Սպանություն կատարելու համար հետախուզվող երիտասարդը հայտնաբերվել է

Մայիսի 22-ին ՆԳՆ քրեական ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ծառայողները մայրաքաղաքում հայտնաբերել են սպանություն կատարելու մեղադրանքով հետախուզվող 25-ամյա երիտասարդին։
Այս մասին հայտնել են Ներքին գործերի նախարարությունից:
Հիշեցնենք՝ մայիսի 5-ին կրակոցներ էին հնչել Երևանում, ինչի հետևանքով մեկ հոգի զոհվել էր: Դեպքի փաստով «սպանություն» հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ:
