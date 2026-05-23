Ռուսաստանի անօդաչու թռչող սարքերի մեղադրանքների խաղը չի կարողանում բաժանել Ուկրաինային իր Բալթյան դաշնակիցներից

Չնայած ուկրաինական թափառող անօդաչու սարքերի ՆԱՏՕ-ի օդային տարածք մտնելուն, Կիևի դաշնակիցները անսասան են։
ՊՐԱՀԱ — Ռուսաստանը փորձում է Բալթյան երկրների վրայով հայտնված թափառող մարտական անօդաչու սարքերի շարքը վերածել քաղաքական ճգնաժամի Ուկրաինայի և նրա որոշ ամենահավատարիմ դաշնակիցների միջև։ Մինչ այժմ ջանքերը, կարծես, ձախողվել են։
Էստոնիայում, Լատվիայում և Լիտվայում անօդաչու սարքերի միջադեպերի ալիքից հետո, որոնց մեղադրում են Ռուսաստանին՝ ուկրաինական անօդաչու սարքերը ՆԱՏՕ-ի օդային տարածք ուղղորդելու համար էլեկտրոնային պատերազմի միջոցով, Մոսկվան մեղադրեց երեք Բալթյան երկրներին Ուկրաինային թույլ տալու մեջ՝ օգտագործել իրենց օդային տարածքը Ռուսաստանի վրա հարձակումների համար և սպառնաց նրանց հակահարվածով։ Բալթյան պաշտոնյաները հերքեցին մեղադրանքները։
Երեք կառավարությունների կողմից ուրբաթ երեկոյան տարածված հայտարարության մեջ ասվում է, որ նրանք «կտրականապես մերժում են Ռուսաստանի բացահայտ ապատեղեկատվական արշավը և դրա կեղծ մեղադրանքները օդային տարածքի խախտումներից հետո, որոնք Ռուսաստանը անամոթաբար օգտագործում է իր ռազմական անհաջողությունները քողարկելու համար»։
«Սա սխալ է», – GLOBSEC-ի Speakeasy-ում Մոսկվայի մեղադրանքների մասին ասել է Էստոնիայի պաշտպանության նախարար Հաննո Պևկուրը՝ հավելելով, որ «Ուկրաինան երբեք չի խնդրել օգտագործել մեր օդային տարածքը»։
Նա ասաց, որ Էստոնիան խնդրել է Ուկրաինային զգույշ լինել Ռուսաստանի դեմ իր հարձակումների թիրախավորման հարցում, բայց անօդաչու թռչող սարքերի հետ կապված ցանկացած միջադեպի համար ուղղակիորեն մեղադրել Մոսկվային։
«Դրա պատճառը Ռուսաստանի ագրեսիվ պատերազմն է Ուկրաինայում, և դրա պատճառն այն է, որ Ռուսաստանը օգտագործում է էլեկտրոնային պատերազմը՝ տվյալները մանիպուլյացիայի ենթարկելու և այդ անօդաչու թռչող սարքերի թռիչքի հետագծին ազդելու համար», – ասաց նա։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն նույնպես ընդգծեց, որ մեղավորը Ռուսաստանն է։
«Եթե անօդաչու թռչող սարքերը գալիս են Ուկրաինայից, դրանք այնտեղ չեն, քանի որ Ուկրաինան ցանկանում էր անօդաչու թռչող սարք ուղարկել Լատվիա, Լիտվա կամ Էստոնիա», – չորեքշաբթի օրը Բրյուսելում լրագրողներին ասաց նա։ «Դրանք այնտեղ են Ռուսաստանի կողմից անզգույշ, անօրինական լայնածավալ հարձակման պատճառով»։
Այս ուղերձը արձագանք է գտել ամբողջ Եվրոպայում։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը Մոսկվայի կողմից Բալթիկային սպառնալը անվանել է «լիովին անընդունելի»՝ ընդգծելով, որ ԵՄ անդամ մեկ պետության դեմ սպառնալիքը սպառնալիք է ամբողջ դաշինքի դեմ։
Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վադեֆուլը նույնպես իր կարծիքն է հայտնել՝ մեղադրելով Մոսկվային Բալթիկային «անհեթեթ ռուսական մեղադրանքներով և վտանգավոր սպառնալիքներով» թիրախավորելու մեջ։
Speakeasy-ում ելույթ ունենալով՝ Ուկրաինայում ԵՄ դեսպան Կատարինա Մատերնովան պնդեց, որ Եվրոպան պետք է Ուկրաինան դիտարկի ոչ թե որպես բեռ, այլ որպես իր ապագա պաշտպանական ճարտարապետության կենտրոնական մաս։
«Ինձ համար դա շատ հեշտ է։ Նայեք հակափաստին», – ասաց Մատերնովան։ «Պատկերացրեք, որ նրանք մեզ հետ չեն, այլ մեր դեմ»։
Պևկուրն ավելի կոպիտ ձևակերպեց այս միտքը Բալթյան երկրների տեսանկյունից. «Ուկրաինային աջակցելը բարեգործություն չէ, դա ներդրում է մեր սեփական անվտանգության մեջ»։
Համերաշխությունը կարևոր է, քանի որ անօդաչու թռչող սարքերի խնդիրը իրական է։
