Ռիվզի դաշնակիցները հարձակվում են Միլիբենդի վրա՝ Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսների նախարարի համար պայքարում

Լեյբորիստական կուսակցության ղեկավարության համար պայքարը կարող է նաև Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսների նախարարին զրկել իր պաշտոնից, ուստի նրա դաշնակիցները շտապում են նրան աջակցելու համար։
ԼՈՆԴՈՆ — Կանցլեր Ռեյչել Ռիվզը չպետք է «տորպեդահարվի», եթե Քիր Սթարմերը հեռացվի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնից, զգուշացնում են նրա դաշնակիցները՝ քննադատության ալիք բարձրացնելով Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսների նախարարի պաշտոնում իր հավանական իրավահաջորդի դեմ։
Էդ Միլիբենդն այժմ հստակորեն գտնվում է խորհրդարանում կանցլեր Ռիվզի կողմնակիցների ուշադրության կենտրոնում։ Էներգետիկայի նախարարը, կարծես, իրեն դիրքավորում է որպես ֆինանսների նախարարը ղեկավարելու, եթե Մեծ Մանչեստրի քաղաքապետ Էնդի Բըրնհեմը հաջողության հասնի Դաունինգ սթրիթում լարված Սթարմերին փոխարինելու իր փորձերում։
Սակայն Ռիվզի պաշտպանները դուրս են գալիս վճռականորեն, և վերջին օրերին կանցլերը իրեն դրել է կյանքի ծախսերի դեմ պայքարի առաջնագծում։
«Եթե ապագայում լինեն բանավեճեր հարկաբյուջետային ճկունության, պաշտպանական ծախսերի կամ այն մասին, թե ինչպես ենք մենք ավելի ագրեսիվ կերպով բացում աճը, ապա ներկայումս միայն մեկ մարդ է, որը կարող է դա անել առանց շուկաները վախեցնելու կամ մեկ այլ ինքնահրկիզված ճգնաժամի ռիսկի դիմելու», – ասել է կառավարության գործող նախարարներից մեկը՝ ինչպես այս հոդվածում նշված մյուսները, որոնք անանուն են մնացել՝ անկեղծ խոսելու համար։
«Երկիրը չի կարող թույլ տալ [Լիզ] Թրասի փորձի կրկնություն»։
Հարցին, թե արդյոք այդ հարձակումն ուղղված էր Միլիբենդին, այս անձը պատասխանել է. «Այո՛»։
Ռիվզը հրաժարվել է մեկնաբանել այս հոդվածը, ինչպես նաև Միլիբենդի թիմը, սակայն Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավորների մեղմ ձախակողմյան միջուկի անդամը հերքել է հարձակումը՝ գովաբանելով նրան որպես «առաջին կարգի տնտեսագետ», որը կայացրել է «աճի օգտին պլանավորման որոշումներ այս խորհրդարանում»։ Նրանք ասել են, որ Մեծ Բրիտանիայի «զրոյական զուտ տնտեսությունը ծաղկում է ապրում նրա օրոք»։
Կասկադային էֆեկտ
Սթարմերը լուրջ վնաս է կրել համազգային ընտրությունների ծանր արդյունքների հետևանքով։ Նրա հիմնական մրցակիցը Էնդի Բըրնհեմն է, ով նախ պետք է վերադառնա խորհրդարան՝ հաղթելով Մեյքերֆիլդում դժվար միջանկյալ ընտրություններում, ապա սկսի Լեյբորիստական կուսակցության ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարը։
Ռիվզը քննադատության ենթարկվեց կառավարության վաղ շրջանում՝ մեղադրվելով Լեյբորիստական կուսակցության հաղթանակի տրամադրությունը խաթարելուն նպաստելու մեջ՝ երկրի ֆինանսներում 22 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգի «սև խոռոչի» մասին մռայլ նախազգուշացումներով, որոնք փոխանցվել էին նրա պահպանողական նախորդների կողմից։
Այդ ժամանակվանից ի վեր նրան մեղադրել են տարբեր սխալ քայլերի համար՝ սկսած թոշակառուներին ձմեռային վառելիքի վճարումները կրճատելու այժմ արդեն զանգվածաբար կրճատված ծրագրերից մինչև սոցիալական ապահովության ծախսերը սահմանափակելու անհաջող փորձը։ Որոշ բիզնեսներ զայրույթով արձագանքեցին ազգային ապահովագրության վճարների բարձրացմանը, չնայած Լոնդոնի կարևորագույն ֆինանսական ոլորտի գործիչները աջակցել են նրա պաշտոնավարմանը։
Արդեն սկսվել է Ռիվզի դեմ Բըրնհեմի կողմնակիցների կողմից խիստ ճեպազրույցներ։
«Ռեյչելը վաղուց չկա։ Նա նույնիսկ չի լինի օգնության կրտսեր նախարար», – ասել է ներկայիս կառավարության և Բըրնհեմի դաշնակից պաշտոնյան։ «Նա պատասխանատու է բազմաթիվ ձախողումների համար… նա կապված է և կործանվում է ինքնաթիռի հետ»։
Բըրնհեմի երկրորդ ընկերն ասաց, որ «սեր չկա կորած» զույգի միջև
Ռիվզը Բըրնհեմի 2015 թվականի ձախողված ղեկավարության նկատմամբ քաղաքականության հիմնական կողմնակիցներից էր, և նույնիսկ լայնորեն ենթադրվում էր, որ նա կդառնա նրա ստվերային կանցլերը, եթե նա հաղթի։
Սակայն զույգը զանգահարեց անցյալ տարի, այն բանից հետո, երբ քաղաքապետը Լեյբորիստական կուսակցության համաժողովի ժամանակ ձախակողմյան New Statesman-ին տված հարցազրույցում ակնարկեց, որ կառավարությունը չափազանց «կախված է պարտատոմսերի շուկաներից»։ Բըրնհեմի թիմը վիճարկեց այն բնութագրումը, որ կանցլերը «նախատել» էր նրան այդ մեկնաբանությունների համար այդ ժամանակ։ Նրանք հրաժարվեցին մեկնաբանել Բըրնհեմի որևէ միտք լրացուցիչ ընտրություններից այն կողմ։
Ռիվզի մտերիմ դաշնակիցներից մեկը նվազեցրեց ցանկացած պառակտման նշանակությունը։ Նրանք ասացին, որ զույգը «տարիներ շարունակ ընկերներ է եղել» և շարունակում են «շատ խոսել»՝ մատնանշելով Հյուսիսային էլեկտրակայանի երկաթուղու նախագծի և տարածաշրջանային քաղաքապետերին հարկային լիազորությունների փոխանցման վերաբերյալ իրենց վերջին աշխատանքը։
«Աղետալի»
Հինգշաբթի օրը կապ են հաստատել Ռիվզի շուրջ համախմբված Լեյբորիստական կուսակցության յոթ պատգամավորներ՝ նախազգուշացնելով Էդ Միլիբանդի կանցլերի պաշտոնում ընտրվելու հեռանկարի մասին, որը, նրանց կարծիքով, կարող է ֆինանսների նախարարությունը թեքել դեպի ձախ։
Չնայած հավատարիմներին, նրանք մեծ մասամբ ընդունել են Սթարմերի հեռանալը որպես անխուսափելիություն, բայց պնդել են, որ Ռիվզը մնա իր պաշտոնում։
Մի պատգամավոր պնդել է, որ Միլիբանդը «կբարձրացնի» Մեծ Բրիտանիայի ածխածնի արտանետումները զրոյի հասցնելու իր ջանքերը, եթե նա մտնի ֆինանսների նախարարություն, ինչը, ըստ պատգամավորի, «աղետալի» կլինի իրենց արդյունաբերական ընտրազանգվածի համար՝ պնդում, որը Միլիբանդը կվիճարկի։
Անկախ դրանից, պատգամավորը, որը ներկայացնում է Լեյբորիստական կուսակցության նախկին Կարմիր պատի սրտում գտնվող մի տեղ, ասել է, որ Ռիվզը չպետք է «կապված լինի Քիրի հետ»։
«Ցանկացած նախարարի համար խիստ անարդար կլինի տորպեդահարվել միայն այն պատճառով, որ մոտ է ներկայումս գնացող վարչապետին», – հավելեցին նրանք։
Պատգամավորը շեշտեց, որ հաշվի առնելով, որ և՛ Բըրնհեմը, և՛ մյուս հիմնական առաջնորդության թեկնածու Ուես Սթրիթինգը միացել են Ռիվզի ֆինանսական կանոններին, դա «այնուամենայնիվ, էական փոփոխությունների համար մեծ տարածք չի թողնում»։
«Պարտատոմսերի շուկաները նրան դարձնում են ռումբերից պաշտպանված», – պնդեց մեկ այլ լեյբորիստական պատգամավոր՝ գովաբանելով գործող կանցլերի հաջողությունը տնտեսությունը կայունացնելու հարցում անհանգիստ ժամանակներում։
«Ռեյչելի և Էդի միջև մեծ բախումը Հյուսիսային ծովի շուրջ է», – հավելեց այս անձը՝ նկատի ունենալով Ջեքդո և Ռոուզբանկ նավթագազային հանքավայրերը, որոնց լիցենզիաները խոչընդոտվել են իրավական մարտահրավերների պատճառով։ Ռիվզը համարվում է դրանց ընդլայնման կողմնակից, մինչդեռ Միլիբանդն ավելի շատ շեշտը դնում է կլիմայական փոխզիջումների վրա։ «Այսպիսով, այստեղ կա մեծ խզում։ Զարմանալի չէ, որ նա ցանկանում է, որ նա դուրս գա ճանապարհից»։
Մեկ այլ պատգամավոր ասել է, որ կարծում է, որ Միլիբենդը, որը հրապարակային որևէ մեկնաբանություն չի արել այն մասին, թե արդյոք կցանկանա՞ այդ պաշտոնը և մնում է Սթարմերի կաբինետում, կկանխի «ցանկացած իմաստալից սոցիալական բարեփոխում»:
Նույն պատգամավորը հավելել է, որ «վերադառնալով 2010-15 թվականների տնտեսական քաղաքականության հիմնին»՝ այն տարիներին, երբ Միլիբենդը Լեյբորիստական կուսակցությունը տարավ ընտրական պարտության, «վատ ազդանշան կլինի ձեռնարկատերերի, ոլորտի առաջատարների և ներդրողների համար: Սա լավ չի ավարտվի Լեյբորիստական կուսակցության համար»:
Մի անձ, որը սերտորեն համագործակցել է Միլիբենդի հետ, գովաբանել է Ռիվզին կուսակցության բոլոր կանանց կողմից «ուժեղ աջակցություն» ստանալու համար: Նրանք ասել են, որ նա շարունակում է բախվել «տարածված սեքսիզմի և կնատյացության»՝ որպես Մեծ Բրիտանիայի առաջին կին կանցլեր:
Ռիվզը հրապարակային խաղ է անում
Վերը նշված բոլորը, կարծես, մոտիվացված էին պաշտպանելու Ռիվզին՝ այն մտքից ելնելով, որ նրա պաշտոնը կվտանգվի Բըրնհեմի օրոք, և որ էներգետիկայի նախարարը մանևրում է: Financial Times-ը հինգշաբթի օրը հաղորդել է, որ Միլիբանդը որոշ ժամանակ տնտեսական խորհրդատվություն է տրամադրել Բըրնհեմին, և վերջին օրերին կոչ է արել նրան աջակցել կառավարության գործող ֆինանսական կանոններին՝ պարտատոմսերի շուկաներում վախերը մեղմելու համար:
Զույգը երկար պատմություն ունի Լեյբորիստական կուսակցության առաջնագծում, և Բըրնհեմը ծառայել է որպես Միլիբենդի ստվերային առողջապահության նախարար:
Վերջին օրերին Ռիվզը զգալիորեն ավելի աչքի է ընկել՝ այս շաբաթ մեկնարկելով «Մեծ բրիտանական ամառային խնայողություններ» ծրագիրը՝ փորձելով մեղմել Իրանի ճգնաժամի որոշ հետևանքներ բրիտանացիների վրա:
Նա նոր TikTok էջ է գործարկել՝ հայտարարելով այս ամռանը Անգլիայում երեխաների և դեռահասների համար անվճար ավտոբուսային ճանապարհորդության մասին, և հինգշաբթի օրը դրան հաջորդեց մի շարք նոր միջոցառումներ, որոնք ուղղված են կենսապահովման ծախսերի կրճատմանը:
Այն ներառում էր ամռան ընթացքում հանգստի ատրակցիոնների և մանկական սննդի ավելացված արժեքի հարկի 20 տոկոսից մինչև 5 տոկոս կրճատում: Կանցլերը նաև հետաձգեց վառելիքի մաքսատուրքի բարձրացումը, մի քայլ, որին նա վաղուց էր դիմադրում։
Ռիվզին աջակցող հինգերորդ պատգամավորն ասաց. «Ես բացարձակապես հոգնել եմ այն տղամարդկանցից, ովքեր, անկախ նրանից, թե ցանկանում են առաջնորդ լինել, կանցլերի համար, թե ինչ-որ այլ բան, կարծում են, որ մենք սպասում ենք, որ նրանք գան և փրկեն մեզ։
«[Ռեյչելը] շատ սիրված է PLP-ում. նա ժամանակ է անցկացնում գործընկերների հետ և հաշվի է առնում նրանց կարծիքներն ու կարծիքները, հասկանում է շարժումը և լավ զվարճալի է»։
