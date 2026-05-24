Միգրանտներին, այդ թվում՝ հայերին դաժան օրեր են սպասվում ՌԴ-ում․ ի՞նչ են որոշել

Ռուսաստանի իշխանությունները մտադիր են 5-12 անգամ բարձրացնել օտարերկրյա քաղաքացիների հարկերը: Ռուսաստանի Դաշնության Պետական Դուման համապատասխան փոփոխությունները կքննարկի հաջորդ շաբաթ։
Բնակության թույլտվություն ստանալու համար վճարը կաճի հնգապատիկ, ժամանակավոր բնակության թույլտվություն տրամադրելու համար՝ ութապատիկ, իսկ Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար՝ տասներկուապատիկ։
Ժամանակավոր բնակության թույլտվություն տրամադրելու համար վճարը կաճի մինչև 30,000 ռուբլի (€360), իսկ Ռուսաստանի քաղաքացիության համար՝ մինչև 50,000 ռուբլի (€600)։
Ավելին, միգրանտների համար աշխատանքային թույլտվություն տրամադրելու համար վճարը նախատեսվում է բարձրացնել մինչև 15,000 ռուբլի (€180) յուրաքանչյուր օտարերկրյա մասնագետի համար, սոցիալական ցանցերում հայտարարել է Պետական Դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը։
Բաց մի թողեք
Ժողովուրդը՝ տուգանքի մատերյալ․ Ի՞նչ տուգանք է նախատեսվում անտոմս երթևեկելու համար
Պորտուգալական դատարանը ֆրանսիացի զույգին կալանավորել է լքված երեխաների գործով
Մասիսում 33-ամյա վարորդը «Audi»-ով վրաերթի է ենթարկել փողոցը չթույլատրելի հատվածով հատող հետիոտնի. Լուսանկար