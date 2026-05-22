22/05/2026

EU – Armenia

Չի զոհվել, բայց իմ Տղան էնքան լավ գիտե, թե ինչ է զոհվելը, ընտրելու է, որ իր պատմությունն ու մշակույթը չպղծեք

infomitk@gmail.com 22/05/2026 1 min read

Լուսինե Հարոյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է.

«Իմ Տղան չի զոհվել… Նա անցել է 44-օրյայի ողջ սարսափ-ոդիսականը՝ Արա լեռի զորամասից մինչև Հադրութ ու Շուշի: Երբ ընդամենը 19 տարեկան էր… Ինքը չի զոհվել ֆիզիկապես, ու ես աշխարհի ամենաերջանիկ մայրն եմ:

Իմ Տղան տեսել է, թե ոնց է զոհվում իր ընկեր Սուրենը, իմ Տղան իր ձեռքերով բլինդաժից հանել է երկու ոտքը կորցրած մարտական ընկերոջը ու ամեն անգամ զոհվել է իրենց հետ… Իմ Տղան եղել է Շուշիում ու տեսել է իր նման լույս Տղաների հարյուրավոր դիակները Շուշիի մատույցներում ու զոհվել է իրենց հետ…

Կռվել է ուժերի գերբնական լարումով, եղել է ամենաթեժ տեղերում ու որպես հրետանավոր եղել է թշնամու առաջին թիրախը: Չի զոհվել, բայց իմ Տղան էնքան լավ գիտե, թե ինչ է զոհվելը…

Իմ Տղան չի զոհվել, Նիկոլ ու Սուրեն Պապիկյան, ու հունիսի 7-ին գնալու է ու քեզ ու քո այլանդակաոհմակին ասելու է Ո՛Չ: Որպեսզի էլ չտանեք 18 տարեկան տղաներին զոհասեղանի մոտ, որպեսզի էլ չասեք, որ իրենց պահած հողը ուրիշինն էր ու իրենք էլ տեռորիստ էին ընդամենը, որպեսզի էլ ոչ մեկին գերի չհանձնեք ու որպեսզի իր պատմությունն ու մշակույթը չպղծեք: Գնալու է ու ընտրելու է, որ ձեր սրբապիղծ տականքների քոքը կտրվի»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Դիմում եմ Հայաստանի ու աշխարհի բոլոր ազատ հայերին․ բոլոր նրանց, ովքեր դեռևս կենդանի ու տաք սիրտ ունեն

22/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տեր կանգնիր քո ձայնին, գնա ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն ․․․

22/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Google Maps-ը հայկական Տիգրանաշենը ցույց է տալիս որպես Ադրբեջան. Լուսանկար

22/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օրացույցում տոնական օր կավելանա. նախագիծ է ներկայացվել

22/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միայն այս տարի 800 զինվոր ենք գերեվարել․ Զելենսկին՝ ՌԴ կորուստների մասին

22/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծառուկյանը չհրապարակեց Կոտայքում ազատված 52 պարեկների (պարեՏների) անունները՝ ստեց

22/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ռոսսելխոզնադզորը» հիմա էլ խնդիրներ է տեսնում Հայաստանից մրգերի և բանջարեղենի մատակարարման հետ կապված

22/05/2026 infomitk@gmail.com