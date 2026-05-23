Վենետիկի ընտրությունները վերածվում են Մելոնիի աջակողմյան մշակութային հեղափոխության փորձության. Լուսանկարներ

Ձախերը ձգտում են վերադարձնել խորհրդանշական հյուսիսային քաղաքը՝ որպես Իտալիայի փոփոխվող քաղաքական քամիների հնարավոր նշան՝ մինչև հաջորդ տարվա ընդհանուր ընտրությունները։
Վենետիկը պետք է լիներ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի կառավարության գլխավորած աջակողմյան մշակութային հեղափոխության ցուցադրությունը, սակայն կենտրոնամետ ձախերը այժմ պատկերացնում են իրենց հնարավորությունները՝ հաղթելու լճափնյա քաղաքի քաղաքապետի ընտրություններում մայիսի 24-ին և 25-ին։
Քվեարկությունը ուշադիր հետևում է որպես Մելոնիի աջակողմյան կոալիցիայի առաջին մեծ ընտրական փորձություն՝ նրա կառավարության մարտ ամսին արդարադատության բարեփոխումների վերաբերյալ հանրաքվեում կրած ջախջախիչ պարտությունից հետո, և կտա ակնարկներ այն մասին, թե արդյոք Իտալիայի քաղաքական մակընթացությունները փոխվում են մինչև հաջորդ տարի կայանալիք ընդհանուր ընտրությունները։
Վերջին տարիներին պահպանողական ճամբարը Վենետիկը վերածել է խոշոր գաղափարական մարտադաշտի՝ ձգտելով էլիտար մշակութային հաստատությունները դուրս մղել ձախերի վերահսկողությունից և տոնելով աջակողմյան դաշնակիցների նշանակումը՝ Բիենալեի մշակութային ցուցահանդեսը և «Լա Ֆենիչե» օպերային թատրոնը ղեկավարելու համար։ Կենտրոնամետ աջակողմյան անկախ Լուիջի Բրուգնարոն ղեկավարել է քաղաքը ավելի քան մեկ տասնամյակ։
Սակայն ձախերը այժմ կարծում են, որ պատրաստ են վերջ դնել Վենետիկի՝ կիրակի և երկուշաբթի օրերին ընտրություններ անցկացվող մոտ 900 համայնքներից մեկի՝ աջերի վերահսկողությանը՝ պնդելով, որ Մելոնիի քաղաքականացված մշակութային պատերազմը վատ խաղաց այն քաղաքում, որտեղ արվեստն իսկապես կարևոր է։
Կենտրոնական ձախերի հույսը՝ վերադարձնելու Վենետիկը, արտացոլում է հանրաքվեից հետո նրանց ավելի լայն լավատեսությունը, որ նրանք վերջապես կարող են բավարար ուժ հավաքել՝ 2027 թվականին ազգային մակարդակով մարտահրավեր նետելու Մելոնիին, ով նախկինում քաղաքականապես անխոցելի էր թվում։
Չնայած Բիենալեի և օպերայի շուրջ բարձր մակարդակի ազգային վեճերին, թեկնածուները շեշտում են, որ Վենետիկի ընտրությունները, հավանաբար, մեծապես կկենտրոնանան այնպիսի կենսական հարցերի վրա, ինչպիսիք են գերզբոսաշրջությունը, բնակարանային պայմանները, ներգաղթը և տեղացիների կյանքի արժեքը։
Մեծ ջրանցքով անցնող լեփ-լեցուն վապորետոյի վրա քաղաքային խորհրդական և ակտիվիստ Մարկո Գասպարինետտին հստակ ասաց, թե որտեղ է կարծում, որ ընտրությունները կհաղթեն և որտեղ կպարտվեն։
«Բիենալեն և Լա Ֆենիչեն նեղուցային խնդիրներ են», – ասաց նա: «Airbnb երևույթից ի վեր Վենետիկում անհնար է բնակարան գտնել: Լա Ֆենիչեն և Բիենալեն ոչ մի օգուտ չունեն, եթե տուն չունես»։
Մայիսի սկզբին կայացած վերջնական հարցումները ցույց տվեցին, որ ձախ կենտրոնամետները ութ միավորի առավելություն ունեին, բայց ընտրողների գրեթե կեսը չէր որոշել։
Մշակութային պատերազմ
Բիենալեի և Վենետիկի օպերայի ղեկը ստանձնելով՝ Իտալիայի աջերը տեսան իրենց սեփական մշակութային դասը կառուցելու հնարավորություն: Սակայն Վենետիկը դարձավ այդ նկրտումների համար շատ ավելի անկանոն թատերաբեմ, քան Մելոնիի դաշնակիցները հույս ունեին։
«Աջերը վաղուց Իտալիայի մշակութային հաստատությունները համարում են ձախերի կողմից գերիշխող, ինչը խթանում է մշակութային թերարժեքության զգացումը», – ասաց Նեապոլի համալսարանի Լ’Օրիենտալեի ժամանակակից պատմության ամբիոնի դասախոս Դավիդե Գրիպան։ «Այն, ինչ մենք տեսնում ենք Վենետիկում, դա շրջելու ջանքերի արդյունք է՝ աջերի հետ կապված գործիչներին խոշոր հաստատությունների ղեկավարությունում տեղադրելով»։
Փոթորկի կենտրոնում է Պիետրանջելո Բուտաֆուոկոն՝ պահպանողական մտավորականը, որը նշանակվել է Վենետիկի բիենալեի՝ աշխարհի ամենահեղինակավոր մշակութային հաստատություններից մեկի նախագահ։
Սկզբում աջերի կողմից որպես ապացույց, որ պահպանողականները կարող են ղեկավարել էլիտար գեղարվեստական տարածքներ, որոնք երկար ժամանակ թշնամական տարածք էին համարվում, Բուտաֆուոկոն աղմուկ բարձրացրեց այս տարի Կրեմլի արտաքին քաղաքականության ղեկավար Սերգեյ Լավրովի դստեր կողմից կազմակերպված ռուսական տաղավարի ներառման կապակցությամբ։
Սկանդալը քննադատների կողմից մեղադրանքներ առաջացրեց Կրեմլի քարոզչության թույլտվության, ամբողջ ժյուրիի հրաժարականի և ԵՄ աջակցության դադարեցման վերաբերյալ։
Միաժամանակ, Վենետիկի մշակութային հաստատությունները վերափոխելու մեկ այլ բարձրակարգ աջակողմյան ջանք փլուզվեց, երբ պահպանողական ճամբարի հետ կապված ամենաակնառու մշակութային գործիչներից մեկը՝ Բեատրիս Վենեզին, հեռացվեց La Fenice-ում իր պաշտոնից՝ ավելի ու ավելի բևեռացված պաշտոնավարումից հետո։
Աջերի որոշ խմբերի կողմից որպես Իտալիայի առաջադեմ մշակութային հաստատությանը մարտահրավեր նետելու պատրաստ նոր սերնդի խորհրդանիշ գովազդվելով՝ Վենեզին փոխարենը դարձավ կայծակնային ձող ավելի լայն բանավեճի մեջ, թե արդյոք կառավարության մշակութային օրակարգը չափազանց շատ է կախված քաղաքական խորհրդանիշ։
Կենտրոնամետ ձախակողմյան քաղաքապետի թեկնածու և ներկայումս Դեմոկրատական կուսակցության պատգամավոր Անդրեա Մարտելան պնդում էր, որ Լա Ֆենիսեի և Բիենալեի շուրջ ծագած վեճերը վնասել են քաղաքի հեղինակությանը։
«Երկուսի դեպքում էլ Հռոմի և Վենետիկի միջև կարճ միացում կար, որն ի վերջո նվաստացրեց ինստիտուտները», – ասաց Մարտելան: «Վենետիկի նման քաղաքում սա հսկայական կշիռ ունի, քանի որ մշակույթը ոչ միայն անցյալի, այլև այս արտասովոր համայնքի ներկայի և ապագայի մասն է կազմում՝ նրա ինքնությունը, աշխատանքը, հեղինակությունը և տաղանդներ գրավելու կարողությունը»:
Մինչ Վենետիկը խորհրդանշական նշանակություն է ձեռք բերել ազգային քաղաքականության մեջ, կենտրոնամետ աջակողմյան քաղաքապետի թեկնածու և զբոսաշրջության ներկայիս խորհրդական Սիմոնե Վենտուրինին պնդում էր, որ քաղաքի մշակութային ինստիտուտների շուրջ վեճերը շատ ավելի քիչ նշանակություն ունեն սովորական ընտրողների համար, քան քաղաքական և լրատվական շրջանակների համար:
«Սրանք հարցեր են, որոնք կապված են ազգային լրատվամիջոցների և որոշակի վենետիկյան միջավայրի հետ կապված փուչիկի հետ», – ասել է Վենտուրինին: «Վեճերը հիմնականում բորբոքվել են ազգային քաղաքական մարտերով»:
Նա պաշտպանել է հեռացող վարչակազմի կողմից զբոսաշրջային ճնշումների կառավարումը՝ պնդելով, որ իր վարչակազմն ավելին է արել Վենետիկի խորտակվող քաղաքը գերզբոսաշրջության ամենավատ հետևանքներից պաշտպանելու համար, քան արվել էր նախորդ 50 տարիների ընթացքում, ներառյալ մեկօրյա զբոսաշրջիկների մուտքի վճարները և պալատները հյուրանոցների վերածելու սահմանափակումները:
Գրպանի խնդիրներ
Մինչ ձախերը ոգևորվում են հարցումներից, Վենետիկի մրցավազքը նաև բացահայտում է Իտալիայի մասնատված ընդդիմության քրոնիկ թուլությունը։
Հարցումները ցույց են տալիս, որ ձախերը կարող են առաջատար լինել առաջին փուլում, բայց երկրորդ փուլը կարող է շատ ավելի անկանխատեսելի լինել, եթե առաջադեմ ուժերը դժվարանան միասնական մնալ մեկ թեկնածուի շուրջ։
Որոշ ձախակողմյան ընտրողներ կարող են գայթակղվել քվեարկել «Resistere Veneto» շարժման անդամ Ռոբերտո Ագիրմոյի օգտին, որը հիմնադրվել է պատվաստանյութերի նկատմամբ սկեպտիկ բժշկի կողմից, կամ տնտեսագետ և գիտնական Միշելե Բոլդրինի օգտին։
Մեստրեում՝ մայրցամաքային շրջանում, որտեղ այժմ ապրում են բազմաթիվ աշխատող վենետիկցիներ՝ լագունային քաղաքից դուրս մնալուց հետո, առաջարկվող մզկիթի նախագծի շուրջ բանավեճը նպաստել է ներգաղթի և ինտեգրման շուրջ լարվածության սրմանը քարոզարշավի ընթացքում։
Հակասությունները նպաստել են Վենետիկը տեղական մրցավազքից վերածել իտալական աջերի ուղղության ավելի լայն փորձարկման՝ հանրաքվեի պարտությունից հետո։
Մարտելան պնդում էր, որ կենտրոնամետ ձախերի հաղթանակը ոչ միայն կցույց տա, որ աջերը հնարավոր է հաղթել հանրաքվեի անհաջողությունից հետո, այլև որ լայն առաջադեմ կոալիցիան կարող է մրցունակ մնալ, երբ կենտրոնանում է կոնկրետ հարցերի վրա, այլ ոչ թե գաղափարախոսական աբստրակցիաների։
«Վենետիկում հաղթանակը կցույց տա, որ բնակարանաշինության, շրջակա միջավայրի, զբոսաշրջության և աշխատանքի հարցերում աջակողմյաններին կա հավաստի այլընտրանք», – ասաց նա։
