ԵՄ-ն բաց է թողնում Ռուսաստանի պատրիարք Կիրիլի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու դուռը

ԵՄ-ն չի կարողանում պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի պատրիարք Կիրիլի նկատմամբ 2022 թվականից ի վեր: Հունգարիայում իշխանափոխությունը հնարավորություն է տալիս վերանայել այս հարցը:
Եվրամիությունը անմիջապես չի փորձի պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի ուղղափառ եկեղեցու ղեկավար պատրիարք Կիրիլի նկատմամբ, չնայած նոր հունգարական կառավարության պատրաստակամությանը վերացնել երկրի երկարատև ընդդիմությունը:
Կիրիլը, որը խիստ հակասական գործիչ է՝ կրոնական և քաղաքական ազդեցությամբ, մեղադրվում է Ուկրաինայում պատերազմը արդարացնելու համար ռևիզիոնիստական քարոզչություն տարածելու մեջ: Նրա ղեկավարությամբ Ռուս ուղղափառ եկեղեցին հաստատել է մի փաստաթուղթ, որը կոչ է անում ոչնչացնել Ուկրաինայի անկախությունը և ներխուժումը որակել է որպես «Սուրբ պատերազմ»:
Սակայն նրա անունը չի ներառվի Բրյուսելում ներկայումս պատրաստվող պատժամիջոցների «փոքր փաթեթում»: Դիվանագետների խոսքով՝ առաջարկի նախագիծը սահմանափակ շրջանակ ունի և կենտրոնանում է Մոսկվայի ռազմաարդյունաբերական համալիրի հետ կապված անձանց վրա:
Դեսպանները քննարկումների առաջին փուլն անցկացրել են ուրբաթ օրը:
Կիրիլի ցուցակում ավելացումը կարող է չափազանց մեծ ուշադրություն գրավել և հետաձգել «մինի փաթեթի» հաստատումը, որը Բրյուսելը ցանկանում է կանաչ լույսով հաստատել առանց որևէ խնդրի մինչև հունիսի 15-ին կայանալիք արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։
Այժմ սպասումները տեղափոխվում են 21-րդ պատժամիջոցների փաթեթ, որը շատ ավելի լայն կլինի և բանակցությունների համար ավելի շատ ժամանակ կպահանջի։ Դեռևս վաղ փուլում գտնվող օրենսդրությունը պետք է ներկայացվի հաջորդ ամիս՝ հուլիսին հաստատվելու նպատակով։
ԵՄ-ն առաջին անգամ փորձեց Կիրիլին սև ցուցակում ներառել 2022 թվականին։ Սակայն այն ժամանակվա վարչապետ Վիկտոր Օրբանի ղեկավարությամբ Հունգարիան խոչընդոտեց այդ քայլը՝ այն անվանելով կրոնական ազատության հարց։
Օրբանը ապրիլին պարտվեց, և նրա հաջորդը՝ Պետեր Մագյարը, իշխանության եկավ Բուդապեշտի և Բրյուսելի միջև կապերը վերականգնելու խոստումով։ Մագյարը ձգտում է հեռու մնալ Օրբանի կողմից վետոյի իրավունքի հայտնի կիրառումից։
«Հունգարիայի տնտեսական կայունությունը խաթարող պատժամիջոցները բացարձակապես անընդունելի են», – այս շաբաթվա սկզբին ասել է Հունգարիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ, Մագյարի մտերիմ դաշնակից Մարտոն Հաջդուն։
«Սակայն այն դեպքերում, երբ նախորդ կառավարությունը օգտագործել է Հունգարիայի պետության լիազորությունները մասնավոր գործարքներ կնքելու համար, ես ակնկալում եմ, որ նոր կառավարությունը չի խոչընդոտի Ռուսաստանի վրա ճնշումը մեծացնելու ԵՄ համատեղ ջանքերին՝ այս պատերազմը դադարեցնելու համար»։
Չնայած Հունգարիայի կողմից բացված հնարավորությունների պատուհանին, դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք այս անգամ Կիրիլի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու հարցում միաձայնություն կլինի։
Բաց մի թողեք
Զուլֆուգարովը Փաշինյանին «մեղադրում» է վաղաժամ խաղաղության հաղթանակ տոնելու մեջ
Էրդողանը Ալիևի հետ խորհրդակցելուց հետո մերժել» է Երևանից հայ-թուրքական սահմանով հայրենիք վերադառնալու Մակրոնի մտադրությանը
Ովքե՞ր են, որ «բավարար ջանքեր չեն գործադրել»` պատասխանատուների՞, թե՞ պետության հաջորդ ղեկավարների մասին է