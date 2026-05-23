Թքած ունեմ ՀՀ սամբոյի ֆեդերացիայի՝ դավաճան սրբապիղծի վրա. արցախցի սամբոյի չեմպիոնուհի․ Լուսանկար

Արցախցի սամբոյի չեմպիոն Սոսեն անդրադարձել է ՀՀ սամբոյի ֆեդերացիայի նախագահին, ով Ն. Փաշինյանի քարոզարշավին մրցանակ հանձնեց վերջինիս.
«Ես` Սոսե Գրիգորիի Բալասանյանս, 10 տարի և ավել եղել եմ ՀՀ Ձյուդոյի և Սամբոյի մեծահասակների չեմպիոն, հավաքականի կազմում ներկայացրել եմ ՀՀ-ն աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում, նվաճել մեդալներ, բարձրացրել մեր Հայաստանի դրոշն ու օրհներգը, մասնակցել 2015 թվականին 1-ին եվրօլիմպիական խաղերին` Բաքվում…
Բոլոր սպորտաձևերից միակ հայ աղջիկ մասնակիցն էի Սամբոյով… Այսօր ինձ իրավունք եմ վերապահում ասելու` թքած ունեմ ՀՀ սամբոյի ֆեդերացիայի այժմյան նախագահ Միքայելի` դավաճան սրբապիղծի վրա… դատ ու դատաստան դավաճան սրբապիղծ տականքներին»:
