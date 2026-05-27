27/05/2026

EU – Armenia

Հայաստանը՝ աշխարհի 3-րդ ամենանյարդային երկիր

infomitk@gmail.com 27/05/2026 1 min read

Աշխարհում մարդկանց հուզական վիճակի վերաբերյալ հետազոտություն է անցկացրել «Gallup» ընկերությունը։

Արդյունքների ամփոփումից հետո հրապարակվել է աշխարհի ամենանյարդային բնակչություն ունեցող երկրների ցանկը։

Ուսումնասիրության ժամանակ գնահատվել են մարդկանց բացասական հույզերը՝ զայրույթը, սթրեսը, տխրությունը, տագնապը և այլն։

Հանրային տրամադրությունների վրա ազդող հիմնական գործոնները եղել են տնտեսական պայմանները, կենսամակարդակը, սթրեսի մակարդակը և առօրյա կյանքի ու կենցաղի դժվարությունները։

Աշխարհի ամենանյարդային 10 երկրները ցանկը՝

1. Լիբանան

2. Թուրքիա

3. Հայաստան

4. Իրաք

5. Աֆղանստան

6. Հորդանան

7. Մալի

8. Սիեռա Լեոնե

9. Հասարակածային Գվինեա

10. Նիգերիա

