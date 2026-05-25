Մայիսի 26-ի աստղագուշակ․ Անցյալը վերլուծելու, սխալները շտկելու և ապագայի պլաններ կազմելու ժամանակը

Կարևոր որոշումներ կարելի է կայացնել առանց երկար մտորումների և կասկածների։ Հիանալի կկարողանաք հաշվարկել հետևանքները և տեսնել որոգայթները, և դրա համար շատ ժամանակ չի պահանջվի։
Կլինեն հետաքրքիր գաղափարներ, որոնք կհաջողվի բավականին հեշտությամբ կյանքի կոչել։ Վատ պահ չէ ինքներդ ձեզ հասկանալու, անցյալը վերլուծելու, սխալները շտկելու և ապագայի պլաններ կազմելու համար:
Օրվա երկրորդ կեսը հատկապես բարենպաստ է անձնական հարաբերությունների համար։ Հնարավորություն կլինի անկեղծ զրույց ունենալ երեխաների կամ ծնողների հետ, կիսվել գաղտնիքներով և սովորել ավելի լավ հասկանալ միմյանց։ Կարևոր է միայն խուսափել չափազանց քննադատական գնահատականներից և կոշտ մեկնաբանություններից։
ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Նույնիսկ եթե ինչ-որ բան չստացվի, դուք չեք կորցնի լավատեսությունը: Զգացմունքային վերելքը թույլ կտա հաղթահարել ցանկացած անակնկալ, պահպանել ողջախոհությունը և արագ ելք գտնել իրավիճակից։ Շատ Խոյեր կկարողանան հազվադեպ շահավետ գործարքներ կնքել իրենց խոհեմության և համոզելու ունակության շնորհիվ: Հասարակական զբոսանքները բավականին լավ կանցնեն: Հավանական են ծանոթություններ մարդկանց հետ, որոնք շուտով նկատելիորեն կազդեն ձեր գործերի վիճակի վրա:
Փորձեք օրվա առաջին կեսին անել բոլոր ամենակարևոր գործերը։ Երեկոյի ընթացքում ձեր չափազանց ինքնավստահությունը կարող է հանգեցնել սխալների, բացթողումների և այլ խնդիրների։
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Փող ե՞ք ուզում: Հնարավորություն կա, որ նրանք հայտնվեն: Եվ, ընդհանուր առմամբ, օրը լավ կդասավորվի։ Դուք կլինեք անհոգ, դրական և լավատես, ուստի կկարողանաք տպավորիչ արդյունքների հասնել ցանկացած ձեռնարկում: Շատ Ցուլեր կդառնան հատկապես հմայիչ, ուստի նրանք հեշտությամբ կապեր կհաստատեն օգտակար մարդկանց հետ և կկարողանան որոշ վաղեմի հակառակորդներ տեղափոխել իրենց դաշնակիցների ճամբար:
Չի խանգարի լսել փորձառու գործընկերների խորհուրդները։ Նույնիսկ եթե դուք լիովին չհետևեք դրանց, դուք առնվազն կսկսեք մտածել ճիշտ ուղղությամբ։ Երեկոյան պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեք ձեր ընտանիքի անդամներին, և դա հրաշալի ազդեցություն կունենա ձեր հարաբերությունների վրա։
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ (Gemini, 22.V–21.VI)
Ժամանակն է մտածել ապագայի մասին, այդ թվում՝ շատ հեռու։ Նոր գայթակղիչ հեռանկարներ կհայտնվեն, և դուք դրանք բաց չեք թողնի, բայց արդյունքների համար ստիպված կլինեք որոշ ժամանակ սպասել: Շատ Երկվորյակներ հաջողությամբ գլուխ կհանեն բարդ և անսովոր խնդիրների լուծումից։ Ընթացքում հնարավոր կլինի սովորել, թե ինչն է ձեզ օգտակար հետագա աշխատանքում: Հիանալի պահ է գործարքներ և պայմանագրեր կնքելու համար։
Նրանք, ովքեր գործուղման են մեկնում, հաջողություն կունենան ամեն քայլափոխի: Հնարավոր է զբաղվեք այն գործերով, որոնք երկար ժամանակ ձեզ հանգիստ չեն տվել։
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Դուք նոր բան կսովորեք ձեր մասին: Օրինակ՝ կբացահայտեք տաղանդներ, որոնց մասին նախկինում նույնիսկ չգիտեիք: Բայց օրը կուրախացնի ոչ միայն դրանով։ Դուք հիանալի կկարողանաք լուծել անսովոր խնդիրներ՝ շնորհիվ ստեղծագործական մոտեցման և իրերին անսպասելի տեսանկյունից նայելու ունակության։ Շատ Խեցգետիններ կզգան, թե ինչպես է սրվում իրենց ինտուիցիան, և արժե լսել դրա հուշումները: Միևնույն ժամանակ, չպետք է պատրանքների մեջ ընկնել, որպեսզի սխալներ թույլ չտաք և չզղջաք դրա համար:
Լավ օր է նոր բաներ սովորելու և անսովոր բաներում ձեզ փորձելու համար։ Դուք արագ կհասկանաք հիմունքները, և ձեր առաջին հաջողությունները ձեզ սպասեցնել չեն տա։
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Նախ մտածեք, հետո գործեք: Այս սկզբունքը թույլ կտա ձեզ խուսափել բազմաթիվ սխալներից և պաշտպանել ձեզ համար կարևոր մարդկանց հետ կոնֆլիկտներից: Օրվա սկզբին շատ Առյուծներ չափազանց հուզիչ և խոցելի կդառնան, այդ պատճառով չարժե ձեռնամուխ լինել մասշտաբային գործեր, հատկապես, եթե դրանք պահանջում են շրջապատի մասնակցությունը: Դժվար կլինի լեզու գտնել նույնիսկ նրանց հետ, ում հետ միշտ լավ եք շփվել:
Երեկոյան դուք կզգաք ուժի և էներգիայի ալիք, այնպես որ կարող եք հեշտությամբ հաղթահարել այն, ինչին ձեր ձեռքերը ոչ մի կերպ չեն հասել: Հնարավոր կլինի ավարտին հասցնել շատ կարևոր գործեր, որոնք ժամանակին հետաձգել եք։
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Եղեք զգոն, հակառակ դեպքում բաց կթողնեք հաջող հնարավորությունները: Առավոտյան հեշտ չի լինի հանգստություն պահպանել, բայց պետք է փորձել։ Մի փոքր ջանք գործադրելով՝ ձեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի, և այդ ժամանակ օրը բավականին լավ կդասավորվի։ Կույսերի մեծ մասը պետք է կենտրոնանա այն բաների վրա, որոնք նրանք կարող են ինքնուրույն կարգավորել: Շրջապատողները չեն հրաժարվի ձեզ օգնելուց, բայց նրանց բացատրելը, թե կոնկրետ ինչ է պահանջվում նրանցից, ավելի դժվար կլինի, քան սովորաբար։
Գործնական շփումները հիանալի կլինեն։ Նրբությունն ու քաղաքավարությունը կօգնեն ձեզ խուսափել տարաձայնություններից և հասնել այն ամենին, ինչ ցանկանում եք։
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Շատ բան չի ընթանա ըստ պլանի, այնպես որ դուք ստիպված կլինեք նյարդայնանալ: Այնուամենայնիվ, լուրջ խնդիրներ չեն սպասվում, և դուք արագ գլուխ կհանեք ընթացիկ դժվարություններից: Որոշ Կշեռքներ պետք է լսեն իրենց ինտուիցիային, հենց նա կասի, թե ինչպես լավագույնս վարվել: Չեն բացառվում շրջապատի հետ հարաբերությունների փոփոխությունները։
Ձեր ստեղծագործական ունակությունները լիովին կբացահայտվեն և կօգնեն ձեզ ելք գտնել դժվար իրավիճակից։ Սա հիանալի ժամանակ է մտերիմների հետ լուրջ զրույցների համար, ձեր խորաթափանցությունը թույլ կտա ձեզ հեշտությամբ հասկանալ նրանց զգացմունքներն ու դրդապատճառները։
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Օրը այնքան հեշտ չի սկսվի, որքան կցանկանայիք: Ստիպված կլինեք շեղվել ձեր գործերից, որպեսզի օգնեք հարազատներին իրենց խնդիրները լուծելու հարցում: Որոշ Կարիճների համար դժվար կլինի հաղթահարել զգացմունքները և հանգստություն պահպանել։ Դժվար թե հնարավոր լինի խուսափել շրջապատի հետ տարաձայնություններից, բայց գործը լուրջ կոնֆլիկտների չի հասնի։
Աստիճանաբար դուք կնկատեք, թե ինչպես են դրական միտումները գերակշռում։ Կեսօրին դուք կզգաք ուժի և էներգիայի ալիք։ Կկարողանաք հաղթահարել նույնիսկ ամենադժվար առաջադրանքները և բարելավել վերջերս ավելի սառած հարաբերությունները։
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Համբերատար եղեք, այսօր այն հաստատ օգտակար կլինի։ Ամեն ինչ չի դասավորվի այնպես, ինչպես պլանավորել եք, այնպես որ դուք ստիպված կլինեք վերակառուցվել ճանապարհին: Հնարավոր են փոքր տարաձայնություններ գործընկերների հետ կարծիքների անհամապատասխանության պատճառով։ Հետևաբար, Աղեղնավորների մեծ մասը չպետք է չափազանց շատ հույս դնի ուրիշների օգնության վրա: Այնուամենայնիվ, Դուք շատ ավելի արագ կկարողանաք ինքնուրույն հաղթահարել բոլոր խնդիրները:
Կարևոր որոշումներ չպետք է կայացվեն, հատկապես, եթե վստահ չեք, որ հաշվի եք առել բոլոր հնարավոր ռիսկերը: Երեկոն արժե անցկացնել միայնակ, հաճելի զբաղմունքներով, հանգստանալու և ուժերը վերականգնելու համար:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Հաջողությունը ձեր կողքին կլինի, բայց ոչ մինչև օրվա վերջ: Հետևաբար, հնարավորինս շուտ ստանձնեք կարևոր առաջադրանքները և որսացեք պահը: Ձեր էներգիան թույլ կտա ձեզ հաղթահարել այնպիսի ծավալի աշխատանք, որի համար մնացածներին մի քանի օր կպահանջվի: Շատ Այծեղջյուրներ հարաբերություններ կհաստատեն ուրիշների հետ, նույնիսկ վաղեմի չարագործները կդառնան բիզնեսում հավատարիմ օգնականներ:
Օրվա վերջում դժվար կլինի պահպանել հոգեկան խաղաղությունը։ Ձեր զգայունությունը կբարձրանա, ուստի չպետք է որևէ մեկնաբանություն անձնական ընդունեք։ Ուշադիր վերաբերվեք մտերիմներին, դա կօգնի խուսափել կոնֆլիկտներից և տարաձայնություններից:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Կարող է թվալ, որ օրը անհաջող է դասավորվում։ Բայց մի՛ հավատացեք, այս տպավորությունը խաբուսիկ է: Առավոտյան Ջրհոսների մեծամասնության համար իսկապես հեշտ չի լինի ընդհանուր լեզու գտնել շրջապատի հետ, նույնիսկ եթե սովորաբար միշտ ստացվում էր յոլա գնալ։ Հետևաբար, լավագույնն այն է, որ զբաղվեք այն գործերով, որոնցով կարող եք ինքնուրույն զբաղվել:
Շուտով կնկատեք, թե ինչպես է իրավիճակը փոխվում դեպի լավը։ Դուք հաջողակ կլինեք մանրուքներում, ձեր ողջախոհությունն ու գործնական փորձը կօգնեն ճիշտ որոշումներ կայացնել: Շատ հաջող հնարավորություններ կներկայանան, որոնք բաց չեք թողնի։
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Այսօրվա եռուզեռից ու իրարանցումից խուսափել հնարավոր չէ։ Շատ Ձկներ կցանկանան անտեսել իրենց պարտականությունները, ինչը լավագույնս չի ազդի նրանց գործերի վիճակի վրա։ Համոզվեք, որ պահում եք ձեր խոստումները, նույնիսկ եթե դա դժվար է։ Վնասված հեղինակությունը վերականգնելը շատ ավելի դժվար կլինի։ Լավագույն ժամանակը չէ ղեկավարության կամ մտերիմների հետ լուրջ զրույցների համար։
Երեկոյան իրավիճակը մի փոքր կբարելավվի, սակայն որոշ ծրագրեր, այնուամենայնիվ, պետք է հետաձգվեն: Խուսափեք զգացմունքների բուռն արտահայտությունից, այդ դեպքում հնարավոր կլինի լավ հարաբերություններ պահպանել ուրիշների հետ:
