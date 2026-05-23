Հունգարիայի Մագյարը դեմ է կենսաթոշակային և հարկային բարեփոխումներին, քանի որ ԵՄ ֆինանսավորման շուրջ բանակցությունները սրվում են

Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, աջից, զրուցում է Հունգարիայի նոր վարչապետ Պետեր Մագյարի հետ՝ Բրյուսելում ԵՄ կենտրոնակայանում չորեքշաբթի օրը կայացած հանդիպումից առաջ։
Պետեր Մադյարը դեմ է կենսաթոշակային և հարկային բարեփոխումների վերաբերյալ ԵՄ պահանջներին, ինչը բարդացնում է սառեցված 17 միլիարդ եվրոյի ֆինանսավորումը օգոստոսի վերջնաժամկետից առաջ ազատելու փորձերը: Այնուամենայնիվ, Erasmus+ կրթական ծրագրի հարցում առաջընթացը մոտ է:
Կենսաթոշակային և հարկային բարեփոխումները դարձել են Բուդապեշտի և Բրյուսելի միջև հիմնական խոչընդոտները Հունգարիայի համար ԵՄ-ի միլիարդավոր եվրոյի ֆինանսավորում ազատելու տեխնիկական բանակցություններում:
Եվրահանձնաժողովի մի քանի պաշտոնյաների խոսքով՝ Հունգարիայի նոր վարչապետ Պետեր Մադյարը դիմադրում է երկու բարեփոխումներին՝ պնդելով, որ դրանք լրացուցիչ ճնշում կգործադրեն երկրի բյուջեի վրա:
Մագյարը և նրա կաբինետը բանակցություններ են վարել Եվրոպական հանձնաժողովի հետ՝ Վիկտոր Օրբանի նախորդ վարչակազմի օրոք սառեցված ԵՄ միջոցներից ընդհանուր առմամբ 17 միլիարդ եվրոյի վերաբացման վերաբերյալ՝ օրենքի գերակայության և կոռուպցիայի հետ կապված մտահոգությունների պատճառով։
Հունգարիան կարող է կորցնել վերականգնման ֆինանսավորման 10.4 միլիարդ եվրո, եթե չկարողանա պահպանել գումարին հասանելիություն ստանալու համար անհրաժեշտ օգոստոսի 31-ի վերջնաժամկետը։ Հանձնաժողովի պաշտոնյաները նշում են, որ կարող են պարզեցնել որոշ փուլեր, բայց բացառել են վերջնաժամկետի ցանկացած երկարաձգում։
Մագյարի կառավարության պաշտոնյաները խոստովանում են, որ COVID-ից հետո վերականգնման և դիմադրողականության միջոցների վերաբացման համար օգոստոսի վերջնաժամկետից առաջ, հնարավոր է, բավարար ժամանակ չլինի լայնածավալ ոլորտային բարեփոխումներ իրականացնելու համար։
Հարցը քաղաքականապես զգայուն է Մագյարի համար. կենսաթոշակային բարեփոխումը նրա ընտրարշավի կենտրոնական խոստումն էր, քանի որ նրա «Տիսա» կուսակցությունը խոստացել էր բարձրացնել նվազագույն և միջինից ցածր կենսաթոշակները։
Հունգարիայի հաստատված վերականգնման ծրագիրը ներառում է կենսաթոշակային համակարգն ավելի կայուն և արդար դարձնելու միջոցառումներ՝ երկրի հարկային օրենսգրքի պարզեցման ջանքերի հետ մեկտեղ։
Մագյարի թիմը Բրյուսելին հայտնել է, որ Հունգարիան սկզբունքորեն հավատարիմ է մնում կենսաթոշակային բարեփոխումներին, սակայն երկրի թույլ ֆինանսական դիրքը և սահմանափակ ժամանակը գործնականում անհնար են դարձնում դրանց իրականացումը ժամկետից առաջ։
Անցյալ շաբաթավերջին Մագյարը նամակ է գրել Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին՝ ներկայացնելով բանակցություններից առաջ իր կարմիր գծերը։ Նամակի բովանդակությունը չի հրապարակվել։
Հարկման հարցում Մագյարը հրապարակայնորեն բացառել է էներգետիկ և ֆինանսական ոլորտների վրա դրված անսպասելի հարկերի վերացումը։
«Օրինակ, Եվրոպական հանձնաժողովի սպասումն այն է, որ կառավարությունը պետք է աստիճանաբար վերացնի որոշ հատուկ հարկեր։ Սա ակնհայտորեն նաև Հունգարիայի տնտեսության շահերից է բխում, բայց ներկայիս բյուջետային իրավիճակում Հունգարիայի կառավարությունը, անշուշտ, չի կարող դա ձեռնարկել», – ասել է նա անցյալ շաբաթ։
Անհասկանալի է մնում, թե ինչպես կարձագանքի Հանձնաժողովը։ Հունգարիան, սկզբունքորեն, կարող է վիճարկվող բարեփոխումները փոխարինել այլընտրանքային պարտավորություններով։
ԵՄ մեծ պատվիրակություն Բուդապեշտում
Երկուշաբթի օրը Բուդապեշտ են ժամանել Եվրոպական հանձնաժողովի ավելի քան 20 փորձագետներ՝ միջոցները սառեցնելու վերաբերյալ բանակցությունների համար, և այցը նախատեսվում է ավարտել ուրբաթ օրը։
Հանձնաժողովի պաշտոնյան, խոսելով անանունության պայմանով՝ հաշվի առնելով հարցի զգայունությունը, ասել է, որ պատվիրակության չափը արտացոլում է ֆոն դեր Լեյենի անձնական նվիրվածությունը: Հունգարիայի բանակցային թիմը, ըստ պաշտոնյայի, «ավելի քան կառուցողական է»:
Քննարկումները կենտրոնացած են եղել Վերականգնման ֆոնդերի վրա, որտեղ փորձագետները գնահատում են, թե ինչն է իրատեսորեն հասանելի մինչև օգոստոսի վերջը:
Բրյուսելը նաև խորհուրդ է տվել հունգարացի բանակցողներին կենտրոնանալ միջոցների չվերադարձվող դրամաշնորհային մասի՝ 6.5 միլիարդ եվրոյի ապահովման վրա և հրաժարվել վարկային բաղադրիչից, որը գնահատվում է 3.9 միլիարդ եվրո, պնդելով, որ լրացուցիչ փոխառությունը կվատթարացնի Հունգարիայի արդեն իսկ փխրուն ֆինանսական վիճակը:
Քաղաքական համաձայնագիր է սպասվում Բրյուսելում հաջորդ շաբաթ
Մագյարը, ենթադրաբար, կմեկնի Բրյուսել հաջորդ շաբաթ՝ ֆոն դեր Լեյենի հետ քաղաքական համաձայնագիր ստորագրելու սառեցված միջոցների ազատման ճանապարհին: Հանդիպման ամսաթիվը դեռևս հաստատված չէ:
Հանձնաժողովի ներսում աղբյուրները նշում են, որ «քաղաքական համաձայնագիրը» հիմնականում խորհրդանշական քայլ է, քանի որ Հունգարիան պետք է բավարարի վերականգնման ֆոնդերից օգտվելու բոլոր չափանիշները:
Նրանք ընդգծեցին գործընթացի բարդությունը՝ նշելով, որ վերականգնման միջոցները բացելու համար Հունգարիան պետք է համապատասխանի մի շարք չափանիշների, այդ թվում՝ 27 այսպես կոչված «սուպերհանրաճանաչակետերի» և ավելի քան 368 անհատական հանգրվանների։
Մի պաշտոնյայի խոսքով՝ քաղաքական համաձայնագրի համաձայն՝ ֆոն դեր Լեյենը և Մագյարը հրապարակավ կհայտարարեն, որ ԵՄ-Հունգարիա հարաբերություններում նոր գլուխ է սկսվում։
Նրանք պետք է համաձայնության գան անհրաժեշտ քայլերի ժամանակացույցի շուրջ և վերահաստատեն Հունգարիայի հանձնառությունը՝ միանալ Եվրոպական դատախազությանը և եվրոգոտու։
Erasmus+ վեճը կարող է մոտենալ լուծմանը
Մեկ կոնկրետ արդյունք կարող է լինել Հունգարիայի երկարատև Erasmus+ վեճը լուծելու վերաբերյալ համատեղ հայտարարությունը։
2022 թվականին 21 հունգարական համալսարաններ, որոնք վերակառուցվել են որպես հանրային շահի ակտիվների կառավարման հիմնադրամներ, որոնք հայտնի են իրենց հունգարական հապավումով՝ KEKVA, կասեցվել են ԵՄ ֆինանսավորումից՝ իրենց կառավարման խորհուրդների հետ կապված կոռուպցիայի հետ կապված մտահոգությունների պատճառով։
Այս քայլը զգալիորեն նվազեցրել է հունգարացի ուսանողների փոխանակման ծրագրերին մասնակցելու հնարավորությունները։
Խնդիրը ավելի ու ավելի է հիասթափեցրել Բրյուսելի պաշտոնյաներին, քանի որ այն անհամաչափորեն ազդում է երիտասարդ, եվրոպամետ հունգարացիների վրա, որոնցից շատերը աջակցել են Վիկտոր Օրբանին պաշտոնանկ անելու ջանքերին։
Լուծումը կպահանջի, որ Հունգարիան լուծի KEKVA հիմնադրամների հետ կապված կառավարման հետ կապված մտահոգությունները, չնայած Հանձնաժողովը նշել է, որ չի պահանջում դրանց ուղղակի վերացումը։ Բուդապեշտը դեռ պետք է որոշի, թե ինչպես շարունակել։
Մեկ այլ կարևոր խոչընդոտ է Հունգարիայի կողմից Եվրոպական դատարանի կողմից ապաստան հայցողների նկատմամբ վերաբերմունքի վերաբերյալ նախկինում կայացրած որոշման շարունակական չկատարումը, որը հանգեցրել է օրական 1 միլիոն եվրո տուգանքի։
Հունգարիան ներկայումս ենթարկվում է այս պատժին, և Պետեր Մագյարը ազդանշան է տվել, որ փնտրում է այդ խնդիրը լուծելու ճանապարհ։