Վերջին շաբաթներին Բալթյան երկրները տեսել են օդային պաշտպանության տագնապներ, թռիչքների ժամանակավոր սահմանափակումներ և ռազմական արձագանքներ։
Այս շաբաթվա սկզբին ՆԱՏՕ-ի Բալթյան օդային ոստիկանության առաքելության շրջանակներում գործող ռումինական F-16 ինքնաթիռը անօդաչու թռչող սարք է խոցել Էստոնիայի վրայով։
Այս շաբաթ Լիտվան ժամանակավորապես դադարեցրել է օդային երթևեկությունը Վիլնյուսի օդանավակայանում և անօդաչու թռչող սարքերի մասին տագնապից հետո պատգամավորներին ուղարկել է ստորգետնյա տարածք։
Լատվիան բազմիցս բախվել է ներխուժումների, և նրա կառավարությունը փլուզվել է Բալթյան պետության նավթային օբյեկտներին երկու անօդաչու թռչող սարքերի հարվածից հետո փոխադարձ մեղադրանքներից հետո։ Սա ներքին ճնշում է առաջացնում այն մասին, թե արդյոք նրա օդային պաշտպանությունը պատրաստ է Ուկրաինայի վրա տեսնվող անօդաչու թռչող սարքերով պատերազմին։
Անօդաչու թռչող սարքերի սխալ ուղղություն
Բալթյան երկրների վրայով հայտնվող ուկրաինական հեռահար անօդաչու սարքերը Կիևի կողմից Ռուսաստանի խորքում գտնվող թիրախների, այդ թվում՝ էներգետիկ և նավթային ենթակառուցվածքների դեմ ընդլայնված հարվածային արշավի հետևանք են, որոնք օգնում են պահպանել Մոսկվայի ռազմական տնտեսությունը։
Դրանց կանգնեցնելու համար Ռուսաստանը օգտագործում է էլեկտրոնային պատերազմի համակարգեր, որոնք կարող են խլացնել արբանյակային նավիգացիոն ազդանշանները կամ կեղծել դրանք՝ արդյունավետորեն անօդաչու թռչող սարքերին տրամադրելով կեղծ կոորդինատներ։ Անօդաչու թռչող սարքի ավտոպիլոտը կարող է մտածել, որ այն դեռևս շարժվում է դեպի իր ծրագրավորված թիրախը, մինչդեռ դրա իրական երթուղին փոխվել է։
Դա կարող է անօդաչու թռչող սարքեր ուղարկել հարևան ՆԱՏՕ-ի տարածք, ինչը, ըստ Բալթյան և Ուկրաինայի պաշտոնյաների, այժմ տեղի է ունենում։
Կիևի համար հավասարակշռությունը նուրբ է։ Ուկրաինացի պաշտոնյաները ներողություն են խնդրել թափառող անօդաչու թռչող սարքերի հետ կապված միջադեպերի համար, միաժամանակ պնդելով, որ ռուսական ռազմական և տնտեսական թիրախների վրա հարվածները ինքնապաշտպանության օրինական գործողություններ են։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին որևէ նշան չի ցուցաբերել ռմբակոծությունների արշավը դադարեցնելու վերաբերյալ, որը նա անվանում է «պատժամիջոցներ», որոնք ուղղված են Ռուսաստանին ծնկի բերելուն։
Ռուսաստանի օդային պաշտպանությունը գնալով ավելի թույլ է դառնում, ինչը նրան դրդում է փորձել քաղաքական ճնշում գործադրել ուկրաինական հարձակումները դադարեցնելու համար։
«Ռուսաստանը ցանկանում է վարկաբեկել Ուկրաինան այն երկրների աչքում, որոնք Ուկրաինային ուղղակի և անուղղակի աջակցության առումով հիմնականներից են», – ասել է «Վերադարձիր կենդանի» նախաձեռնության ավագ ռազմական վերլուծաբան և Ուկրաինայի ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի գիտաշխատող Միկոլա Բիելիեսկովը: Նրա խոսքով՝ նպատակն է Կիևի և Բալթյան երկրների միջև ստեղծել «հակասության և բաժանման կետ»:
Մինչ այժմ այդ ազդեցությունը չի իրականացել: Բալթյան երկրների պաշտոնյաները չեն մեղադրում Ուկրաինային իրենց դիտավորյալ վտանգելու համար, և Լատվիան ազդանշան է տվել, որ չի գործի ՆԱՏՕ-ի 4-րդ հոդվածի խորհրդակցական մեխանիզմը ներխուժումների վերաբերյալ:
Ուկրաինայի և նրա դաշնակիցների միջև հարաբերությունները խաթարելու փոխարեն, այն, կարծես, ամրապնդում է դրանք:
Իր էստոնացի, լատվիացի և լիտվացի գործընկերներին ուղղված X գրառման մեջ Վադեֆուլն ասել է, որ Գերմանիան համերաշխություն է հայտնում իր բալթյան դաշնակիցներին՝ հավելելով. «Մեկ դաշնակցի դեմ սպառնալիքը սպառնալիք է ամբողջ դաշինքի դեմ: Մենք չենք վախենա: Մենք միասին ենք»:
