինքնությունը. Լուսանկար

15/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կասկադյորական ավտովթար BMW-ն կոտրել է սյունն ու ծառը, բախվել տան պատուհանին և կողաշրջված ընկել դարպասի մոտ․ Լուսանկար

14/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դատարանը վարույթ է ընդունել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայցն ընդդեմ Սամվել Կարապետյանի

15/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիևում երեխաներ են զոհվել․ Զելենսկին կոչով դիմել է աշխարհին

15/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանի դեմ պատերազմը կշարունակվի․ Թրամփ

15/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Բրիտանիայի թագուհու դագաղի հետ նկարվող նախագահ ունենալ չենք ուզում»

15/05/2026 infomitk@gmail.com