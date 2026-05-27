27/05/2026

EU – Armenia

6 տարվա ընդմիջումից հետո Բաքվից Թբիլիսի է ժամանել առաջին ուղևորատար գնացքը

infomitk@gmail.com 27/05/2026 1 min read

Վեց տարվա ընդմիջումից հետո Բաքվից Թբիլիսի է ժամանել առաջին ուղևորատար գնացքը, որի ուղևորների թվում է եղել Ադրբեջանի թվային զարգացման և տրանսպորտի փոխնախարարը:

Վրաստանի մայրաքաղաքում կայացել է գնացքի դիմավորման արարողությունը:

Գնացքի ժամանումը համընկել է Վրաստանի անկախության օրվա հետ:

Այս երթուղով գնացքների երթևեկությունը դադարեցվել էր կորոնավիրուսի համավարակից ի վեր: Բաքու-Թբիլիսի-Բաքու երթուղու աշխատանքը վերականգնելու մասին պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել վերջերս Վրաստանի վարչապետի՝ Բաքու այցի ժամանակ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Հանձնակատարների մեքենաները պետք է լիցքավորվեն Ստրասբուրգ կատարած ուղևորությունների ժամանակ

27/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիպրոսի ֆինանսների նախարարը նշում է, որ E6-ի անջատողական խումբը ենթադրում է ԵՄ պառակտում

27/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գազը կթանկանա՞․ Մոսկվան կրկին զգուշացրել է Հայաստանին

27/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կալլասը, ֆոն դեր Լեյենը և ԵՄ հետախուզության շուրջ մրցակցությունը

27/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինի ուղերձը տեղ է գտնում ֆրանսիական հեռուստատեսությամբ․ Լուսանկարներ

27/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ հետախուզական կենտրոնը ավելի մեծ դեր է ցանկանում ունենալ անվտանգության բարեփոխումների գործում

27/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քեյր Սթարմերի ԵՄ գագաթնաժողովը վերածվում է ևս մեկ գլխացավանքի

27/05/2026 infomitk@gmail.com