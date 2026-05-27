6 տարվա ընդմիջումից հետո Բաքվից Թբիլիսի է ժամանել առաջին ուղևորատար գնացքը

Վեց տարվա ընդմիջումից հետո Բաքվից Թբիլիսի է ժամանել առաջին ուղևորատար գնացքը, որի ուղևորների թվում է եղել Ադրբեջանի թվային զարգացման և տրանսպորտի փոխնախարարը:
Վրաստանի մայրաքաղաքում կայացել է գնացքի դիմավորման արարողությունը:
Գնացքի ժամանումը համընկել է Վրաստանի անկախության օրվա հետ:
Այս երթուղով գնացքների երթևեկությունը դադարեցվել էր կորոնավիրուսի համավարակից ի վեր: Բաքու-Թբիլիսի-Բաքու երթուղու աշխատանքը վերականգնելու մասին պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել վերջերս Վրաստանի վարչապետի՝ Բաքու այցի ժամանակ:
