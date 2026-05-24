24/05/2026

EU – Armenia

Միգրանտներին, այդ թվում՝ հայերին դաժան օրեր են սպասվում ՌԴ-ում․ ի՞նչ են որոշել

infomitk@gmail.com 24/05/2026 1 min read

Ռուսաստանի իշխանությունները մտադիր են 5-12 անգամ բարձրացնել օտարերկրյա քաղաքացիների հարկերը: Ռուսաստանի Դաշնության Պետական ​​Դուման համապատասխան փոփոխությունները կքննարկի հաջորդ շաբաթ։

Բնակության թույլտվություն ստանալու համար վճարը կաճի հնգապատիկ, ժամանակավոր բնակության թույլտվություն տրամադրելու համար՝ ութապատիկ, իսկ Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար՝ տասներկուապատիկ։

Ժամանակավոր բնակության թույլտվություն տրամադրելու համար վճարը կաճի մինչև 30,000 ռուբլի (€360), իսկ Ռուսաստանի քաղաքացիության համար՝ մինչև 50,000 ռուբլի (€600)։

Ավելին, միգրանտների համար աշխատանքային թույլտվություն տրամադրելու համար վճարը նախատեսվում է բարձրացնել մինչև 15,000 ռուբլի (€180) յուրաքանչյուր օտարերկրյա մասնագետի համար, սոցիալական ցանցերում հայտարարել է Պետական ​​Դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ժողովուրդը՝ տուգանքի մատերյալ․ Ի՞նչ տուգանք է նախատեսվում անտոմս երթևեկելու համար

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պորտուգալական դատարանը ֆրանսիացի զույգին կալանավորել է լքված երեխաների գործով

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մասիսում 33-ամյա վարորդը «Audi»-ով վրաերթի է ենթարկել փողոցը չթույլատրելի հատվածով հատող հետիոտնի. Լուսանկար

23/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Առանց Գերագույն առաջնորդի հավանության ոչ մի որոշում չի ընդունվում. Իրանի նախագահ

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միգրանտներին, այդ թվում՝ հայերին դաժան օրեր են սպասվում ՌԴ-ում․ ի՞նչ են որոշել

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վե՛րջ տվեք այս սպանդին․ Կաննում հաղթած ռուս ռեժիսորը՝ Պուտինին. Լուսանկար

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարտուն Գրիգորյանին կձերբակալե՞ն

24/05/2026 infomitk@gmail.com