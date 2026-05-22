Անվճար տեղերի քանակը պակասել է, վճարովիները՝ ավելացել

Բուհերի ընդունելության 2-րդ փուլի հայտագրման արդյունքների համաձայն՝ գրանցվել է 16 հազար 482 դիմորդ։ Արդյունքում Գնահատման և թեստավորման կենտրոնն անցկացնելու է 21 հազար 130 դիմորդ-քննություն։
Կառավարության կողմից այս տարվա համար հաստատվել է 2133 անվճար և 10587 վճարովի։ Իսկ նախորդ տարի անվճար տեղերը եղել են 2142, իսկ վճարովի՝ 9998։
Դիմորդների ընդհանուր թվով առաջին տեղում Երևանի պետական համալսարանն է, երկրորդ տեղում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը, այնուհետև Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանը, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը, Երևանի պետական բժշկական համալսարան և այլն։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի հրապարակած ժամանակացույցի համաձայն՝ հունիսի 12-ին կկայանան «Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն», հունիսի 16-ին՝ «Օտար լեզուներ»/անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, իտալերեն, պարսկերեն/, հունիսի 19-ին՝ «Մաթեմատիկա», հունիսի 23-ին՝ «Հայոց լեզու և հայ գրականություն», հունիսի 26-ին՝ «Քիմիա», «Ռուսերեն», հունիսի 30-ին՝ «Ֆիզիկա», «Հայոց պատմություն» առարկաներից քննություններ։ Հաջորդիվ անցկացվելու են լրացուցիչ քննությունները։
Հայաստանի 31 բուհի 119 մասնագիտության համար որևէ դիմորդ չի եղել։
Այս մասին հայտնում է Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Կարո Նասիբյանը` ներկայացնելով բուհերի ընդունելության 2-րդ փուլի հայտագրման գործընթացի արդյունքները։
«Կառավարության կողմից այս տարվա համար հաստատվել են 2133 անվճար և 10 587 վճարովի տեղեր։
Նախորդ տարի եղել է 2142 անվճար և 9998 վճարովի տեղ։ ԳԹԿ–ում հայտագրվել է 16 482 դիմորդ, որոնց քննությունները կազմակերպվելու են 49 միասնական քննական կենտրոնում»:
