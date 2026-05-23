Որպես անհետ կորած որոնվող 12-ամյա Լինա Հակոբյանը հայտնաբերվել է. Լուսանկար

Մայիսի 22-ին հաղորդվել էր 12-ամյա Լինա Հակոբյանի անհետ կորելու մասին։
Քրեական ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում նա անվնաս հայտնաբերվել է։
